Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Granule pro psa: maso, nebo obilný šrot. Naučte se dešifrovat složení krmiv

Autor:
  18:20
Většina majitelů psů vybírá krmivo podle líbivého obalu, známé značky nebo rady prodavače v nejbližším zverimexu. Nevědomky tak svému psovi mohou zadělávat na chronické záněty, potíže s ledvinami nebo předčasné stárnutí organismu. Rozdíl mezi skutečně kvalitním krmivem a předraženým obilným šrotem se přitom skrývá v drobném písmu na zadní straně pytle. Pokud se nenaučíte dešifrovat složení, zbytečně utrácíte tisíce korun ročně za marketing, zatímco váš pes dostává jen prázdné kalorie.
foto: Profimedia.cz

Mýtus jménem prémiové krmivo

Tvrzení o prémiových krmivech je potřeba brát s rezervou. Pojmy jako „premium“, „superpremium“ nebo „ultrapremium“ emají v České republice ani v rámci EU žádnou jednotnou právní definici. Nejsou nikde přesně stanovené parametry, které by krmivo muselo splňovat, aby takové označení mohlo nést.

Výrobci je proto používají především jako marketingový nástroj. To znamená, že i krmivo s vyšším podílem obilovin nebo vedlejších živočišných produktů může být označeno jako „superpremium“, pokud zároveň neuvádí vyloženě nepravdivé informace.

Skutečná kvalita se nepozná podle velkého nápisu na přední straně, ale podle konkrétního rozpisu surovin na straně zadní.

První tři suroviny: Základní stavební kámen

Zákon o krmivech ukládá výrobcům povinnost řadit suroviny sestupně podle jejich hmotnosti ve výrobě. První tři až pět položek jsou hlavní složkou krmiva.

  1. Konkrétní druh masa: Hledejte termíny jako „sušené kuřecí maso“, „čerstvé hovězí“ nebo „jehněčí moučka“. Pokud vidíte pouze obecné spojení „maso a vedlejší výrobky živočišného původu“, obloukem se takovému krmivu vyhněte. Pod tímto názvem se mohou skrývat kafilerní zbytky, kůže, kopyta nebo zobáky.
  2. Čerstvé vs. sušené: Pozor na trik s čerstvým masem. Čerstvé maso obsahuje cca 70–80 % vody. Po zpracování (extruzi) z něj zbude jen zlomek původní váhy. Pokud je na prvním místě „čerstvé kuřecí (25 %)“ a na druhém „kukuřice“, je velmi pravděpodobné, že po odečtení vody je v krmivu dominantní složkou právě kukuřice. Ideální je kombinace sušeného masa a čerstvého podílu.
  3. Jasné tuky: Tuk je nositelem chuti a zdrojem energie. Kvalitní krmivo uvádí „kuřecí tuk“ nebo „rybí olej“. Nekvalitní používá vágní „živočišné tuky“ nebo „rostlinné oleje“.

Obiloviny a jejich role: Levná výplň, nebo zdroj energie?

Pes je sice adaptovaný masožravec, který dokáže trávit i sacharidy, ale vše má své meze. Levné granule jsou postaveny na pšenici a kukuřici. Pro výrobce jsou tyto suroviny extrémně levné, psovi však v nadměrném množství nic nepřinášejí - pouze pocit sytosti a zbytečnou zátěž pro slinivku. Pšenice je navíc častým spouštěčem potravinových alergií.

Pokud volíte granule s obilovinami, sáhněte po těch, které obsahují rýži, oves nebo ječmen. Stále populárnější jsou tzv. Grain-free (bezobilné) receptury, kde roli pojiva hrají brambory, hrách nebo batáty. I zde ale platí: maso musí dominovat. Pokud je v bezobilných granulích 40 % hrachu, psovi to nijak neprospěje, protože rostlinné bílkoviny mají jiný aminokyselinový profil než ty živočišné.

Čemu se v popisu složení rozhodně vyhnout

Při čtení etikety buďte nekompromisní. Jakmile narazíte na tyto položky, vraťte pytel do regálu:

  • Chemické konzervanty (BHA, BHT, propylgallát): Jde o látky, které jsou v lidských potravinách často omezovány a u zvířat mohou mít karcinogenní účinky. Kvalitní krmivo se konzervuje přírodně - vitamínem E (tokoferoly) a rozmarýnem.
  • Barviva a dochucovadla: Pes barvy neřeší, barevné granulky jsou trikem na majitele. Chemická dochucovadla zase nutí psa žrát i to, co by přirozeně odmítl.
  • Cukry a soli: Nadměrná solivost zatěžuje ledviny, cukry vedou k obezitě a zubnímu kazu.
Srovnání kvalitního a nekvalitního složení
ParametrKvalitní krmivoNekvalitní krmivo
První složkaKonkrétní maso (např. sušené krůtí)Obiloviny nebo neurčené maso
Zdroj tukuSpecifikovaný (např. lososový olej)Obecný (živočišný tuk)
KonzervacePřírodní (tokoferoly, bylinky)Chemická (BHA, BHT, E-aditiva)
Pojiva a přílohyRýže, batáty, hrách, ovesPšenice, kukuřičný lepek, sója
Vedlejší produktyNeobsahuje nebo jsou jasně určenyVedlejší výrobky živočišného původu
DávkováníMenší porce (vysoká stravitelnost)Velké porce (hodně nestravitelné vlákniny)

Jak vypočítat skutečný podíl masa?

Mnoho lidí se nechá zmást procenty. Pokud výrobce uvádí „s hovězím masem“, česká a evropská legislativa mu dovoluje tento název použít, i když hovězího tvoří v krmivu pouhá 4 %. Pokud chcete skutečně masové granule, hledejte ty, které mají v součtu (sušené + čerstvé) alespoň 30–50 % živočišných složek.

Dalším ukazatelem je podíl živočišných bílkovin na celkovém obsahu bílkovin. Kvalitní značky tento údaj uvádějí transparentně (např. 80 % bílkovin je živočišného původu). Pokud je v krmivu 30 % hrubého proteinu, ale většina pochází z kukuřičného lepku, pes jej využije mnohem hůře než 25 % proteinu z masa.

Rozdíl mezi extrudovanými a za studena lisovanými granulemi

Většina krmiv na trhu jsou extrudáty. Při výrobě prochází suroviny vysokým tlakem a teplotou (nad 100 °C). To sice ničí choroboplodné zárodky, ale také přirozené vitamíny, které se pak musí dodávat uměle. Výhodou je dlouhá trvanlivost a fakt, že granule v žaludku nabobtnají.

Za studena lisované granule se vyrábějí při teplotách do cca 50 °C. Zachovávají si více přírodních látek a v žaludku nebobtnají, ale rozpadají se. To může být prevencí u velkých plemen náchylných k torzi žaludku. Mají však kratší expirační dobu a jsou náročnější na skladování.

Finanční dopad: Proč jsou nekvalitní granule drahé?

Spotřebitel se často dívá na cenu za kilogram. To je ale zásadní chyba. U levných, nekvalitních krmiv je stravitelnost nízká, což znamená, že pes musí pro získání potřebných živin sežrat mnohem větší objem krmiva.

  • Levné granule: Cena 600 Kč/15 kg. Denní dávka 500 g. Pytel vydrží 30 dní. Denní náklad 20 Kč.
  • Kvalitní granule: Cena 1 500 Kč/12 kg. Denní dávka 250 g. Pytel vydrží 48 dní. Denní náklad 31 Kč.

Rozdíl 11 korun denně se může zdát podstatný, ale v dlouhodobém horizontu ušetříte tisíce za veterinární péči. Psi krmení kvalitně mají méně zubního kamene, zdravější srst a méně línají a hlavně i pevnější stolici v menším množství, což svědčí o dobrém využití živin.

Vstoupit do diskuse
Témata: Maso, bílkovina

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.