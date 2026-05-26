Vybrat nové kolo dnes není zdaleka tak jednoduché jako dřív. Ještě před koupí si totiž musíte ujasnit, o jaký typ kola máte zájem, kolik jste ochotni utratit za servisní náklady či výbavu, nebo to, zda budete jezdit hlavně po asfaltu, lesních cestách nebo kombinaci obojího.
Horská a silniční kola se přitom neliší jen v designu nebo šířce plášťů. Významně se liší také cenou, jízdními vlastnostmi i náklady na provoz. Podle expertů mnoho lidí při nákupu zapomíná, že samotné kolo tvoří jen část celkové investice. Důležitá je také povinná výbava, servis a správný typ kola pro konkrétní styl jízdy.
V čem se liší horské kolo od silničního kola?
Hlavní rozdíl mezi horským kolem a silničním kolem je ten, že každé je určené k jinému typu provozu. Při výběru byste se tak vždy měli zamyslet nad tím, kde a jak budete jezdit.
Které kolo zvolit?
Horské kolo (neboli MTB) je určené hlavně do terénu, na lesní cesty, štěrk nebo náročnější traily. Má širší pláště, odpružení a pohodlnější posed. Silniční kolo je naopak stavěné na rychlost, efektivitu a jízdu po asfaltu. Nabízí nižší hmotnost, úzké pláště a sportovnější posed.
Zcela zásadní rozdíl však najdeme v ceně. Důvodem jsou především dražší komponenty a odlišná konstrukce silničních kol. Základní horské kolo seženete zhruba od 8 000 korun, nejlevnější silnička pro začátečníky pak začíná na zhruba 14 000 korunách.
Nutno však podotknout, že pokud hledáte opravdu slušné, použitelné kolo, měli byste počítat s o něco vyššími náklady. U horského kola se bavíme o ceně nad deset tisíc, u silničky pak o zhruba dvaceti tisících.
Proč bývají silniční kola o tolik dražší?
Silniční kola cílí na co nejnižší hmotnost a efektivitu jízdy. Už u základních modelů často narazíme na lehčí materiály nebo karbonové vidlice, které pomáhají tlumit vibrace.
Cenu zvyšují také specifické komponenty. Silniční kola totiž vyžadují duální páky (řazení a brzdu v jednom), které jsou konstrukčně složitější a dražší než oddělené páčky, s nimiž se můžeme setkat u horských kol.
Ne každému se vyplatí horské kolo
Mnoho lidí automaticky sahá po horském kole, i když většinu času jezdí po asfaltu nebo cyklostezkách. Ne vždy to však musí být ideální volba. Pokud jezdíte častěji po asfaltu nebo hladkých cestách, bude pro vás mnohem lepší volbou fitness kolo s pevnou vidlicí.
Podle odborníků levná odpružená vidlice na základním horském kole často více škodí než pomáhá. Je totiž těžká, v terénu moc nepomáhá a na asfaltu se jen pohupuje a ubírá energii. Naproti tomu fitness kola bývají o dost lehčí, svižnější a za stejnou cenu často nabídnou kvalitnější výbavu.
Které kolo je náročnější na servis?
Překvapivě bývá náročnější horské kolo. Důvodem je hlavně odpružení a náročnější podmínky v terénu.
Vidlice nebo tlumič vyžadují pravidelný servis, například výměnu oleje a těsnění, což vyjde na 1 500 až 3 000 korun ročně nebo ob sezonu. Bláto, voda a prach navíc rychleji opotřebovávají řetěz, brzdy i kazetu.
SROVNÁNÍ Kolik stojí horské a silniční kolo?
Ceny kol se výrazně liší podle typu a výbavy. Mnohdy tak můžete narazit na situaci, kdy horské kolo pro začátečníka bude více než desetkrát levnější než silniční kolo pro pokročilé jezdce.
Jak dopadlo srovnání cen?
Když se podíváme na konkrétní modely, cenový rozdíl je obrovský. Zatímco solidní horský hardtail Rockrider EXPL 500 z Decathlonu pořídíte už za necelých 11 500 korun, nejlevnější silnička v našem přehledu (Van Rysel ze stejného řetězce) vyjde na téměř dvojnásobek: 22 499 korun. U specializovaných značek jako Trek nebo Giant pak ceny letí ještě strměji nahoru.
Základní horská kola pro rekreační ježdění začínají zhruba na osmi až
deseti tisících korunách. Typicky jde o jednodušší modely vhodné na cyklostezky a lehký terén. Pokročilejší horská kola s lepším odpružením, hydraulickými brzdami a kvalitnějším pohonem se pak běžně pohybují mezi dvaceti až sedmdesáti tisíci korunami.
Nejlevnější silniční kola pořídíte klidně i za čtrnáct tisíc, většina silniček však běžně začíná na dvaceti tisících korunách. Výkonnější karbonové závodní modely se pak mohou pohybovat klidně od padesáti tisíc až po stovky tisíc korun.
Horská kola
- CTM Rein 1.0 29
Univerzální horské kolo pro začátečníky a nenáročné terénní výlety.
- Rockrider EXPL 500
Pohodlný hardtail, jednoduché ovládání, moderní výbava.
- GHOST Kato
Všestranný hardtail vhodný pro začínající i pokročilejší jezdce.
- Rockrider XC 540
Rychlé XC kolo, ideální na sportovní jízdu i amatérské závody.
- Trek Procaliber 6
Lehký závodní hardtail do kopců i technických úseků.
- LAPIERRE Prorace CF
Ultralehké karbonové XC kolo pro náročné a ambiciózní jezdce.
|Model
|Cena
|Obchod
|CTM Rein 1.0 29
|9 999 Kč
|Top-Cyklo.cz
|Rockrider EXPL 500
|11 499 Kč
|Decathlon.cz
|GHOST Kato
|14 990 Kč
|mojekolo.cz
|Rockrider XC 540
|21 999 Kč
|Decathlon.cz
|Trek Procaliber 6
|33 990 Kč
|ElementStore.cz
|LAPIERRE Prorace CF 6.9
|61 990 Kč
|mojekolo.cz
Silniční kola
- Van Rysel EDR AF2
Pohodlná a univerzální silnička vhodná pro začátečníky.
- MERIDA Speeder 300
Rychlé fitness kolo ideální na delší asfaltové vyjížďky i sportovní jízdu.
- Canyon Endurace AllRoad
Komfortní a rychlé kolo na dlouhé silniční i lehčí vyjížďky.
- LIV Avail AR 1
Velmi pohodlné a všestranné kolo pro sport i delší trasy.
- GIANT Propel Advanced 2
Aerodynamická silnička pro rychlou a výkonnostní jízdu.
- Van Rysel EDR Ultra
Lehký karbonový závodní stroj zaměřený na maximální rychlost.
|Model
|Cena
|Obchod
|Van Rysel EDR AF2
|22 499 Kč
|Decathlon.cz
|MERIDA Speeder 300
|25 990 Kč
|mojekolo.cz
|Endurace AllRoad
|27 799 Kč
|Canyon.com
|LIV Avail AR 1
|45 999 Kč
|mojekolo.cz
|GIANT Propel Advanced 2
|75 999 Kč
|mojekolo.cz
|Van Rysel EDR Ultra
|87 999 Kč
|Decathlon.cz
Pozor na skryté náklady
Samotné kolo však zdaleka není jedinou investicí, se kterou byste měli počítat. Abyste mohli bezpečně vyjet, musíte něco málo vložit i do vybavení. K ceně kola se vyplatí připočítat minimálně 2 500 až 4 500 korun. Zapomínat byste neměli na toto základní vybavení:
- helma
- světla
- zámek
- pumpa
- základní nářadí
- košík a láhev
U horských kol platíme více za ochranné vybavení, u silničních kol si pro změnu často připlácíme za speciální oblečení nebo tretry. Startovací balíček pro silnici tak mnohdy může vyjít i na více než pět tisíc korun.
Ideální kolo? Gravel vám ušetří peníze i starosti
Mnoho lidí si při výběru nového kola neví rady. Silnička je rychlá, ale na horším asfaltu nebo štěrku může být nepříjemná. Horské kolo zase zvládne les i polní cestu, jenže na cyklostezce bývá pomalejší a o dost těžší. Není tedy divu, že v posledních letech vzrostla popularita takzvaných gravel kol.
Spousta běžných cyklistů vnímá gravel kolo jako „ideální české kolo“. Proč? Jde totiž o stroj, který si poradí jak s rozbitým asfaltem, tak i s cyklostezkami, polními cestami, ale i občasnými lesními zkratkami. Není tak extrémně zaměřený na výkon jako silniční kola ani tak těžkopádný jako klasické horské kolo.
Velkou výhodou je jeho univerzálnost, díky které můžete ušetřit i desítky tisíc korun za nákup dvou různých kol. Gravel často dokáže obojí a pro rekreační ježdění, výlety nebo dojíždění tak bývá mnohem praktičtější než specializovaná kola. V mnoha případech může domácnosti ušetřit i desítky tisíc korun za nákup dvou různých kol.
Oproti horským kolům bývá lehčí, rychlejší a lépe jede po silnici. Zároveň ale nabízí širší pláště a pohodlnější posed než klasická silnička, takže se nezalekne ani horší cesty nebo kostek ve městě.
Gravel jako cenový vítěz?
Z našeho srovnání jasně vyplývá, že gravel představuje zlatou střední cestu nejen jízdně, ale i finančně. Model Van Rysel z Decathlonu seženete pod 19 tisíc korun. Nabídne přitom rychlost blížící se silničnímu kolu a univerzálnost, kvůli které byste jinak museli kupovat dvě odlišná kola.
Neznamená to však, že by bylo ideální pro každého. Pokud například
trávíte většinu času v náročném terénu, na kořenech nebo v bikeparku, vyplatí se vám investovat do horského kola. Sportovně zaměření silničáři zase ocení čistokrevnou silničku kvůli rychlosti a aerodynamice.
- Kona ROVE AL 700
Vhodný na silnici, cyklostezky i lehčí terén.
- Van Rysel GRVL AF Discover 1x8
Univerzální, pohodlný pro začátečníky.
- MARIN Gestalt
Ideální na každodenní ježdění a delší výlety.
- FUJI Jari 1.5
Připravený na delší trasy i horší povrchy.
- Giant Revolt 2
Rychlý, skvěle zvládá asfalt i šotolinu.
|Model
|Cena
|Obchod
|Kona ROVE AL 700
|15 999 Kč
|SPORTISIMO.cz
|Van Rysel GRVL AF Discover 1x8
|18 999 Kč
|Decathlon.cz
|MARIN Gestalt
|23 490 Kč
|mojekolo.cz
|FUJI Jari 1.5
|28 891 Kč
|Decathlon.cz
|Giant Revolt 2
|34 999 Kč
|SPOKE.cz
TIP Které kolo je pro vás to pravé?
Kromě výše zmíněných odpovědí jsme si pro vás připravili i jednoduchý přehled, který vám pomůže se rychleji rozhodnout, jaký typ kola dává největší smysl si pořídit. Ne každý totiž potřebuje drahou silničku nebo agresivní horské kolo. Pro mnoho lidí je nejlepší právě univerzální řešení.
Chcete jezdit výhradně na asfaltu, občas po cyklostezce, polní cestě nebo lesní zkratkou a zároveň si užít svižnou jízdu?
- Kupte si gravel. Jde o ideální kompromis pro české cesty, který je rychlejší než horské kolo, zároveň ale pohodlnější a praktičtější než silniční kolo.
Chcete jezdit výhradně po silnici, sportovat a vyžadujete od kola rychlost a co nejnižší odpor?
- Kupte si silničku. Silniční kolo je nejlepší volbou na kvalitní asfalt a dlouhé trasy. Kromě toho uspokojí všechny sportovce, kteří chtějí podat co nejlepší výkon.
Chcete jezdit přes kořeny, bláto, kameny nebo do hor a zároveň se cítit pohodlně v jakémkoliv terénu?
- Kupte si horské kolo. MTB nabízí nejlepší kontrolu a komfort mimo asfalt. Oceníte ho zejména v lese nebo náročnějším terénu.