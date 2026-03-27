Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

Autor:
  18:30
Výběr nesprávného grilu je jednou z nejčastějších chyb zahrádkářské sezony. Tisíce lidí každé jaro podlehne slevovým akcím v hobbymarketech, aby po dvou měsících zjistili, že jejich zařízení nestíhá nakrmit rodinu, sousedé si stěžují na kouř, nebo že údržba zabere více času než samotná večeře. Pokud podceníte technické parametry a specifika jednotlivých paliv, riskujete nejen vyhozené peníze, ale i zkažené letní večery a maso, které bude buď vysušené, nebo bez chuti. Tento průvodce vám pomůže najít ideální balanc mezi komfortem, cenou a výsledným gastronomickým zážitkem.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Grilovací sezona bez kompromisů: Kde začít?

Češi jsou národem milovníků venkovního vaření. Zatímco dříve stačilo otevřené ohniště nebo jednoduchý plechový kyblík na dřevěné uhlí, dnešní trh nabízí technologie, které si nezadají s profesionální kuchyní. Klíčem k úspěšnému výběru není hledat nejlepší gril na světě, ale gril, který odpovídá vašemu životnímu stylu.

Bydlíte v bytě s balkonem, nebo máte rozlehlou zahradu? Chcete mít maso hotové do 15 minut, nebo je pro vás příprava ohně rituálem, u kterého si odpočinete?

Klasika na dřevěné uhlí: Pro milovníky atmosféry a kouře

Grilování na uhlí nebo briketách je v Česku stále nejrozšířenější variantou. Je to dáno tradicí i nízkými pořizovacími náklady u základních modelů.

Výhody:

  • Charakteristická chuť: To, co lidé na grilování milují – aroma kouře – získáte nejautentičtěji právě zde.
  • Vysoká teplota: Uhlí umožňuje dosáhnout extrémně vysokých teplot (přes 300 °C), což je ideální pro prudké zatažení steaků.
  • Cena: Slušný kotlový gril pořídíte už kolem 4 000 až 6 000 Kč, což je zlomek ceny kvalitního plynového zařízení.

Nevýhody a rizika:

  • Časová náročnost: Rozpálit uhlí trvá 20 až 40 minut. Pokud se vrátíte z práce a chcete rychle povečeřet, uhlí vás bude brzdit.
  • Regulace teploty: Vyžaduje cvik. Teplotu ovládáte pomocí průduchů vzduchu a rozmístěním paliva. Pro začátečníka je snadné maso spálit nebo naopak nedopéct.
  • Kouř a popel: To je hlavní kámen úrazu v husté zástavbě. Kouř může obtěžovat sousedy a následný úklid popela je špinavá práce.

Plynové grily: Komfort moderní doby

Plynové grily zažívají v tuzemsku obrovský boom. Jsou volbou pro ty, kteří chtějí grilovat často, klidně i v týdnu po práci.

Výhody:

  • Rychlost a jednoduchost: Otočíte knoflíkem, zmáčknete zapalování a do 10 minut můžete pokládat maso na rošt.
  • Přesná regulace: Chcete 180 °C na kuře a pak 250 °C na zeleninu? Na plynu je to otázka sekund.
  • Čistota: Žádný popel, minimum kouře (pouze z odkapávajícího tuku).

Nevýhody:

  • Vyšší investice: Kvalitní plynový gril s nerezovými hořáky a robustní konstrukcí začíná na 12 000 Kč. Levné modely z tenkých plechů rychle proreziví a špatně drží teplo.
  • Logistika paliva: Musíte hlídat stav PB lahve. V Česku je naštěstí síť výměnných míst (čerpací stanice, hobbymarkety) velmi hustá, ale lahev o hmotnosti 5 kg nebo 10 kg se pronese.

Elektrické grily: Řešení pro balkony a terasy

Dlouho byly považovány za náhražku, ale moderní technologie (např. topné spirály integrované přímo do litinových roštů) jejich výkon posunuly.

Výhody:

  • Vhodné do města: Jediná varianta, kterou vám pravděpodobně toleruje i přísné společenství vlastníků jednotek (SVJ) na balkoně. Neobtěžujete okolí kouřem.
  • Kompaktnost: Snadno se skladují a převážejí.
  • Bezpečnost: Žádný otevřený oheň ani plyn.

Nevýhody:

  • Závislost na zásuvce: Bez prodlužovačky se na zahradě nehnete.
  • Nižší výkon: U levnějších modelů trvá déle, než se rošt po položení studeného masa znovu nahřeje. Maso se pak spíše dusí, než peče.
Který gril vyhrává v klíčových kategoriích
ParametrGril na dřevěné uhlíPlynový grilElektrický gril
Rychlost přípravyPomalá (30+ min)Velmi rychlá (10 min)Rychlá (10-15 min)
Náročnost na údržbuVysoká (vymetání popela)Střední (čištění hořáků)Nízká (mytí roštu)
Provozní nákladyStřední (cena uhlí/briket)Nízké (plyn je levný)Střední (elektřina)
Vhodné na balkonNevhodné / ZakázanéPodle domovního řádu)Vhodné
Pořizovací cenaOd 1 500 Kč (kvalitní 5 000+)Od 8 000 Kč (kvalitní 15 000+)Od 3 000 Kč (kvalitní 7 000+)

Na co se zaměřit při nákupu

Při výběru v obchodech nehleďte jen na počet hořáků nebo design. Zaměřte se na tyto tři pilíře kvality:

  1. Materiál roštu: Zapomeňte na tenké chromované drátky. Hledejte litinu (skvěle drží teplo) nebo masivní nerez. Litina vyžaduje údržbu olejem, ale odmění se vám perfektním mřížkováním na mase.
  2. Stabilita a konstrukce: Víko musí přesně doléhat, jinak vám teplo (a peníze za palivo) uniká pryč.
  3. Dostupnost náhradních dílů: V ČR je silné zastoupení značek jako Weber, Napoleon, Campingaz nebo český G21. U neznačkových grilů z dovozu může být problém sehnat po dvou letech nový hořák nebo rošt, což z grilu udělá nepoužitelný kus šrotu.
Nejčtenější

Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy

Matěj se na Sicílii poprvé dostal před třemi lety. Dnes zde žije už trvale.

Když jsem poprvé vešel do Casa Asmara v sicilském městě Scicli, byl jsem spíš zaskočený než nadšený. Dům mi přišel tmavý, studený a malý. Chyběla terasa a po náročné cestě, kdy nás o několik hodin...

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Ilustrační snímek

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

Třtinový cukr, kombucha nebo dokonce čaj! Potravinářská inspekce narazila na další problematické kusy

Třtinový cukr

Březnové kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalily v českých obchodech další problematické potraviny. O které šlo a jaké konkrétní problémy měly? A na co bychom si jako...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

Grilovací sezona klepe na dveře. Víte, jaký typ grilu se hodí právě pro vás?

Barbecue (anglicky také zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa v...

Výběr nesprávného grilu je jednou z nejčastějších chyb zahrádkářské sezony. Tisíce lidí každé jaro podlehne slevovým akcím v hobbymarketech, aby po dvou měsících zjistili, že jejich zařízení nestíhá...

27. března 2026  18:30

Těchto pět potravin do lednice nedávejte. Zbytečně přijdete o chuť i peníze

Špatně mrazí, netěsní, nepříjemně hlučí, má obrovskou spotřebu, je moc velká,...

Většina českých domácností bojuje s rostoucími cenami potravin, paradoxně však vyhazuje stovky korun měsíčně kvůli banálním chybám při skladování. Zásadní chybou je zvyk ukládat všechno do lednice....

27. března 2026  11:07

Svátky 2026 přehledně: Kdy si užijete prodloužené víkendy a kdy si v obchodech nenakoupíte

Metro.cz
Pražský orloj

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v historii státu. Jejich podobu i další dny pracovního klidu stanovuje zákon. Na které dny v roce 2026...

27. března 2026  10:21

Selvedge, dry denim nebo 12 oz. Pojmy, podle kterých poznáte kvalitní džíny

Kvalitní džíny: Selvedge, dry denim a správná gramáž rozhodují o životnosti...

Kupujete nové džíny a řešíte jen velikost, střih a cenu? Možná přehlížíte informace, které napoví mnohem víc o jejich kvalitě. Pojmy jako selvedge, dry denim nebo gramáž látky mohou rozhodnout o tom,...

27. března 2026  8:30

Levná konzerva sardinek skrývá překvapení. Předčí lososa i doplňky stravy

Víte, jak dlouho vydrží otevřená konzerva a jak skladovat její obsah po...

Většina Čechů vnímá sardinky v konzervě jako nouzové jídlo na chaty nebo rychlou pomazánku, když v lednici nic jiného nezbylo. Tím se však dobrovolně připravujeme o jeden z nejkoncentrovanějších...

27. března 2026

Kartáč rozhoduje o zdraví stejně jako šampon. Poradíme, jak ho vybrat

Časté česání vlasů, stejně jako nadměrné mytí a jejich úprava, mohou vést k...

Většina lidí investuje stovky korun do kvalitních šamponů, masek a olejů, ale pak výsledek sabotuje nástrojem za pár desítek korun z drogerie. Nevhodně zvolený hřeben nebo kartáč dokáže mechanicky...

26. března 2026  11:45

Znáte cibulový princip? Naučte se správně vrstvit oblečení na túry i do práce

Móda oblečení

Jaro postupně přebírá nadvládu nad chladem a tmou, ptáci zpívají a sluníčko nás láká ven. Ale nenechte se zmást prvními hřejivými paprsky, které vybízejí k uložení teplého oblečení na spodek skříně....

26. března 2026  8:30

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

26. března 2026  8:29

Velký přehled asijských omáček: Jak je používat a nekupovat zbytečně špatně

Ilustrační snímek

Mnoho lidí vaří podle receptu, ale výsledek chutná úplně jinak, než čekali. Důvod bývá překvapivě jednoduchý - špatně zvolená nebo použitá omáčka. Asijské omáčky totiž nejsou jen doplněk, ale zásadní...

26. března 2026

Jeden citrus posílí imunitu víc než druhý. Srovnání mandarinky a pomeranče

Ilustrační snímek

Na pultech obchodů leží vedle sebe téměř celý rok. Většina lidí mezi nimi vybírá podle ceny, chuti nebo toho, co mají rády děti. Jenže rozdíl mezi mandarinkou a pomerančem může rozhodnout o tom, zda...

25. března 2026  11:45

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Návod pro začínajícího audiofila: Na co si dát pozor při výběru prvního gramofonu

Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

V poslední době vinylové desky zažívají velký návrat. Pro mnoho posluchačů představují alternativu k digitálnímu streamingu, protože nabízejí jiný způsob poslechu i charakter zvuku. Na co si dát při...

25. března 2026  8:30

Kvalitní kečup poznáte za pár sekund. Většina Čechů ale stále kupuje ten horší

„Éčka“ mají špatnou pověst, bez většiny z nich bychom se ale těžko obešli....

Kečup patří mezi nejčastěji kupované dochucovadla v českých domácnostech. Přesto mnoho lidí netuší, co vlastně obsahuje. Špatná volba může znamenat zbytečně vysoký podíl cukru, minimum rajčat a horší...

25. března 2026

