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Hodí se na zahradu, stavbu i stěhování. Přívěsné vozíky AGA KIT vás ohromí

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Ve spolupráci   11:45
Český výrobce Agados slaví 35 let na trhu.

Český výrobce Agados slaví 35 let na trhu. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Přívěsný vozík bývá jedním z těch pomocníků, jejichž skutečnou hodnotu člověk ocení zejména ve chvíli, kdy ho potřebuje. Ať už potřebujete odvézt zahradní odpad, přepravit stavební materiál, nebo pomoct se stěhováním, vyplatí se poohlédnout po značce, která zvládne více než jen jednu konkrétní činnost. Jednou z nich je i AGA KIT.

Majitelé rodinných domů, chalupáři, zahrádkáři i řemeslníci řeší často stejný problém. Čas od času potřebují převézt něco, co se do auta zkrátka nevejde. V takových situacích pak sahají po přívěsném vozíku, který jim dokáže ušetřit nejen čas, ale i nemalé náklady.

Výběr takového přívěsu však není tak jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jednotlivé modely se totiž zdaleka neliší jen rozměrem nebo cenou. Významnou roli hraje také konstrukce rámu, možnosti rozšíření, bezpečnost či dostupnost servisu a náhradních dílů.

Právě na tyto požadavky reaguje řada AGA KIT od společnosti Agados, která patří mezi nejznámější české výrobce přívěsové techniky.

Od prvních přívěsů k evropské špičce. Český výrobce Agados slaví 35 let úspěchu

Jeden vozík pro mnoho různých situací

Jako lidé stále častěji hledáme univerzální řešení. Nechceme vlastnit několik různých přívěsů pro různé účely, ale ideálně jeden, který by se dokázal přizpůsobit našim aktuálním potřebám.

A přesně v tom spočívá jedna z hlavních předností řady AGA KIT. Zákazník si totiž může vybrat z různých rozměrů a konfigurací, konstrukci lze navíc ve většině případů doplnit o řadu praktických prvků, například zvýšené bočnice, nástavby, opěrná kolečka nebo plachty.

Stejný vozík tak může během roku vydat hned za několik vozíků. Zvládne převést zahradní odpad, stavební materiál, dřevo z lesa, sportovní vybavení i větší sezónní nákupy, aniž byste si jich museli kupovat vícero.

Robustní rám jako základ dlouhé životnosti

Při výběru přívěsu se mnoho lidí soustředí především na velikost ložné plochy a výslednou cenu vozíku. Podle odborníků je však skutečně důležitým faktorem samotná konstrukce přívěsu. Rám totiž představuje základ každého kvalitního přívěsu a významně ovlivňuje jeho životnost.

Řada AGA KIT využívá masivní celosvařovaný rám, který zajišťuje vysokou pevnost a odolnost při každodenním používání. Výhodou je také stabilní podvozek a konstrukce navržená tak, aby si vozík zachoval dobré jízdní vlastnosti i při vyšším zatížení.

Zákazníci tak mají jistotu, že si nepořizují pouze běžný vozík na několik sezón, ale kvalitní přívěs, který může při správné údržbě sloužit roky.

Sklopná korba usnadní práci

Jednou z funkcí, kterou si uživatelé vychvalují nejvíce, je funkce naklápění korby. Jde o praktickou vychytávku, která má usnadnit výkladku. Systém totiž funguje jako integrovaný nájezd, díky kterému na přívěs dostanete malou mechanizaci, sekačky, čtyřkolky i stavební techniku, aniž byste s sebou museli vozit těžké rampy.

Přívěs je určený pro přepravu různých typů nákladu, od dřeva až po stavební materiál. Díky možnosti naklopení je vykládka rychlejší a méně fyzicky náročná než u klasických pevných korb.

Český výrobce přívěsů Agados slaví 35 let na trhu.

Bezpečnost není jen otázkou legislativy

Přívěsný vozík musí být praktický. S ohledem na to, že vezete náklad, je třeba přizpůsobit tomu styl jízdy. Důležitou roli hraje zejména správně navržený podvozek a kvalitní nápravy, v případě větších modelů pak i brzdné systémy. U přívěsů řady AGA KIT můžete využít dvounápravové provedení v nebrzděné variantě do 750 kg.

Takový brzděný přívěs dokáže významně přispět ke stabilitě celé soupravy a zvýšit bezpečnost při jízdě s těžším nákladem. Stejně důležité je i správné rozložení hmotnosti a konstrukce podvozku, která minimalizuje nežádoucí pohyby přívěsu během jízdy.

Důležitá je dostupnost dílů i příslušenství

Mnoho lidí si při pořizování vozíku neuvědomuje jednu důležitou věc. Přívěs je investice, která by měla vydržet mnoho let. I během této doby však musíte počítat s dokoupením různých doplňků nebo výměnou opotřebovaných komponent.

Zatímco u některých levných dovozových modelů může být obtížné sehnat kompatibilní součástky po několika letech, Agados umožňuje pohodlně objednat náhradní díly na přívěsný vozík, příslušenství i další komponenty, a to navíc bez nutnosti osobní návštěvy.

Kvalitní přívěs jako dlouhodobý partner

Pro spoustu lidí představuje sáhnout po tom nejlevnější řešení nejlákavější možnost. A při pohledu na cenu přívěsů, se popravdě není čemu divit. Každý, kdo si přívěs někdy koupil, však nakonec uzná, že skutečnou hodnotu vozíku odhalí až každodenní provoz.

Odolná konstrukce, stabilní jízdní vlastnosti, možnost rozšíření o další vybavení a dostupný servis mají na celkovou spokojenost mnohem větší vliv než rozdíl několika tisíc korun při nákupu.

Právě proto se při rozhodování vyplatí sledovat nejen samotný prodej přívěsných vozíků, ale také zázemí výrobce a služby, které nabízí po celou dobu používání. Společnost Agados, která letos slaví 35 let na trhu, dlouhodobě staví právě na tomto principu.

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