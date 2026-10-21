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Jaké jsou druhy hořčíku?
Není hořčík jako hořčík. Při výběru tohoto doplňku stravy hraje hlavní roli doprovodné složení látek, které napomáhají rozpustnosti a následnému vstřebávání. Magnesium se totiž v doplňcích stravy nikdy nevyskytuje izolovaně, ale vždy se váže na jinou složku, která zásadně určuje jeho vlastnosti.
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Nedostatek hořčíku. Tyto příznaky, které mnoho lidí přehlíží
- Anorganicky vázaný hořčík: Pro tělo je hůře stravitelný, tato forma magnesia je navázaná na anorganické sloučeniny jako jsou oxidy nebo uhličitany.
- Organicky vázaný hořčík: Nejlépe stravitelná forma magnesia, která je navázaná na organické látky jako je kyselina citronová nebo aminokyseliny.
V jaké formě je hořčík nejlepší?
Pokud chcete za své peníze maximum muziky, hledejte na obalech organické a chelátové vazby.
- Jednou z nejlepších variant, kterou zvolit, je bisglycinát hořečnatý, který má uklidňující účinky a skvěle funguje proti stresu a pro lepší spánek.
- Skvělou volbou je také citrát hořečnatý, který se výborně vstřebává a dodává energii, ve vyšších dávkách však může mít projímavé účinky.
- Malát hořečnatý je ideální pro zvýšení energie, doporučuje se proto užívat během dne.
- Naopak se obloukem vyhněte oxidu hořečnatému. Jeho vstřebatelnost se pohybuje kolem pouhých 4 až 5 %, takže většinu pilulky bez užitku vyloučíte. Může mít ve větším množství projímavé účinky.
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Hořčík v potravinách: S těmito recepty se snadno obejdete bez doplňků stravy
Přehledné srovnání forem hořčíku
|Forma hořčíku
|Vstřebatelnost
|Na co je nejlepší (účinky)
|Orientační cena
|Bisglycinát
|Vynikající
|Zklidnění, regenerace, spánek, proti stresu
|Vyšší (350 – 600 Kč)
|Citrát
|Velmi dobrá
|Rychlé doplnění hořčíku, svaly, proti zácpě
|Střední (200 – 400 Kč)
|Malát
|Vynikající
|Chronická únava, dodání energie, ranní užívání
|Střední (300 – 500 Kč)
|Treonát
|Velmi dobrá
|Podpora mozku, soustředění, paměť, nervy
|Vysoká (500 – 800 Kč)
|Oxid
|Velmi nízká
|Maximálně jako akutní antacidum na pálení žáhy
|Nízká (80 – 150 Kč)
Jaké jsou příznaky, když chybí hořčík?
Nedostatek hořčíku (hypomagnezémie) o sobě dává vědět nenápadně, ale vytrvale.
- Mezi nejčastější varovné signály patří nepříjemné svalové křeče (zejména v lýtkách během noci) a svalové záškuby, například v oblasti očních víček. Dále také brnění končetin nebo mravenčení.
- Dlouhodobý deficit se projevuje permanentní únavou, podrážděností, úzkostmi, poruchami spánku a neschopností se soustředit.
- Pokud na sobě pozorujete také časté bolesti hlavy, bušení srdce nebo neovladatelnou chuť na čokoládu, vaše tělo vám pravděpodobně dává jasné znamení, že by bylo vhodné zvýšit příjem hořčíku.
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Hořčík treonát a spánek: kdy ho užívat a jaká dávka dává smysl
Co jíst, když chybí hořčík?
Než začnete situaci zachraňovat pilulkami, zaměřte se na svůj jídelníček. Příroda nabízí celou řadu potravin, které jsou na hořčík doslova nabité.
- Mezi nejbohatší zdroje patří listová zelenina (zejména špenát a kapusta), ořechy a semínka (dýňová, lněná, mandle, kešu) a celozrnné výrobky.
- Skvělým a chutným zdrojem je také kvalitní hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa (nad 70 %) nebo luštěniny jako čočka a cizrna.
- Nezapomínejte ani na minerální vody s vyšším obsahem magnesia, které mohou denní příjem příjemně podpořit.
Hořčíkový olej
Jednou z variant, jak dodat tělu chybějící magnesium, je formou hořčíkového oleje.
Jaký hořčík užívat v těhotenství?
V těhotenství spotřeba hořčíku dramaticky roste, protože je nezbytný pro správný vývoj plodu, stavbu kostí a fungování placenty. Nedostatek může způsobit tvrdnutí břicha nebo předčasné děložní stahy.
- Pro nastávající maminky je často doporučovaný laktát hořečnatý (Magnesii lactici), který pomáhá na křeče a těhotenské obtíže.
- Často využívaný je i citrát, u něj je však třeba hlídat dávkování kvůli možnému projímavému efektu.
- Užívání magnesia v těhotenství (zejména ve třetím trimestru) je ale vždy ideální zkonzultovat s ošetřujícím gynekologem.
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Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka
Jak doplnit magnesium u dětí?
Dětský organismus potřebuje hořčík pro správný růst, zdravé zuby a klidnou nervovou soustavu. Pokud je dítě hyperaktivní, špatně spí nebo si stěžuje na „růstové bolesti“ nohou, může jít o deficit magnesia.
- U dětí se vyhněte polykání velkých tablet a vsaďte raději na tekuté formy (sirupy), rozpustné prášky s příjemnou ovocnou příchutí nebo želatinové bonbony.
- Výbornou alternativou jsou také hořčíkové koupele s použitím Epsomské soli (síranu hořečnatého). Hořčík se v tomto případě vstřebává kůží, což je pro děti velmi příjemný a relaxační způsob doplnění tohoto klíčového minerálu před spaním.
|Forma podání
|Nejčastější chemická forma v produktu
|Vstřebatelnost a snášenlivost
|Výhody a nevýhody pro děti
|Orientační cena
|Tekutá forma (sirupy / kapky)
|Citrát hořečnatý / Bisglycinát
|Velmi dobrá až vynikající
|+ Snadné dávkování, rychlý účinek
- Někdy horší chuť, nutné maskovat v džusu
|250 – 450 Kč
|Želatinové bonbony (gummies)
|Citrát / Gluconát (pozor na levný Oxid)
|Střední až velmi dobrá (podle složení)
|+ Děti je milují a berou je jako odměnu
- Často obsahují cukr, riziko, že je sní tajně celé
|200 – 350 Kč
|Rozpustný prášek (šumáky/strips)
|Citrát hořečnatý
|Velmi dobrá
|+ Zábavná forma šumivého nápoje, hydratace
- Umělá sladidla nebo barviva v levných verzích
|150 – 300 Kč
|Koupel (Epsomská sůl)
|Síran hořečnatý (Magnesium sulfát)
|Dobrá (vstřebává se transdermálně přes kůži)
|+ Extrémně uklidňující rituál před spaním, bez zátěže břicha
- Nelze přesně změřit, kolik tělo reálně vstřebá
|80 – 200 Kč (za kg soli)