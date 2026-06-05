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Hledáte levné letenky na dovolenou? S tímto jednoduchým trikem ušetříte stovky korun

Veronika Reicheltová
  8:30
Jak ulovit co nejvýhodnější letenky z Prahy, Pardubic i dalších měst? To řeší většina Čechů, kteří plánují letní dovolenou nebo prodloužený víkend v zahraničí. Nákup letenek provází řada mýtů od půlnočních nákupů po inkognito mód. Co je na nich pravdy a jak opravdu ušetřit stovky až tisíce korun?
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Kde se dají sehnat nejlevnější letenky?

Cesta za nejvýhodnější nabídkou vede zpravidla přes specializované srovnávače a agregátory. Tyto platformy prohledávají stovky aerolinek v reálném čase.

  • Klíčovým trikem, který vám může ušetřit tisíce, je však použití anonymního okna prohlížeče (inkognito módu). Letecké společnosti a prodejci totiž využívají takzvané dynamické naceňování.
  • Pomocí souborů cookies sledují váš zájem o konkrétní trasu a termín. Když systém vidí, že se na daný let díváte opakovaně, vyhodnotí to jako vysokou poptávku a cenu vám uměle navýší.
  • Anonymní režim tuto digitální stopu maže a ukáže vám skutečné, nezkreslené ceny.
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Srovnání populárních vyhledávačů letenek

Nejpoužívanější srovnávače a vyhledávače letenek
VyhledávačKredibilita a spolehlivostVýše potenciální slevy / VýhodyNevýhody a rizika
AzairVysoká (specialista na low-cost)Absolutně nejlepší pro nízkonákladové lety po Evropě, detailní filtry nastavení dnů a přestupů.Zastaralý design, nehodí se pro vyhledávání dálkových mezikontinentálních letů.
eSky.czPrůměrná (polská síť působící v ČR)Široká nabídka kombinací různých dopravců, možnost zakoupit doplňkové služby a pojištění storna.Agresivní marketing (nucení pojištění před platbou), vysoké poplatky za administrativní změny.
Google FlightsVynikající (přímo od Googlu)Skvělé grafy vývoje cen, rychlost, přesměrování přímo na aerolinky bez prostředníků.Neobsahuje úplně všechny nízkonákladové dopravce a charterové lety.
Kiwi.comPrůměrná (český portál s výhradami)Unikátní algoritmy pro spojení nespolupracujících aerolinek, vysoké slevy na složité trasy.Riskantní při zpoždění/zrušení letu, drahý zákaznický servis, vysoké poplatky za změny.
Královna.czVysoká (česká klasika od Student Agency)Spolehlivý tradiční prodejce s vynikajícím zázemím, přehledné rozhraní, možnost řešit problémy v češtině.Cílí spíše na standardní a dálkové aerolinky, u nízkonákladových letů (Ryanair apod.) mívá vyšší přirážky.
Letuška.czVysoká (nejstarší český prodejce Asiana)Silné tuzemské zázemí, telefonická a offline podpora v češtině, spolehlivost u dálkových a korporátních letů.Servisní poplatky za vystavení, u nízkonákladových evropských linek bývá dražší než přímý nákup u aerolinky.
Pelikán.czVysoká (tradiční slovenský/český prodejce)Kvalitní česká zákaznická podpora, možnost kombinovat letenky s ubytováním či pojištěním v jednom balíčku.O něco vyšší servisní poplatky za vystavení letenky, akční ceny rychle mizí.
SkyscannerVysoká (ověřený globální lídr)Obrovská databáze, možnost zadat flexibilní cíl (“Kamkoliv“), nachází skvělé kombinace.Někteří odkazovaní alternativní prodejci mohou mít horší zákaznickou podporu.
Zaleťsi.czVysoká (český cestovatelský portál)Vlastní vyhledávač doplňují lidé, kteří ručně vyhledávají největší chybové tarify a extrémní akce.Menší komfort při vyhledávání specifických firemních/přesných termínů na přání.

Kdy klesají ceny letenek?

Zapomeňte na mýtus, že nejlevnější letenky koupíte na poslední chvíli. V letectví se na „last minute“ nabídky nehraje, spíše naopak.

  • Ceny letenek začínají klesat a dostávají se na své minimum přibližně 1 až 3 měsíce před plánovaným odletem u evropských linek, a 2 až 5 měsíců u zaoceánských letů.
  • Příliš brzký nákup (například půl roku předem) paradoxně bývá dražší, protože aerolinky teprve testují trh.
  • Ceny také výrazně padají v období mimo hlavní sezónu, levněji je pořídíte například v květnu, červnu, září nebo říjnu.
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Noční nákupy letenek

Ceny letenek se nemění pouze v závislosti na dnech v týdnu, ale kolísají doslova z hodiny na hodinu v rámci jednoho dne. Pokud chcete zaručeně nejnižší cenu, vyplatí se nastavit si budík na hlubokou noc, konkrétně mezi jednou a třetí hodinou ranní.

  • V tuto dobu totiž rezervační systémy aerolinek automaticky uvolňují do prodeje letenky, které si jiní cestující během dne rozpracovali, ale nakonec je v časovém limitu nezaplatili.
  • Navíc v noci rapidně klesá aktivita uživatelů na webu. Algoritmy dynamického naceňování tak vyhodnotí situaci jako období nulové poptávky a ceny letenek na pár hodin prokazatelně srazí dolů.
  • Naopak nejhorší čas pro nákup je odpolední špička mezi 14. a 18. hodinou, kdy letenky nejčastěji vyhledávají jak manažeři v práci, tak lidé vracející se domů.

Který den jsou letenky nejlevnější?

Statistiky prodejních systémů označují jako nejvýhodnější dny pro nákup i samotný odlet úterý a středu.

  • V tyto dny letecké společnosti často spouštějí akční systémy a zároveň opadá vlna víkendových i služebních cestujících.
  • Naopak nejdráže nakoupíte v pátek večer a v neděli, kdy lidé mají čas sedět u počítačů a plánovat.
  • Pokud jde o čas samotného letu, nejlevnější bývají brzké ranní spoje (kolem 5.–6. hodiny) nebo naopak pozdní noční lety.
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Kde sledovat levné letenky?

Abyste nemuseli trávit hodiny ručním vyhledáváním, nechte technologii pracovat za vás. Nastavte si takzvaného „hlídacího psa“ (price alert) na specializovaných portálech, který vás upozorní e-mailem ve chvíli, kdy cena na vybrané trase klesne.

  • Vyplatí se také sledovat specializované cestovatelské blogy a profily na sociálních sítích, které denně vyhledávají chybové tarify aerolinek.
  • Pro samotný nákup je pak ideální srovnávačem letenku pouze vyhledat, ale finální rezervaci provést přímo na oficiálním webu dané letecké společnosti, kde se vyhnete skrytým poplatkům za zprostředkování.
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