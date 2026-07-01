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Grilovačka za pár korun, která neohrozí štíhlou linii? Vyzkoušejte tento jednoduchý trik

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  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Letní grilování se v posledních letech stalo finanční pastí pro peněženku a kalorickou náloží pro postavu. Přitom existuje jednoduchý trik, jak pohostit celou rodinu za pár korun a odlehčit jídelníčku. Stačí změnit poměr sil na roštu a vsadit na levné sezónní suroviny.

Obsah

Proč nás letní grilování stojí peníze i štíhlou linii

Tradiční grilovačka se obvykle točí kolem krkovice, špekáčků, bůčku a hutných majonézových omáček. Když se k tomu připočte bílé pečivo a alkoholické nápoje, průměrný Čech během jednoho večera zkonzumuje více kalorií, než činí doporučený denní příjem. Výsledkem je pocit těžkosti, únava a možné postupné přibírání na váze během letních měsíců.

Druhým aspektem je ekonomická stránka věci. Ceny vepřového a hovězího masa dlouhodobě rostou. Pokud chcete pohostit větší rodinu nebo skupinu přátel kvalitním masem, rozpočet na jeden večer se snadno vyšplhá do tisícových částek. Lidé se pak často uchylují k nákupu levných, ale nekvalitních uzenin plných separátu, soli a chemických aditiv, což tělu škodí ještě více.

Grilovaná zelenina a žampiony

Grilovaná zelenina a žampiony

Recept

Lehké

30 min

Trik, který mění pravidla hry: Obraťte poměr na talíři

Tajemství levného a dietního grilování nespočívá v tom, že hostům nabídnete pouze suchý salát. Trik spočívá v takzvaném objemovém stravování s nízkou energetickou hustotou. Cílem je naplnit žaludek jídlem, které má velký objem, obsahuje hodně vody a vlákniny, ale minimum kalorií.

Zatímco dříve tvořilo maso 80 procent talíře a zelenina byla jen chudou dekorací, nyní poměr otočíte. Základem úspěchu jsou tři letní suroviny, které v sezoně seženete doslova za hubičku: cuketa, lilek a okurka.

Tyto druhy zeleniny mají v letních měsících nejnižší nákupní cenu, obchody je často nabízejí v masivních slevách a zahrádkáři v srpnu doslova neví, co s nimi. Pokud navíc využijete moderní trendy v nakupování, jako jsou stále populárnější zachráněné bedýnky se zeleninou nebo aplikace na výprodej přebytků z obchodů, můžete tyto suroviny získat téměř zdarma.

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Cuketa a lilek jako dokonalá náhrada těžkého masa

Cuketa a lilek mají v kuchyni jednu geniální vlastnost: fungují jako kulinářská houba. Samy o sobě mají velmi jemnou, až neutrální chuť, ale dokážou dokonale absorbovat koření, bylinky a vůni kouře z grilu. Když je správně připravíte, jejich textura po upečení připomíná maso, zasytí vás, ale tělo přitom nedostane téměř žádný tuk.

Jak připravit cuketu, aby všem chutnala

Mnoho lidí cuketu odmítá, protože ji po ugrilování vnímá jako blátivou a bez chuti. Chyba je v postupu.

  • Cuketu nakrájejte na silnější plátky (přibližně jeden až dva centimetry).
  • Plátky předem posolte a nechte takzvaně vypotit přibližně 15 minut. Sůl vytáhne přebytečnou vodu.
  • Osušte plátky papírovou utěrkou. Teprve poté je potřete minimem oleje smíchaným s česnekem, paprikou a bylinkami.
  • Grilujte zprudka a krátce. Cuketa musí zůstat uvnitř mírně křupavá.

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Lilek vyžaduje trochu trpělivosti

Lilek obsahuje látky, které mohou mít za syrova hořkou chuť. Proto je proces pocení u lilku ještě důležitější než u cukety. Lilek krájejte na kolečka, posolte z obou stran a nechte slzet klidně 20 minut. Následně ho důkladně otřete. Lilek miluje kombinaci s olivovým olejem, provensálskými bylinkami a kapkou citrónové šťávy po dokončení. Díky své masité struktuře dokáže plnohodnotně nahradit například vepřový steak.

Srovnání Maso vs. Sezonní zelenina

Abyste viděli, jak dramatický rozdíl tento trik udělá v rodinném rozpočtu a na vaší váze, připravili jsme přehledné srovnání standardních grilovacích surovin a jejich sezonních zeleninových alternativ. Ceny a kalorické hodnoty jsou kalkulovány zhruba na kilo suroviny.

Surovina (1 kg)Průměrná cena v sezóněKalorická hodnota (kcal)Obsah tuku (g)Hlavní benefit
Vepřová krkovice180 – 240 Kčcca 2 300 kcalcca 180 gVysoký obsah bílkovin, vysoká cena
Špekáčky / Klobásy140 – 190 Kčcca 3 200 kcalcca 280 gRychlá příprava, nezdravé tuky a sůl
Cuketa20 – 40 Kčcca 170 kcalcca 4 gMinimum kalorií, vysoký podíl vody
Lilek30 – 50 Kčcca 250 kcalcca 2 gMasitá textura, skvěle sytí
Salátová okurka15 – 30 Kčcca 150 kcalcca 1 gIdeální na osvěžující dipy místo majonézy

Nezapomínejte na omáčky: Okurkový trik namísto majonézy

Velkým skrytým nepřítelem štíhlé linie při grilování často nemusí být samotné steaky, ale to, do čeho je namáčíme. Kupované barbecue omáčky, tatarské omáčky a česnekové dresinky jsou plné cukrů a nekvalitního oleje.

Tzatziki

Domácí okurkový dresink s česnekem – Dietní svěží recept ke grilování

Recept

Lehké

15 min

Zde přichází na řadu třetí levná letní surovina: salátová okurka. Pomocí ní vytvoříte během několika minut osvěžující domácí dip ve stylu řeckých tzatziki.

Postup je jednoduchý:

  1. Okurku nastrouhejte najemno a přes sítko z nej vymačkejte maximum vody (vodu nevyhazujte, vhoďte ji s ledem a citronem do džbánu, máte skvělou letní limonádu).
  2. Vymačkanou okurku smíchejte s nízkotučným řeckým jogurtem nebo zakysanou smetanou s nižším obsahem tuku.
  3. Přidejte prolisovaný česnek, trochu soli, pepře a pár kapek citronu.

Tento dresink má oproti majonéze zhruba pětinovou kalorickou hodnotu, příjemně osvěží a skvěle doplňuje jak grilovanou zeleninu, tak případné libové maso.

Tip Spotřebitele Jak nakupovat chytře a neplýtvat

Abyste finanční úsporu dotáhli k dokonalosti, je potřeba změnit i způsob, jakým potraviny na víkend nakupujete. Češi obecně dělají tu chybu, že na grilování nakupují nárazově v pátek odpoledne, kdy jsou obchody nejplnější a slevové akce často vyprodané.

Mnohem efektivnější je sledovat nabídky takzvaných „zachráněných potravin“ nebo využívat ranní výprodeje zeleniny v supermarketech. Právě cukety a lilky, které mají drobnou vzhledovou vadu, jsou křivé nebo mírně poškrábané, obchody často zlevňují o 50 až 70 procent, přestože uvnitř jsou naprosto v pořádku a pro grilování ideální.

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