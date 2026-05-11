Hokejová účtenka: MS v hokeji klepe na dveře. Pivo pod 8 Kč a brambůrky zdarma

Autor:
  5:00
Mistrovství světa v hokeji startuje už v pátek 15. května a obchody se na nápor fanoušků připravily ve velkém. Letáky zaplnily akce na pivo, chipsy, oříšky i sladké limonády. V aktuální nabídce najdete pivo za sedm korun, chipsy v akci 2+1 zdarma, ale i zdravé alternativy pro ty, kteří chtějí u televize chroupat s čistým svědomím.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Během Mistrovství světa v hokeji spotřeba piva a pochutin dosahuje ročních maxim. Obchodní řetězce se letos výtečně připravili a hokejová účtenka se nese ve znamení vysokých slev na alkohoholické i nealkoholické nápoje. Přestože šampionát potrvá až do konce května, vyplatí se naplnit si ledničku a spíž už teď.

Vedle klasických brambůrků letos prodejci překvapivě sází i na čerstvou zeleninu a ovoce. Stále více lidí totiž místo těžkých snacků sahá po lehčích svačinkách a pomazánkách, které k hokejovému večeru patří stejně jako dres a šála.

Obchody lákají na lahváče pod desetikorunu. Privátní značku a klasiku od sebe dělí koruna

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

PoložkaObchodCenaPoznámka
Chipsy 150 gLidl19,93 KčAkce 2+1 zdarma
Staročech 0,5 lPenny6,90 KčNealkoholické
Staročech 0,5 lPenny7,90 KčAlkoholické (10°)
ŘedkvičkyLidl7,90 KčSvazek
SnackyKauflandod 9,90 KčPopcorn, oříšky
RC Cola 0,33 l (plech)Kaufland12,48 KčBalení 4 ks za 49,90 Kč
Pilsner Urquell 0,5 lBilla25,90 KčZa 10 ks půllitr zdarma
Studentská pečeťKaufland64,90 Kč225 až 250 g
Lindt ExcellenceKaufland69,90 Kč50 až 100 g
Listové těstoAlbert16,90 KčS aplikací Můj Albert

Něco k zakousnutí: Slané, sladké i zdravé

Bez čeho se hokejový přenos neobejde? Bez chroupání! Pokud milujete chipsy bez ohledu na značku, zajisté vás potěší akce 2+1 zdarma na chipsy privátní značky v Lidlu. Balíček o 150 gramech vás vyjde na pouhou dvacku. Jestliže si však chcete udělat švédský stůl pochoutek, pak byste měli zamířit do Kauflandu. Snacky jako popcorn, křupky či oříšky zde pořídíte již od deseti korun.

V Kauflandu si na své přijdou i milovníci sladkého. Za zmínku stojí například velká Studentská pečeť za 65 korun či premiérová čokoláda značky Lindt Excellence za 70 korun. U obou značek si můžete vybrat z vícero druhů a gramáží.

Pro tento rok si ovšem obchody přichystaly výhodné slevy a akce i pro ty, kteří si chtějí během sledování zápasu dopřát něco zdravějšího. Například Lidl nabízí svazek ředkviček jen za osm korun. Ředkvičky mají tu výhodu, že je můžete jen tak chroupat místo tučných brambůrků, nebo z nich můžete bleskově připravit výbornou pomazánku.

Ředkvičková pomazánka

Tvarohová ředkvičková pomazánka – Sytý pokrm pro velkou společnost

Recept

Lehké

30 min

Hokejová hostina za pár minut

Nechcete utrácet za drahé chipsy či sladkosti? Chutnou hostinu pro celou rodinu si můžete upéct i sami z listového těsta. Díky Albertu vám navíc pečení nezabere víc než pár minut. Rozválené těsto koupíte s aplikací Můj Albert již za 16,90 korun, bez aplikace pak za 24,90 korun.

Co všechno si můžete z těsta vyrobit?

  • Slaní šneci: Stačí potřít kečupem, poklást šunkou, sýrem a posypat kořením. Za 15 minut v troubě máte ideální zobání k pivu.
  • Domácí pizza: Dejte těsto na plech, naskládejte na něj zbytky z lednice a máte sytou večeři mezi druhou a třetí třetinou.
  • Rychlý závin: Pokud vás během zápasu honí mlsná, zabalte do těsta jablka nebo tvaroh. Závin samozřejmě můžete upéct i naslano.

Všechny tyto domácí pochoutky vás vyjdou na zlomek ceny hotových snacků. Jako bonus vám navíc provoní obývák lépe než kupované chipsy!

SROVNÁNÍ Pivo od 8 korun, půllitr zdarma

Co by to však bylo za hokej, kdybychom ho nemohli strávit spolu s přáteli u pořádně vychlazeného piva? Letos si pro něj navíc nemusíte chodit do hospody. Za osmdesát korun totiž pořídíte hned deset piv, a to konkrétně Staročech, privátní značku Penny.

Pozadu však nezůstávají ani prémiové ležáky. Radegast vyjde v Tescu na čtrnáct korun, za stejnou cenu pořídíte i Staropramen v Albertu při koupi balení šesti lahváčů.

ZnačkaObchodAlko / Nealko
StaročechPenny7,90 Kč / 6,90 Kč
ArgusLidl7,90 Kč / 9,90 Kč
BraníkPenny9,90 Kč
KrušovicePenny10,90 Kč
GambrinusLidl12,90 Kč
KozelPenny12,90 Kč
BirellLidl- / 13,90 Kč
RadegastTesco13,90 Kč
StaropramenAlbert14,15 Kč
Pilsner UrquellBilla25,90 Kč

S tou zdaleka nejlákavější nabídkou však přišla Billa. K deseti lahváčům značky Pilsner Urquell dostanete skleněný půllitr jako dárek.

Těm, kdo si chtějí hokej užít bez piva, nabízí Kaufland multipack čtyř plechovek Royal Crown Coly za padesát korun, tedy v přepočtu třináct korun za plechovku. V Penny pro změnu najdete velkou petku ovocného nealkoholického piva značky Cool za 37 korun.

