Granit, nerez, nebo keramika? Vyberte si dřez, který skutečně přežije generace

Výběr kuchyňského dřezu se může zdát jako banální položka v rozpočtu rekonstrukce, ale ve skutečnosti jde o jedno z nejvytíženějších míst v domácnosti. Pokud zvolíte špatně, čeká vás každodenní boj s neestetickými fleky od vodního kamene, nevratné škrábance od nádobí nebo v nejhorším případě prasklina, která vás donutí k nákladné výměně celé pracovní desky. Správný materiál není jen otázkou designu, ale především vaší budoucí úspory času a peněz.
ilustrační snímek | foto: Archiv Urbaneo

Kuchyně začíná u dřezu, ne u sporáku

Většina lidí při plánování nové kuchyně tráví hodiny výběrem trouby nebo varné desky. Statistiky však mluví jasně: až 60 % všech prací v kuchyni se odehrává právě u dřezu. Napouštíme zde vodu, omýváme potraviny, odkládáme špinavé nádobí a čistíme plechy, které se nevejdou do myčky.

Dřez je vystaven extrémnímu namáhání. Musí odolat teplotním šokům, když do něj vylijete vařící vodu z těstovin, mechanickému oděru i agresivním barvivům z potravin, jako je kurkuma nebo červená řepa.

Barevný dřez dodá kuchyni šťávu, navíc je odolný vůči namáhání

Nerezová klasika: Není ocel jako ocel

Nerezové dřezy jsou v českých domácnostech stále nejrozšířenější. Jsou cenově dostupné, lehké a v podstatě nezničitelné v kontextu prasknutí. Problémem levných nerezových dřezů z hobby marketů je však tloušťka plechu.

  • Tloušťka plechu: Levné dřezy mají tloušťku kolem 0,5 mm. Takový dřez bubnuje při dopadu vody a baterie se na něm kýve. Kvalitní nerezový dřez by měl mít tloušťku alespoň 0,8 mm až 1,2 mm.
  • Povrchová úprava: Můžete volit mezi hladkým leskem, matem nebo tzv. tkanou strukturou (mikrodekor). Tkaná struktura je nejvděčnější na údržbu, protože na ní nejsou tolik vidět zaschlé kapky vody a drobné škrábance.
  • Hlavní výhoda: Hygiena a pružnost. Pokud vám do nerezového dřezu upadne sklenice, je větší šance, že přežije, než u tvrdé keramiky.

Granit: Moderní favorit s drobnými háčky

Granitové (nebo také kompozitní) dřezy ovládly moderní kuchyně díky svému kamennému vzhledu a barevné variabilitě. Nejde však o čistý kámen, ale o směs mletého křemene (cca 80 %) a akrylátového pojiva.

Při výběru granitu si dejte pozor na podezřele levné modely. Kvalitní granitový dřez je probarvený v celé své struktuře. Levné náhražky mají barvu pouze na povrchu a při hlubším škrábanci prosvitne jiný odstín.

  • Odolnost: Granit je extrémně tvrdý. Jen tak ho nepoškrábete a vydrží teploty do 280 °C.
  • Údržba: Častým mýtem je, že se granit nemusí čistit. Opak je pravdou. Pokud máte tvrdou vodu, na tmavém granitu se vytvoří bílá mapa vodního kamene, do které se následně vsáknou pigmenty z kávy nebo čaje. Výsledkem je nevzhledný flek, který vyžaduje speciální odvápňovač.

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Keramika: Luxus, který vyžaduje respekt

Keramické dřezy už dávno nepatří jen na chalupy v provence stylu. Moderní minimalistické keramické vany vypadají v kuchyni skvěle. Keramika se vypaluje při teplotách nad 1200 °C, což jí dodává specifické vlastnosti.

  • Neuvěřitelná chemická odolnost: Na keramice můžete nechat citron, ocet i silné čisticí prostředky, aniž by došlo k poškození glazury.
  • Hygiena: Povrch je tak hladký, že na něm neulpívají bakterie ani pachy.
  • Slabé místo: Křehkost při nárazu. Pokud vám do keramického dřezu z výšky vypadne těžký litinový hrnec, může dojít k odštípnutí glazury nebo prasknutí, což je neopravitelná vada.
Srovnávací tabulka materiálů
VlastnostNerezGranitKeramika
Odolnost proti poškrábáníNízká (viditelné stopy)Velmi vysokáVysoká
Odolnost proti teplotámVelmi vysokáVysoká (do 280 °C)Extrémní
Údržba (vodní kámen)Střední (nutné leštit)Náročná u tmavých barevSnadná
Barevná stálostAbsolutníDobrá (u kvalitních)Absolutní
Cenová hladinaNízká až středníStřední až vysokáVysoká
Riziko prasknutíNulovéVelmi nízkéStřední

Na co si dát pozor při nákupu

  1. Způsob montáže: Ne každý dřez lze namontovat pod pracovní desku. Pokud máte dřevěnou nebo laminátovou desku, musíte dřez usadit shora. Montáž spodem je vyhrazena pro kámen nebo technický kámen a vypadá skvěle, ale je dražší.
  2. Orientace dřezu: Mnoho dřezů je tzv. reverzibilních, ale některé mají otvory pro baterii předvrtané už z výroby. Vždy si ověřte, na které straně chcete mít odkapovou plochu.
  3. Hloubka vany: Standardem je 16–18 cm. Pokud ale často myjete velké hrnce nebo plechy z trouby, hledejte dřezy s hloubkou 20 cm a více. Rozdíl v komfortu je obrovský.

Na ucpaný dřez soda s octem nestačí. Tohle ho pročistí napoprvé

Zapomenutý hrdina: Tectonite

Pokud hledáte kompromis mezi cenou nerezu a vzhledem granitu, narazíte na materiál Tectonite. Jde o syntetický materiál (SMC) se speciálním povrchem. Je lehký, odolný a velmi levný. Jeho nevýhodou je, že v případě hlubokého vrypu uvidíte světlé sklolaminátové jádro, což u poctivého granitu nehrozí. Pro nájemní byty nebo méně vytížené kuchyně jde však o skvělou volbu.

