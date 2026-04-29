Vybrané hypermarkety Globus umožňují již dlouhou dobu nákup online a následné vyzvednutí v prodejně. Jsou to dva pražské markety, v Čakovicích a na Zličíně, a také Globus v Ostravě – Plesné. Služba funguje tak, že zákazníci si zboží vyberou online a následně si ho vyzvednou v drive-in zóně hypermarketu.
|
Kde jiní končí, Globus začíná. Řetězec spouští vlastní rozvoz zákazníkům
Malé nákupy z Globusu vozí Foodora a Wolt
Kromě toho je v Praze možné si část sortimentu nechat dovézt i domů, a to díky rozvážkovým službám Wolt či Foodora. „Tyto platformy zákazníci mohou využít ve všech hypermarketech Globus již od roku 2024,“ uvádí řetězec hypermarketů.
Udělat si ale v Globusu velký nákup bez omezení sortimentu a nechat si ho dovézt až ke dveřím je ale novinka. Tuto službu vyzkoušel řetězec nejprve od ledna v Praze a od 28. dubna ji zavedl také do Ostravy. Rozvoz zajišťuje firma Dodo, a to od 10:00 do 20:00 každý den. V plánu je rozšíření o večerní slot do 22:00.
V Praze museli rozvoz posílit
Minimální částka pro nákup je 1 000 Kč, od 1 800 Kč je doprava zdarma. „Většina online nákupů dosahuje částky, při které je doprava zdarma,“ shrnul jednatel Globusu Petr Chmelař dosavadní zkušenost z Prahy. Lidé podle něj využívají službu hlavně pro velké nákupy a zájem je takový, že společnost po spuštění služby musela velmi rychle navýšit logistické kapacity.
|
„Počet objednávek od ledna rostl každý měsíc zhruba dvojnásobně a poptávka se přitom koncentruje do úzkých špiček – nejvytíženějším doručovacím oknem je slot mezi 14. a 16. hodinou v pátek, následovaný stejným odpoledním slotem v sobotu a polednem v úterý,“ uvedl provozní ředitel společnosti Dodo Peter Menky.
Rozvážka v Olomouci a ve středu Čech
V květnu hodlá Globus plně propojit e-shopy s mobilní aplikací Můj Globus. Pokud se služba v Ostravě osvědčí, hodlá ji řetězec postupně nabídnout i v dalších regionech, konkrétně ve středních Čechách a v Olomouci.