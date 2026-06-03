Máslo pod dvacet korun? Jen tři dny v týdnu
Pokud vám v ledničce došlo máslo a potřebujete si udělat zásoby, určitě vás potěší, že se právě máslo stalo hlavním tahákem letáků na tento týden. Napříč obchody tak narazíte na máslo v akci, ve dvou případech dokonce pod symbolickou hranici dvacet korun.
Nejlevnější máslo nabízí Tesco. Kostka másla zde vyjde na pouhých 19,90 korun, a to pro všechny zákazníky, tedy i ty z vás, kteří nakupují bez mobilní aplikace. Akce je však časově omezená. Za tuto cenu seženete máslo v akci jen od pátku do neděle.
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Se stejnou cenou přišel i Kaufland. Ten nabízí máslo za 19,90 korun, ale jen pro členy věrnostního klubu. Pro běžné zákazníky vyjde máslo o celých pět korun dráž. Za 24,90 korun seženete máslo i v Albertu. Penny jej pak nabízí za 24,95 korun při nákupu dvou kusů.
Přijde vám cenový rozdíl zanedbatelný? Pak si zkuste spočítat, kolik zaplatíte za pět kostek másla v Tescu a kolik v Albertu. Pokud nakoupíte o víkendu, nejen že se vyhnete středečním frontám před regály se zlevněným zbožím, ale navíc ušetříte celých 25 korun, tedy částku, za kterou si klidně můžete koupit jednu kostku másla navíc.
TOP 10 slev týdne (1. 6. – 7. 6. 2026)
Kromě másla Tesco nabízí i zlevněné kuřecí prsní řízky za 99,90 korun. Penny láká pro změnu na trvanlivé mléko za 8,90 korun. Milovníky piva pak potěší Albert s půllitrovou lahví piva Pilsner Urquell za 25,90 korun. Z ovoce zaujmou banány z Lidlu jen za 19,90 korun.
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Mléko 1 l
|Penny
|8,90 Kč
|Cibule 1 kg
|Penny
|9,90 Kč
|Rajčata cherry 250 g
|Lidl
|14,90 Kč
|Meloun 1 kg
|Albert
|16,90 Kč
|Banány 1 kg
|Lidl
|19,90 Kč
|Máslo 250 g
|Tesco
|19,90 Kč
|Pilsner Urquell 0,5 l
|Albert
|25,90 Kč
|Linteo toaletní papír 3vr 16 rolí
|Kaufland
|74,90 Kč
|Kuřecí prsní řízky 1 kg
|Tesco
|99,90 Kč
|Vejce 30 ks
|Kaufland
|129,90 Kč
Kofola i Granko. Do Lidlu dorazil Retro týden
Vedle klasických slev se vyplatí nakouknout i do Lidlu. Ten se tento týden rozhodl zákazníky nalákat na oblíbený Retro týden, v rámci něhož do regálů vrátil staré obaly známých produktů. Za pozornost určitě stojí Kofola za 19,90 korun, tyčinka Margot za 13,90 korun či Granko za 89,90 korun. Samozřejmě nechybí ani retro sladkosti a limonády.
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Stejný meloun, rozdíl třináct korun
Se začátkem června přichází do mnoha domácností také meloun. Ten seženete v akci prakticky v každém obchodě, ovšem jen v jednom jej najdete opravdu nejlevněji. Nejlevnější meloun v akci koupíte v Albertu, a to za 16,90 korun s aplikací Můj Albert. Oproti Penny, kde nabízí kilo melounu za 29,90 korun, je tak o celých třináct korun levnější.