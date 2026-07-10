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Při procházce běžným supermarketem na ni narazíte jen zřídka. Pokud ale zavítáte do autentické asijské tržnice nebo specializované prodejny s exotickou zeleninou, nemůžete ji minout. Vypadá jako podlouhlá, silně vrásčitá okurka, někdy může tvarem připomínat spíše hrbolatou cuketu. Oficiálně se jmenuje momordika hořká, v asijské gastronomii a tradiční medicíně je pak známá jako karela nebo hořký meloun.
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Čeští spotřebitelé tuto zeleninu dlouho přehlíželi z prostého důvodu: její název nelže, je skutečně výrazně hořká. V moderní západní stravě jsme si od hořké chuti téměř odvykli a většinu potravin preferujeme spíše slanou nebo sladkou. Tím se však podle nutričních specialistů ochuzujeme o přirozené stimulanty trávení. Právě látky odpovědné za intenzivní hořkost jsou důvodem, proč je karela v asijských zemích stabilní součástí vyváženého jídelníčku.
V posledních měsících zájem o ni roste i v Česku. Vyhledávají ji především lidé, kteří se zajímají o racionální stravu, redukční diety nebo mají doporučeno hlídat si hladinu cukru v krvi. Z původně okrajové suroviny pro komunitu expatů se tak stává trend zdravého životního stylu.
Vliv na metabolismus Co říkají vědecké studie
Abychom pochopili popularitu této zeleniny, je třeba se podívat na její nutriční složení. Momordika se v lidovém léčitelství dlouhodobě používá jako podpůrný prostředek při metabolických výkyvech. Obsahuje:
- Charantin: Směs steroidních saponinů, u které laboratorní testy naznačují pozitivní vliv na stabilizaci glukózy v krvi.
- Vicin: Glykosid, který se podílí na specifickém chuťovém profilu a studuje se pro své metabolické účinky.
- Polypeptid-p: Rostlinný protein, který svými vlastnostmi v některých ohledech napodobuje chování endogenních regulátorů cukru.
Tyto látky v kombinaci s vysokým podílem vlákniny přispívají k tomu, že pokrmy obsahující hořkou okurku mají velmi nízký glykemický index. Pomáhají tak předcházet prudkým výkyvům hladiny krevního cukru, které po jídle často vedou k pocitům únavy nebo náhlým chutím na sladké. Nejedná se o zázračný lék na hubnutí, ale o funkční dietní surovinu, která vhodně doplňuje racionální jídelníček.
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Srovnání Karela versus běžná dietní zelenina
|Vlastnost / Složka
|Hořká okurka (Karela)
|Klasická salátová okurka
|Brokolice
|Obsah kalorií (na 100g)
|cca 17 kcal
|cca 15 kcal
|cca 34 kcal
|Obsah sacharidů
|Velmi nízký
|Nízký
|Nízký
|Dietní přínos
|Nízkokalorická, obsahuje hořčiny a specifické saponiny
|Vysoký obsah vody, hydratace
|Vysoký obsah vlákniny a vitaminu C
|Vliv na glykémii
|Podporuje stabilitu hladiny cukru v krvi
|Neutrální
|Neutrální
|Dostupnost v ČR
|Asijské tržnice, specializované e-shopy
|Široká distribuční síť
|Široká distribuční síť
|Chuťový profil
|Výrazně hořký, vyžaduje úpravu
|Neutrální, osvěžující
|Jemný, košťálový
Jak hořkou okurku vybrat a zbavit ji největší hořkosti
Hledejte plody, které jsou pevné na dotek a mají jasně zelenou barvu. Žluté nebo oranžové plody jsou již přezrálé, bývají měkké, jejich hořkost se stává trpkou a ztrácejí optimální texturu vhodnou pro vaření.
Aby byla karela pro českého strávníka chutná, je nutné ji před tepelnou úpravou správně připravit. Tímto tradičním kulinářským postupem eliminujete většinu ostré hořkosti:
- Podélné rozříznutí: Okurku podélně rozřízněte na dvě poloviny.
- Vydlabání vnitřku: Pomocí polévkové lžíce důkladně vyškrabejte bílý, houbovitý střed a všechna semena. Právě v této části je koncentrováno nejvíce trpkých látek. Zůstat by měla pouze pevná, vnější zelená stěna.
- Nasolení: Nakrájejte zeleninu na tenké plátky, bohatě je posypte kuchyňskou solí a promíchejte. Nechte zhruba 20 až 30 minut odstát. Sůl z okurky vytáhne tekutinu s nejkoncentrovanější hořkostí.
- Propláchnutí a vyždímání: Plátky následně důkladně propláchněte pod studenou tekoucí vodou, abyste je zbavili přebytečné soli, a v dlaních z nich jemně vymačkejte zbylou tekutinu. Nyní je surovina připravena k další kulinářské úpravě.
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Kulinářské využití Recepty pro začátečníky
V Asii se karela často plní mletým masem nebo přidává do dlouho tažených polévek. Pro první seznámení je však nejvhodnější metoda rychlého restování, která zachová křupavost a hořkost příjemně vybalancuje ostatními ingrediencemi.
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Restovaná karela s hovězím masem
Tento recept kombinuje specifický profil zeleniny s plnou chutí masa a umami sójové omáčky, což hořkost přirozeně zjemní.
- Suroviny: 1 připravená hořká okurka, 200 g libového hovězího masa nakrájeného na tenké plátky, 3 stroužky česneku, 1 lžíce kvalitní sójové omáčky, 1 lžička sezamového oleje, olej vhodný k restování za vysokých teplot.
- Postup: Na pánvi nebo ve woku rozpalte olej, přidejte nadrcený česnek a zprudka opečte maso. Jakmile se zatáhne, přidejte plátky hořké okurky a restujte zhruba 3 až 5 minut. Zelenina by měla změknout, ale uchovat si mírnou křupavost. Na závěr jídlo zakápněte sójovou omáčkou a sezamovým olejem. Podávejte s menší porcí rýže nebo jako samostatný lehký teplý salát.
Snídaňová vaječná omeleta
Způsob, jak zakomponovat hořké tóny do ranního menu pro podporu správného zažívání.
- Postup: Na pánvi s trochou oleje krátce orestujte hrst připravených plátků hořké okurky spolu s nadrobno nakrájenou cibulkou. Jakmile zelenina mírně změkne, zalijte ji dvěma rozšlehanými vejci. Osolte, opepřete podle chuti a nechte na mírném ohni srazit. Bílkoviny z vajec v kombinaci s hořčinami představují nutričně vyvážený start dne.
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Na co si dát pozor Pro koho karela není vhodná?
Přestože jde o běžnou asijskou zeleninu, její vliv na lidský organismus je poměrně výrazný. Pozor by si měli dát zejména lidé, kteří se léčí s diabetem a užívají medikaci na snižování cukru v krvi (včetně inzulinu). Pravidelná konzumace většího množství hořké okurky by v kombinaci s těmito léky mohla teoreticky přispět k přílišnému poklesu glykémie.
Konzumace se z preventivních důvodů rovněž nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, jelikož některé látky obsažené v semenech a nedozrálých plodech byly v tradiční medicíně spojovány s děložní stimulací. Pro zdravého člověka, který hledá pestrost v jídelníčku a chce obohatit svůj stravovací režim o nové chutě, je však konzumace momordiky bezpečným a vítaným zpestřením.