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Halloween se blíží a obchody plní regály kostýmy, dekoracemi i netradičními potravinami. Nejširší nabídku jsme našli v Lidlu, na strašidelné dobroty jsme se podívali také do Albertu, Kauflandu a Penny. Dekorace jsme však našli i v Tedi, Pepcu nebo v dm drogerii. Americký svátek rozděluje zákazníky. Zatímco jedni strašidelné regály bez zájmu míjejí, druhým vadí, že je už stihly zastínit Vánoce.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Halloweenskou sekci v Lidlu najdete na první dobrou. Od ostatního sortimentu ji odlišuje výrazná oranžová barva, která se mezi regály nedá přehlédnout a doslova si říká o pozornost.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Největší část halloweenského sortimentu v Lidlu tvoří tradičně sladkosti. V regálech jsme narazili na čokoládová lízátka, cukrové figurky, sušenky, bonbony, cookies i čokopiškoty. Právě množství sladkostí však nemusí potěšit každého rodiče. „Je to samý cukr. Nevidím důvod, proč bych to měla dětem kupovat,“ kritizuje nabídku námi oslovená zákaznice. Kdo nemá chuť na sladké, může sáhnout po slaných pochutinách, například po mixu kořeněných oříšků.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V nabídce jsme objevili halloweenské cereálie. Děti mohou nalákat hlavně barevné krabičky se strašidelnými motivy, které mezi běžnými snídaňovými cereáliemi jen tak nepřehlédnou. A kdo si chce odnést něco sladkého na doma, může sáhnout po balení sladkých indiánků. Nechybějí samozřejmě ani dýně na sladkosti či jednorázový servis.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
„Panebože, oni mají i těstoviny!“ kroutí hlavou jedna ze zákaznic. Halloween se v obchodech dostává i do sortimentu, kde by ho čekal pravděpodobně jen málokdo. Zatímco fanoušci nakupují tematické dobroty a chystají strašidelné večírky, spousta Čechů stále nechápe, proč musí být halloweenské úplně všechno, včetně obyčejných potravin.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Halloweenská nabídka se ovšem nesoustředí jen na jedno místo. V mrazicích boxech jsme našli halloweenské mini pizzy, různobarevné monster nugety či smetanovou zmrzlinu v černém kornoutku. Většina produktů se navíc cenově vejde do sto korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Část nabídky je roztroušená i mezi běžné potraviny. Zákazníci tak mohou některé produkty snadno přehlédnout, nebo naopak bloudit po obchodě a hledat, co chtěli koupit. U chladicích boxů jsme narazili například na černý a fialový hummus nebo obarvené filo těsto, které se podle výrobce hodí na přípravu třešňového závinu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Halloween v Albertu na první pohled příliš prostoru nedostává. Přestože akční leták láká například na masové prsty nebo donuty s pavučinou, na prodejně jsme našli jen dva stojany s tematickými sladkostmi.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Na stojanech se objevily především známé značky. Nechyběly halloweenské cukrovinky Kinder, Kit Kat a Chupa Chups, ani želé bonbony Jojo a tematické kolekce Trolli. Přestože výrobky lákaly na barevné obaly a strašidelné motivy, zákazníci je během naší návštěvy většinou jen míjeli. U stojanů se prakticky nikdo nezastavoval a nabídka zůstávala bez většího zájmu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Kauflandu se Halloween potkává s Vánocemi v jedné uličce. Vánoční zboží si však ukrojilo i podstatnou část prodejny. „Přijde mi škoda, že letos Halloween úplně zastínily Vánoce. Ještě ani neproběhl a už pomalu není z čeho vybírat,“ svěřila se nám jedna ze zákaznic, která si z nabídky nakonec nic do košíku nedala.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Kauflandu jsme narazili také na stojan s halloweenskými dekoracemi, kde všechny výrobky stály pouhých 30 korun. Zákazníci si mohli vybrat například čelenky s netopýry, samolepky s motivem dýní, síťky dekorativních lebek nebo ozdoby, které svítí ve tmě. Obchod nabízel i kbelíky na koledu.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V Penny jsme halloweenskou nabídku objevili v akční sekci u pokladen. Ulička je poměrně nenápadná a během naší návštěvy k ní řada zákazníků ani nezamířila. Oproti jiným obchodům tu Halloween nestojí tolik na sladkostech, ale spíše na dekoracích a kuchyňských doplňcích.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Z polic na zákazníky vykukují upíří masky, čarodějnické klobouky i kostlivci. Narazili jsme i na dekorativní pavouky a strašidelné figurky, které svítí ve tmě. Ne každému se však podobná výzdoba líbí. „Já bych to ani do ruky nevzala! Ještě bych se lekla!“ směje se zákaznice u pokladny, která si na strašidelné dekorace příliš nepotrpí.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
V regálu jsme mimo jiné našli i formu na muffiny ve tvaru dýní nebo formičky na sladkosti, ze kterých lze vykouzlit netopýry a duchy. Kdo dává přednost podzimním motivům, může sáhnout po formách ve tvaru žaludů a podzimního listí nebo po vykrajovátkách na cukroví a sušenky.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Trochu netradičně pojala podzimní svátek drogerie dm. Ta v obchodě nenabízí sladkosti ani kostlivce, ale limitované edice kosmetiky. Ve stojanu se sezonní nabídkou jsme narazili například na pleťovou masku a sadu mikro pleťových masek ve tvaru dýně. Dále třeba hydrogelové polštářky pod oči ve tvaru mašle a netopýra. Všechny tyto drobnosti pořídíte za méně než 50 korun.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kousek od kosmetiky jsme narazili také na plyšové přívěsky na klíče. Vybrat si můžete ze tří variant: duch, kočka nebo netopýr. Všechny stojí 120 korun a mohou posloužit jako drobný dárek pro někoho, kdo v tomto období slaví svátek nebo narozeniny. Případně potěší i ty, kteří mají rádi roztomilé doplňky bez ohledu na roční období.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Kdo shání dětský kostým na Halloween nebo maškarní, může zamířit také do KiKu. Hned u vstupu do prodejny jsme narazili na věšáky s kostýmy, jejichž ceny začínají na 129 korunách. Další nabídka čeká u pokladen, kde jsme našli strašidelné oblečky pro nejmenší. Nechyběly ani overaly pro miminka či kukly a masky.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Halloweenem už žije naplno i Pepco. To si pro něj vyhradilo rovnou celou sekci. Ve stojanu naproti hlavní uličce jsme narazili na dekorace všeho druhu již od 25 korun. V regálu ve vedlejší uličce pak na nás čekala bohatá nabídka kostýmů a masek.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Na sezonní nabídku jsme se zašli podívat také do Sinsay, kde nás stojan s halloweenskými dekoracemi čekal hned u vstupu. Oproti jiným řetězcům se obchod vydal trochu jinou cestou. Kromě dětského halloweenského overalu a strašidelných dekorací, a to nejen do kuchyně, nabízí také plyšové dýně a polštáře s halloweenským potiskem.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Nejvíc nás zaujaly nástěnné dekorace připomínající staré obrazy ve zlatých rámech. Dekorace se prodávají v sadě po dvou kusech a místo klasických strašidel na nich pózují kostlivci. Na jednom obrazu je muž v obleku a klobouku, na druhém kostra ženy s růžemi ve vlasech. Jde o netradiční alternativu k obvyklým dýním a pavoukům, která může zaujmout i ty, kdo dávají přednost trochu originálnější výzdobě.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Široký výběr drobností všeho druhu nabízí i Tedi. Ten sezonní nabídku tradičně vystavuje venku před prodejnou. V regálech jsme narazili na polystyrenové atrapy hrobů, falešný sekáček od krve či různé krajkové šperky. V nabídce jsou i kuchyňské doplňky, hrníčky, svíčky nebo samolepky svítící ve tmě.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz
Venkovní nabídkou však Tedi zdaleka nekončí. Přestože prodejnu už ve velkém ovládly vánoční přípravy, u pokladen jsme objevili také halloweenské pochoutky. Koupit si můžete například bonbony ve tvaru různých částí lidského těla, lízátka nebo žvýkačky. Vedle sladkostí tu čekají také plyšoví upíři a mumie nebo barvy na obličej.
Autor: Matty Marečků, iDNES.cz