Hybrid vs. plug-in hybrid: Který pohon se vyplatí při dnešních cenách?

Autor:
  8:30
Ceny paliv kolísají, elektřina zdražila a automobilky stále častěji nabízejí hybridní technologie jako kompromis mezi spalovacím a elektrickým pohonem. Pro běžného českého řidiče ale není jednoduché poznat, zda se vyplatí klasický hybrid, nebo plug-in hybrid s možností dobíjení ze zásuvky. Rozdíl v nákladech může během několika let znamenat desítky tisíc korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: BYD

Hybridní auta zaplavují trh. Málokdo ale ví, jaký je mezi nimi rozdíl

Hybridní pohon se stal jednou z nejrychleji rostoucích kategorií automobilového trhu v Evropě i v České republice. Důvod je jednoduchý – kombinuje výhody spalovacího motoru s elektrickým pohonem, aniž by řidič musel řešit omezený dojezd nebo složitou infrastrukturu nabíjení.

Jenže pod pojmem „hybrid“ se dnes skrývají dvě výrazně odlišné technologie:

  • klasický hybrid (HEV – hybrid electric vehicle),
  • plug-in hybrid (PHEV – plug-in hybrid electric vehicle).

Na první pohled mohou vypadat podobně, ale jejich princip fungování, náklady i praktické využití se výrazně liší. A právě při dnešních cenách energií může být volba špatného typu hybridu finanční chybou.

Jak funguje klasický hybrid

Klasický hybrid je dnes nejrozšířenější typ hybridního pohonu. Typickým příkladem jsou modely značek Toyota, Hyundai nebo Honda.

Auto má:

  • spalovací motor,
  • elektromotor,
  • malou baterii.

Baterie se dobíjí sama během jízdy, zejména při brzdění nebo zpomalování. Řidič tedy nemusí auto připojovat k nabíječce.

Elektromotor pomáhá spalovacímu motoru hlavně při:

  • rozjezdu,
  • jízdě ve městě,
  • pomalé jízdě v kolonách.

V některých situacích může vůz jet krátkou dobu čistě na elektřinu, většinou jen několik kilometrů.

Výhody klasického hybridu:

  • nižší spotřeba paliva ve městě,
  • jednoduché používání bez nabíjení,
  • nižší pořizovací cena než plug-in hybrid,
  • menší technická složitost.

Nevýhodou je, že elektrický režim je velmi omezený a většinu času stále pracuje spalovací motor.

Plug-in hybrid: hybrid, který se musí nabíjet

Plug-in hybrid je technologicky složitější. Na rozdíl od klasického hybridu má výrazně větší baterii, kterou lze nabíjet z elektrické sítě.

To znamená, že vůz může:

  • jezdit desítky kilometrů čistě na elektřinu,
  • fungovat jako běžný hybrid, pokud je baterie vybitá.

Typický elektrický dojezd dnešních plug-in hybridů je:

  • přibližně 50 až 100 km podle modelu.

Pokud řidič pravidelně nabíjí, může většinu každodenních cest absolvovat bez použití benzinu.

Plug-in hybrid tak v ideálním případě kombinuje:

  • výhody elektromobilu,
  • jistotu spalovacího motoru pro delší cesty.

Na druhou stranu je tato technologie výrazně dražší a vyžaduje pravidelné nabíjení.

Přehled hlavních rozdílů
VlastnostHybrid (HEV)Plug-in hybrid (PHEV)
Nabíjení ze zásuvkyNeAno
Kapacita baterieMaláVelká
Elektrický dojezd1–5 km50–100 km
Spotřeba benzinuNízkáVelmi nízká při pravidelném nabíjení
Pořizovací cenaNižšíVyšší
Náročnost používáníJednoducháVyžaduje nabíjení

Kolik stojí provoz při dnešních cenách

Pro řidiče je zásadní otázka provozních nákladů. Ty závisí především na:

  • ceně benzinu,
  • ceně elektřiny,
  • stylu jízdy,
  • možnosti domácího nabíjení.

Pro ilustraci lze použít orientační modelový příklad:

  • benzín: přibližně 38–40 Kč/litr
  • elektřina pro domácnosti: přibližně 5–7 Kč/kWh

Spotřeba klasického hybridu

Průměrná spotřeba se pohybuje kolem:

  • 4,5–5,5 l / 100 km

Při ceně 40 Kč za litr to znamená zhruba:

  • 180–220 Kč na 100 km

Spotřeba plug-in hybridu

Pokud řidič pravidelně nabíjí a jezdí převážně krátké trasy, může většinu kilometrů absolvovat na elektřinu.

Spotřeba elektřiny bývá přibližně:

  • 15–20 kWh / 100 km

Při ceně 6 Kč/kWh vychází náklad asi:

  • 90–120 Kč na 100 km

To je zhruba polovina nákladů oproti benzinu.

Jenže tento scénář platí pouze v případě, že řidič skutečně nabíjí.

Proč plug-in hybrid často nefunguje tak, jak lidé čekají

Právě zde vzniká největší problém.

Mnoho majitelů plug-in hybridů totiž:

  • nenabíjí pravidelně,
  • nemá doma wallbox,
  • parkuje na ulici.

Pokud je baterie vybitá, plug-in hybrid funguje jako běžné auto se spalovacím motorem – navíc s vyšší hmotností.

Spotřeba pak může být dokonce:

  • 6–8 litrů na 100 km.

To znamená, že provoz může být dražší než u klasického hybridu.

Pro koho je klasický hybrid nejlepší volba

Klasický hybrid se vyplatí zejména řidičům, kteří:

  • jezdí hodně po městě,
  • nechtějí řešit nabíjení,
  • hledají jednoduché a spolehlivé řešení,
  • chtějí nižší pořizovací cenu.

Velkou výhodou je také dlouhodobá spolehlivost. Hybridní systémy některých značek jsou na trhu více než dvacet let a patří mezi nejméně poruchové technologie.

Pro koho má smysl plug-in hybrid

Plug-in hybrid se vyplatí pouze za určitých podmínek.

Největší smysl dává řidičům, kteří:

  • mohou nabíjet doma nebo v práci,
  • jezdí denně do 50 km,
  • mají možnost využít levnější elektřinu,
  • často jezdí krátké trasy.

V takovém případě může být většina kilometrů prakticky bez spotřeby benzínu.

Na delší cesty pak auto funguje jako klasický hybrid.

Co říkají data z reálného provozu

Podle evropských dopravních studií je rozdíl mezi laboratorní a reálnou spotřebou u plug-in hybridů často velmi výrazný.

Výrobci uvádějí kombinovanou spotřebu například:

  • 1–2 litry na 100 km.

V běžném provozu se však podle měření často pohybuje mezi:

  • 4–7 litry na 100 km.

Důvod je jednoduchý – mnoho řidičů baterii téměř nenabíjí.

Budoucnost hybridních pohonů

Evropská legislativa postupně směřuje k elektromobilitě. Spalovací motory by měly být v Evropské unii výrazně omezeny po roce 2035.

Hybridy a plug-in hybridy proto pravděpodobně zůstanou přechodovou technologií, která pomáhá snižovat emise a spotřebu paliva.

Automobilky však stále investují do vývoje účinnějších hybridních systémů, takže jejich význam bude na trhu ještě řadu let výrazný.

