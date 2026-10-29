Otřesná dovolená a manipulace hotelu
S manželem milujeme cestování a je to jeden z koníčků, který nás spojuje a baví. Ještě jako mladí jsme přespávali pod širákem a podnikali dobrodružné výpravy „nadivoko“ s krosnou. V posledních letech jsme se přeorientovali na poznávací dovolené, během kterých hledáme i kvůli manželovým zádům hezké ubytování. I když svobodu v přírodě pořád milujeme, rádi si dopřejeme čas od času něco víc.
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S tím jsme si naplánovali dovolenou v Turecku, kde jsme měli v plánu strávit týden na dvou místech, abychom měli čas poznat místní kulturu a také něco objevit. Ubytování jsme zarezervovali přes Booking, řídili jsme se nejen fotografiemi, ale také recenzemi. Nic z toho nenapovídalo, co nás bude na místě čekat.
První hotel byl v pořádku, nebyl sice tak nový a naleštěný, jako to vypadalo na fotografiích, ale s tím jsme počítali. Víme, že hotely vždy pokoje nafotí začerstva nové, takže drobnější známky opotřebení nám nevadí, pokud je zbytek čistý a v pořádku. To, co jsme ale zažili po přejezdu do druhého hotelu, jsem si nedokázala představit ani v nejhorších nočních můrách.
Do hotelu jsme dorazili večer, unavení po dlouhé cestě a vyčerpaní horkem. Těšili jsme se, že si dáme osvěžující sprchu a vyrazíme na pozdní večeři. Jenže už na recepci nás čekalo nemilé překvapení. Recepční nám oznámil, že naše zarezervované ubytování s krásným výhledem není k dispozici, mají plno a jediné, co nám mohou nabídnout, je rozměrově menší pokoj v suterénu.
Zkoušeli jsme argumentovat, ukazovali jsme fotografie a potvrzení od Bookingu, ale čím víc jsme se ho snažili přesvědčit o našich právech, tím se úměrně zhoršovala kvalita jeho angličtiny. Nakonec jsme asi po půl hodině souhlasili, že ubytování přijmeme. Nechtěli jsme zůstat v noci v Turecku bez střechy nad hlavou. Recepční nám navíc tvrdil, že takto v noci v sezoně žádný další hotel nesežene, protože je všude plno. Nátlak a únava vzali za své. Bylo nám to líto, ale nechtěli jsme si tím kazit dovolenou.
Už když jsme scházeli po schodech do sklepení, kam nejezdil výtah, bylo nám jasné, že jsme udělali chybu. Zatuchlina nás praštila do nosu, světlý koberec byl plný skvrn. Náš pokoj nás opravdu šokoval. Mrňavá cimra bez oken, neustlané postele, elektrické zásuvky trčící ze zdi, špína a prach. Koupelna byla samostatná kapitola. Splachování od WC mělo odtržený kryt, který jsme našli opřený za umyvadlem. Spáry plesnivé a špinavé. A sprchový kout neuvěřitelného tvaru tak, aby zabíral co nejmíň místa… Myslela jsem, že se na místě rozbrečím.
Těch pár nocí jsme nakonec zvládli, ale snažili jsme se v ubytování být co nejméně. Celou dobu jsme se obávali, aby nám někdo neukradl věci, protože sejf na pokoji nebyl, takže jsme doklady i cennosti nosili všude s sebou. Ještě na letišti jsme napsali negativní recenzi a varování před praktikami hotelu. Jenže, co myslíte? Po příletu domů byla recenze smazaná.
Kateřina
Názor právničky naleznete na další straně.