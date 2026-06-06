Když teplota neklesá ani po západu slunce, usínání bývá mnohem obtížnější. Člověk se převaluje, budí se zpocený a ráno často vstává bez energie. Není proto divu, že lidé hledají způsoby, jak si dopřát větší komfort i bez drahé klimatizace.
Řešení přišlo z Japonska
V Japonsku, kde jsou horká a vlhká léta běžnou součástí života, si pozornost získaly speciální chladicí podložky určené primárně na postel.
Na první pohled působí nenápadně. Uvnitř však obsahují gelovou vrstvu, která dokáže absorbovat a rozptylovat tělesné teplo. Po ulehnutí tak vytváří příjemně chladivý pocit a může pomoci omezit nepříjemné přehřívání během noci.
Na rozdíl od klimatizace neochlazuje celou místnost, ale působí pouze lokálně v místě kontaktu s tělem.
Nepotřebuje elektřinu ani vodu
Velkou výhodou této pomůcky je její jednoduchost.
Nevyžaduje připojení k elektřině, vodu ani předchozí chlazení v lednici. Chladivý efekt vzniká díky speciální gelové vrstvě, která při kontaktu s tělem absorbuje jeho teplo. Vše probíhá automaticky díky moderní japonské technologii.
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Kam podložku umístit
Podložka se obvykle pokládá přímo na matraci nebo na vrchní část lůžka. Pro intenzivnější kontakt s tělem se používá bez dalších vrstev. Pokud má být chladivý efekt mírnější, lze ji umístit pod prostěradlo.
Na trhu jsou dostupné různé velikosti. Včetně variant určených na postel existují i menší podložky vhodné na židli, pohovku nebo do automobilu.
Ulevit může i domácím mazlíčkům
Na trhu existují také chladicí podložky určené pro psy a kočky. Nejčastěji jde o gelové nebo textilní varianty, které fungují bez elektřiny a mohou pomoci zvířatům lépe snášet vysoké letní teploty například v bytě, na balkoně nebo během cestování autem.
Podložka při kontaktu s tělem rozptyluje teplo a vytváří pocit chladnějšího povrchu. U zvířat se však jedná pouze o podpůrnou pomůcku. Při vysokých teplotách je u zvířat důležitá především prevence přehřátí a zajištění vhodných podmínek, protože úpal může být pro psy i kočky nebezpečný.
Pomoci může i správné vybavení ložnice
Další možností, jak si v létě zpříjemnit spánek, jsou chladicí polštáře a přikrývky. Ty bývají vybaveny speciální chladicí úpravou, která pohlcuje teplo a zpříjemňuje usínání. Na trhu jsou dostupné v různých velikostech i provedeních, takže si je lze vybrat podle vlastních preferencí.
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Pomoci může také volba vhodného ložního prádla. Přírodní materiály, jako je bavlna, len nebo bambus, lépe odvádějí vlhkost a neudržují teplo tolik jako syntetické tkaniny, což může přispět k lepšímu komfortu během horkých nocí.
Ochlazovače mají obvykle nižší spotřebu elektřiny než klasické klimatizace, jejich výkon je ale omezený. Dokážou snížit teplotu v místnosti jen mírně, přibližně o jednotky stupňů, a nejsou tedy plnohodnotnou náhradou klimatizace.
Pokud samotná chladicí podložka nestačí, alternativou může být ochlazovač vzduchu. Ten funguje na principu odpařování vody. Do nádržky se nalije voda, kterou malé čerpadlo vede k chladicí membráně a ventilátor přes ni následně žene vzduch. Výsledkem je ochlazení a zároveň zvlhčení vzduchu v místnosti.
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