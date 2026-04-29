Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Globus spustil v Ostravě rozvoz nákupů. Dosud fungoval jen v Praze

Pavla Žáková
  18:25
Globus začíná s vlastní rozvážkou nákupů po Ostravě. Službu zajišťuje firma Dodo a mapa její dostupnosti zatím kopíruje hranice moravskoslezské metropole. V budoucnu hodlá Globus jezdit i dál. Tento typ rozvozu fungoval dosud jen v Praze.
Ilustrační snímek | foto: Fotolia

Vybrané hypermarkety Globus umožňují již dlouhou dobu nákup online a následné vyzvednutí v prodejně. Jsou to dva pražské markety, v Čakovicích a na Zličíně, a také Globus v Ostravě – Plesné. Služba funguje tak, že zákazníci si zboží vyberou online a následně si ho vyzvednou v drive-in zóně hypermarketu.

Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům

Malé nákupy z Globusu vozí Foodora a Wolt

Kromě toho je v Praze možné si část sortimentu nechat dovézt i domů, a to díky rozvážkovým službám Wolt či Foodora. „Tyto platformy zákazníci mohou využít ve všech hypermarketech Globus již od roku 2024,“ uvádí řetězec hypermarketů.

Udělat si ale v Globusu velký nákup bez omezení sortimentu a nechat si ho dovézt až ke dveřím je ale novinka. Tuto službu vyzkoušel řetězec nejprve od ledna v Praze a od 28. dubna ji zavedl také do Ostravy. Rozvoz zajišťuje firma Dodo, a to od 10:00 do 20:00 každý den. V plánu je rozšíření o večerní slot do 22:00.

V Praze museli rozvoz posílit

Minimální částka pro nákup je 1 000 Kč, od 1 800 Kč je doprava zdarma. „Většina online nákupů dosahuje částky, při které je doprava zdarma,“ shrnul jednatel Globusu Petr Chmelař dosavadní zkušenost z Prahy. Lidé podle něj využívají službu hlavně pro velké nákupy a zájem je takový, že společnost po spuštění služby musela velmi rychle navýšit logistické kapacity.

Vyplatí se ještě jezdit pro drogerii do Německa? Porovnali jsme ceny, výsledek překvapí

„Počet objednávek od ledna rostl každý měsíc zhruba dvojnásobně a poptávka se přitom koncentruje do úzkých špiček – nejvytíženějším doručovacím oknem je slot mezi 14. a 16. hodinou v pátek, následovaný stejným odpoledním slotem v sobotu a polednem v úterý,“ uvedl provozní ředitel společnosti Dodo Peter Menky.

Rozvážka v Olomouci a ve středu Čech

V květnu hodlá Globus plně propojit e-shopy s mobilní aplikací Můj Globus. Pokud se služba v Ostravě osvědčí, hodlá ji řetězec postupně nabídnout i v dalších regionech, konkrétně ve středních Čechách a v Olomouci.

Vstoupit do diskuse

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.