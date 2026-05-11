Během Mistrovství světa v hokeji spotřeba piva a pochutin dosahuje ročních maxim. Obchodní řetězce se letos výtečně připravili a hokejová účtenka se nese ve znamení vysokých slev na alkohoholické i nealkoholické nápoje. Přestože šampionát potrvá až do konce května, vyplatí se naplnit si ledničku a spíž už teď.
Vedle klasických brambůrků letos prodejci překvapivě sází i na čerstvou zeleninu a ovoce. Stále více lidí totiž místo těžkých snacků sahá po lehčích svačinkách a pomazánkách, které k hokejovému večeru patří stejně jako dres a šála.
Obchody lákají na lahváče pod desetikorunu. Privátní značku a klasiku od sebe dělí koruna
TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?
|Položka
|Obchod
|Cena
|Poznámka
|Chipsy 150 g
|Lidl
|19,93 Kč
|Akce 2+1 zdarma
|Staročech 0,5 l
|Penny
|6,90 Kč
|Nealkoholické
|Staročech 0,5 l
|Penny
|7,90 Kč
|Alkoholické (10°)
|Ředkvičky
|Lidl
|7,90 Kč
|Svazek
|Snacky
|Kaufland
|od 9,90 Kč
|Popcorn, oříšky
|RC Cola 0,33 l (plech)
|Kaufland
|12,48 Kč
|Balení 4 ks za 49,90 Kč
|Pilsner Urquell 0,5 l
|Billa
|25,90 Kč
|Za 10 ks půllitr zdarma
|Studentská pečeť
|Kaufland
|64,90 Kč
|225 až 250 g
|Lindt Excellence
|Kaufland
|69,90 Kč
|50 až 100 g
|Listové těsto
|Albert
|16,90 Kč
|S aplikací Můj Albert
Něco k zakousnutí: Slané, sladké i zdravé
Bez čeho se hokejový přenos neobejde? Bez chroupání! Pokud milujete chipsy bez ohledu na značku, zajisté vás potěší akce 2+1 zdarma na chipsy privátní značky v Lidlu. Balíček o 150 gramech vás vyjde na pouhou dvacku. Jestliže si však chcete udělat švédský stůl pochoutek, pak byste měli zamířit do Kauflandu. Snacky jako popcorn, křupky či oříšky zde pořídíte již od deseti korun.
V Kauflandu si na své přijdou i milovníci sladkého. Za zmínku stojí například velká Studentská pečeť za 65 korun či premiérová čokoláda značky Lindt Excellence za 70 korun. U obou značek si můžete vybrat z vícero druhů a gramáží.
Pro tento rok si ovšem obchody přichystaly výhodné slevy a akce i pro ty, kteří si chtějí během sledování zápasu dopřát něco zdravějšího. Například Lidl nabízí svazek ředkviček jen za osm korun. Ředkvičky mají tu výhodu, že je můžete jen tak chroupat místo tučných brambůrků, nebo z nich můžete bleskově připravit výbornou pomazánku.
Hokejová hostina za pár minut
Nechcete utrácet za drahé chipsy či sladkosti? Chutnou hostinu pro celou rodinu si můžete upéct i sami z listového těsta. Díky Albertu vám navíc pečení nezabere víc než pár minut. Rozválené těsto koupíte s aplikací Můj Albert již za 16,90 korun, bez aplikace pak za 24,90 korun.
Co všechno si můžete z těsta vyrobit?
Všechny tyto domácí pochoutky vás vyjdou na zlomek ceny hotových snacků. Jako bonus vám navíc provoní obývák lépe než kupované chipsy!
SROVNÁNÍ Pivo od 8 korun, půllitr zdarma
Co by to však bylo za hokej, kdybychom ho nemohli strávit spolu s přáteli u pořádně vychlazeného piva? Letos si pro něj navíc nemusíte chodit do hospody. Za osmdesát korun totiž pořídíte hned deset piv, a to konkrétně Staročech, privátní značku Penny.
Pozadu však nezůstávají ani prémiové ležáky. Radegast vyjde v Tescu na čtrnáct korun, za stejnou cenu pořídíte i Staropramen v Albertu při koupi balení šesti lahváčů.
|Značka
|Obchod
|Alko / Nealko
|Staročech
|Penny
|7,90 Kč / 6,90 Kč
|Argus
|Lidl
|7,90 Kč / 9,90 Kč
|Braník
|Penny
|9,90 Kč
|Krušovice
|Penny
|10,90 Kč
|Gambrinus
|Lidl
|12,90 Kč
|Kozel
|Penny
|12,90 Kč
|Birell
|Lidl
|- / 13,90 Kč
|Radegast
|Tesco
|13,90 Kč
|Staropramen
|Albert
|14,15 Kč
|Pilsner Urquell
|Billa
|25,90 Kč
S tou zdaleka nejlákavější nabídkou však přišla Billa. K deseti lahváčům značky Pilsner Urquell dostanete skleněný půllitr jako dárek.
Těm, kdo si chtějí hokej užít bez piva, nabízí Kaufland multipack čtyř plechovek Royal Crown Coly za padesát korun, tedy v přepočtu třináct korun za plechovku. V Penny pro změnu najdete velkou petku ovocného nealkoholického piva značky Cool za 37 korun.