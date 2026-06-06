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Horké noci bez klimatizace? Tato podložka z Japonska vás v létě zachrání

Natálie Brabcová
  15:20
Horké letní noci dokážou proměnit ložnici v nepříjemnou saunu. Mnoho lidí proto sahá po ventilátorech nebo klimatizaci, existuje ale i jiné řešení. Nenápadná vychytávka z Japonska si získává oblibu i v českých domácnostech. Dokáže zpříjemnit spánek bez elektřiny a vysokých nákladů.

Chladicí podložka na postel pro lepší spánek v horkých letních nocích. | foto: instagramový účet: @ikeauk

Když teplota neklesá ani po západu slunce, usínání bývá mnohem obtížnější. Člověk se převaluje, budí se zpocený a ráno často vstává bez energie. Není proto divu, že lidé hledají způsoby, jak si dopřát větší komfort i bez drahé klimatizace.

Řešení přišlo z Japonska

V Japonsku, kde jsou horká a vlhká léta běžnou součástí života, si pozornost získaly speciální chladicí podložky určené primárně na postel.

Na první pohled působí nenápadně. Uvnitř však obsahují gelovou vrstvu, která dokáže absorbovat a rozptylovat tělesné teplo. Po ulehnutí tak vytváří příjemně chladivý pocit a může pomoci omezit nepříjemné přehřívání během noci.

Na rozdíl od klimatizace neochlazuje celou místnost, ale působí pouze lokálně v místě kontaktu s tělem.

Nepotřebuje elektřinu ani vodu

Velkou výhodou této pomůcky je její jednoduchost.

Nevyžaduje připojení k elektřině, vodu ani předchozí chlazení v lednici. Chladivý efekt vzniká díky speciální gelové vrstvě, která při kontaktu s tělem absorbuje jeho teplo. Vše probíhá automaticky díky moderní japonské technologii.

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Kam podložku umístit

Podložka se obvykle pokládá přímo na matraci nebo na vrchní část lůžka. Pro intenzivnější kontakt s tělem se používá bez dalších vrstev. Pokud má být chladivý efekt mírnější, lze ji umístit pod prostěradlo.

Na trhu jsou dostupné různé velikosti. Včetně variant určených na postel existují i menší podložky vhodné na židli, pohovku nebo do automobilu.

Ulevit může i domácím mazlíčkům

Na trhu existují také chladicí podložky určené pro psy a kočky. Nejčastěji jde o gelové nebo textilní varianty, které fungují bez elektřiny a mohou pomoci zvířatům lépe snášet vysoké letní teploty například v bytě, na balkoně nebo během cestování autem.

Podložka při kontaktu s tělem rozptyluje teplo a vytváří pocit chladnějšího povrchu. U zvířat se však jedná pouze o podpůrnou pomůcku. Při vysokých teplotách je u zvířat důležitá především prevence přehřátí a zajištění vhodných podmínek, protože úpal může být pro psy i kočky nebezpečný.

Chladicí podložka pro psy pomáhá zvířatům lépe snášet letní vedra.

Funguje bez potřeby vody nebo dalších zdrojů chlazení, takže je ideální i na cestování.

Pomoci může i správné vybavení ložnice

Další možností, jak si v létě zpříjemnit spánek, jsou chladicí polštáře a přikrývky. Ty bývají vybaveny speciální chladicí úpravou, která pohlcuje teplo a zpříjemňuje usínání. Na trhu jsou dostupné v různých velikostech i provedeních, takže si je lze vybrat podle vlastních preferencí.

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Pomoci může také volba vhodného ložního prádla. Přírodní materiály, jako je bavlna, len nebo bambus, lépe odvádějí vlhkost a neudržují teplo tolik jako syntetické tkaniny, což může přispět k lepšímu komfortu během horkých nocí.

Ochlazovače mají obvykle nižší spotřebu elektřiny než klasické klimatizace, jejich výkon je ale omezený. Dokážou snížit teplotu v místnosti jen mírně, přibližně o jednotky stupňů, a nejsou tedy plnohodnotnou náhradou klimatizace.

Pokud samotná chladicí podložka nestačí, alternativou může být ochlazovač vzduchu. Ten funguje na principu odpařování vody. Do nádržky se nalije voda, kterou malé čerpadlo vede k chladicí membráně a ventilátor přes ni následně žene vzduch. Výsledkem je ochlazení a zároveň zvlhčení vzduchu v místnosti.

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