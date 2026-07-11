Co je hořčík treonát a jak funguje
Magnesium L-threonate je forma hořčíku navázaná na kyselinu L-treonovou, která v těle vzniká při zpracování vitaminu C. Hořčík treonát nevznikl primárně jako forma s vysokým obsahem hořčíku, ale jako sloučenina zkoumaná pro to, jak se v těle dostává do nervové soustavy.
Magnesium L-threonate je forma hořčíku, která vznikla v rámci výzkumu na Massachusettském technologickém institutu (MIT) a byla poprvé vědecky popsána v roce 2010.
V praxi se o hořčíku treonátu nejčastěji mluví v souvislosti s:
- soustředěním
- mentálním výkonem v práci nebo studiu
- kvalitou spánku
- dlouhodobou psychickou zátěží
- kognitivní funkcí ve vyšším věku
Magnesium L-threonate je někdy komerčně označován jako Magtein.
Nedostatek hořčíku: Kdy má smysl sáhnout po doplňku stravy
U hořčíku se neřeší konkrétní forma, ale celkový příjem tohoto minerálu v těle.
Mezi projevy nedostatku hořčíku patří:
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Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování
- dlouhodobá únava bez zjevné příčiny
- pokles výkonnosti a horší regenerace
- svalové křeče nebo záškuby
- podrážděnost a nervozita
- horší zvládání stresu
- problémy se soustředěním
U většiny lidí je základem vyvážený jídelníček a případně doplnění hořčíku formou doplňků stravy. Konkrétní forma se pak obvykle vybírá podle toho, jaké obtíže člověk řeší. Malát bývá spojován spíše s energií, glycinát se zklidněním a treonát s oblastmi souvisejícími s mozkem, spánkem a kognitivními funkcemi.
Jaká forma hořčíku je nejlepší? Treonát nebo malát
Hořčík má v těle vždy stejnou biologickou funkci. Jednotlivé formy se liší především ve vstřebatelnosti, toleranci v trávení a množství elementárního hořčíku v jedné dávce.
Hořčík má v určitých formách schopnost na sebe vázat vodu ve střevě. Pokud se část přijatého hořčíku nevstřebá, může působit osmoticky a ovlivnit konzistenci stolice i frekvenci vyprazdňování. Tento efekt se liší podle konkrétní formy hořčíku a také podle dávky. Některé formy mají vyšší pravděpodobnost trávicích nežádoucích účinků, jiné jsou naopak lépe tolerované.
Výběr formy hořčíku se v praxi odvíjí hlavně od toho, jaké obtíže člověk řeší a jak mu konkrétní forma vyhovuje při dlouhodobém užívání.
|Forma
|Nejčastější využití
|Co je důležité vědět
|Treonát
|nervová soustava, kognitivní funkce
|zkoumán v souvislosti s mozkem
|Malát
|únava, energie
|biologicky souvisí s tvorbou energie
|Glycinát
|relaxace, stres
|dobrá tolerance, často volený večer
|Citrát
|trávení
|má projímavý efekt, dobře vstřebatelný
Ve skutečnosti není prokázáno, že ostatní formy hořčíku nemají takový účinek na mozek jako hořčík treonát. U treonátu jsou ale v oblasti kognitivních funkcí a nervové soustavy klinické studie, které tento vliv potvrzují.
Hořčík treonát účinky: Proč se řeší mozek, spánek a kognitivní funkce
Hořčík přispívá k normální činnosti nervové soustavy a psychické činnosti. U hořčíku treonátu se výzkum zaměřuje především na oblasti spojené s fungováním mozku, jako je paměť, učení, koncentrace a kvalita spánku.
Mozek je chráněn takzvanou hematoencefalickou bariérou, která reguluje, jaké látky se z krve mohou dostat do mozkové tkáně. Právě proto se v případě některých forem hořčíku zkoumá, jak se v organismu distribuuje a jak může ovlivňovat hladiny hořčíku v nervové soustavě.
Současné studie naznačují, že užívání magnesium L-threonate může u některých lidí ovlivnit vybrané kognitivní parametry, například pracovní paměť nebo reakční čas.
„Suplementace magnesium L-threonate byla ve studii spojena se zlepšením kvality spánku, včetně hlubokého a REM spánku, a také s lepší náladou, energií a denní výkonností,“ uvádějí autoři klinické studie publikované v časopise Sleep Medicine: X.
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V praxi lidé nejčastěji popisují:
- subjektivně klidnější usínání
- menší mentální přetížení
- lepší pocit regenerace
Kdy užívat hořčík treonát a jaké množství má smysl
Dávkování hořčíku treonátu se liší od běžných forem hořčíku, protože na etiketě není uvedeno množství čistého hořčíku, ale celková hmotnost sloučeniny, ve které je hořčík vázaný.
Obvyklé rozmezí:
- 1 500–2 000 miligramů treonátu denně
- což odpovídá přibližně 100–150 miligramů elementárního hořčíku (v závislosti na konkrétním přípravku)
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Typicky se denní dávka:
- dělí do 2–3 kapslí
- užívá pravidelně každý den
Hořčík treonát není vnímán jako forma s akutním účinkem. Jeho působení se v dostupných studiích sleduje spíše v delším časovém horizontu (týdny).
Hořčík se často objevuje v multivitamínových a multiminerálních doplňcích, přičemž velmi častou kombinací je spojení hořčíku a vitaminu B6. Tato dvojice se používá zejména v doplňcích zaměřených na nervovou soustavu, energii a únavu. Oba tyto nutrienty přispívají k normální činnosti nervové soustavy a k energetickému metabolismu, který je důležitý pro tvorbu energie v buňkách.
Kdy ho užívat:
- nejčastěji odpoledne nebo večer
- prakticky je ale důležitější pravidelnost než přesná denní doba
„Hořčík treonát je vhodné užívat vždy po jídle. Pokud se i přesto objeví trávicí obtíže, je možné zvážit změnu formy hořčíku, například na bisglycinát nebo na registrovaný léčivý přípravek s magnéziem,“ uvádí Mgr. Barbora Jedličková, farmaceutka z lékárny Dr. Max.
Hořčík treonát a longevity: Má souvislost se zdravým stárnutím?
V oblasti zdravého stárnutí se hořčík obecně zmiňuje především v souvislosti s nervovou soustavou, svalovou funkcí a energetickým metabolismem.
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Velká populační studie z Rotterdamu, která sledovala téměř 10 tisíc lidí bez demence, zjistila souvislost mezi hladinou hořčíku v krvi a rizikem vzniku demence. Ukázalo se, že jak lidé s nízkými, tak i s vysokými hladinami hořčíku měli přibližně o 30 % vyšší riziko než ti se středními hodnotami. Vědci tak popisují takzvanou U-křivku, kdy nejnižší riziko vychází u středních hladin hořčíku.
Mozek je orgán s vysokými energetickými nároky a jeho funkce je úzce spojená s rovnováhou minerálů, včetně hořčíku. Hořčík se podílí na normální činnosti nervové soustavy, synaptické aktivitě a přenosu signálů mezi nervovými buňkami. Právě tyto procesy jsou klíčové pro paměť, učení i rychlost zpracování informací.
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Jak na hořčík treonát v praxi
Pokud chcete z hořčíku treonátu získat maximum, klíčová je spíš pravidelnost než složité načasování. Jde o doplněk, který se užívá dlouhodobě a jeho efekt se neprojevuje okamžitě.
V praxi se nejčastěji doporučuje:
- dodržovat dávku uvedenou výrobcem (často cca 1 500–2 000 miligramů magnesium L-threonate denně, dle složení konkrétního produktu)
- rozdělit denní dávku do 2–3 kapslí
- užívat ho pravidelně každý den, ideálně ve stejnou dobu
- zaměřit se na dlouhodobé užívání (v řádu týdnů až měsíců), ne na okamžitý efekt
Stejně jako u jiných forem hořčíku platí, že jeho účinek není izolovaný. Význam má celkový příjem hořčíku ve stravě, životní styl, kvalita spánku i míra stresu. Doplněk stravy tak funguje spíše jako podpora, ne jako samostatné řešení.
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