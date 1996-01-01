náhledy
Od černobílých letáků a nedělního zavírání až po bezkontaktní platby a samoobslužné skenování. Globus připomíná tři desetiletí svého působení v Česku i proměny, kterými prošlo nakupování.
Autor: Globus
S nástupem hypermarketů začali lidé jezdit autem na větší nákupy, při nichž pod jednou střechou pořídili potraviny i nepotravinářské zboží. První takový obchod v Česku otevřel před třiceti lety, a to 4. listopadu 1996, Globus v Brně. V prvních dnech k němu mířily tisíce lidí, dopravu na severním okraji města komplikovaly kolony a u pokladen se tvořily až dvacetimetrové fronty.
Autor: iDNES.tv
Nabídka Globusu spočívala také ve chlazených rybách a mořských plodech, i to bylo pro českého zákazníka novinkou.
Autor: Globus
Řeznictví v prvním hypermarketu Globus mělo na přípravu masa a výrobu prvních uzenářských výrobků jen 19 hodin. Řeznickou a uzenářskou výrobu si řetězec provozuje sám.
Autor: Globus
Zákazníci v hypermarketu Globus vybírali zboží v části s mrazicími boxy. Řetězec při vstupu na český trh nabídl potravinářské i nepotravinářské zboží pod jednou střechou.
Autor: iDNES.tv
Slavnostní otevření prvního hypermarketu připadlo na pondělí. Před prodejnou tehdy čekaly tisíce lidí.
Autor: iDNES.tv
Nabídka nápojů v hypermarketu Globus v době jeho působení na českém trhu. První prodejna řetězce v Brně-Ivanovicích nabízela zákazníkům 60 tisíc druhů zboží.
Autor: iDNES.tv
Prodejní plocha prvního hypermarketu Globus měla devět tisíc metrů čtverečních.
Autor: iDNES.tv
V prvních letech býval Globus v neděli zavřený. Původní německý model v Česku v dalších letech ustoupil tlaku konkurence.
Autor: iDNES.tv
První hypermarket Globus nenabízel jen prodej potravin a dalšího zboží. Od začátku v něm fungovala také restaurace.
Autor: iDNES.tv
Součástí hypermarketu již od začátku působení je také vlastní čerpací stanice.
Autor: iDNES.tv
Od otevření prvního Globusu v Brně-Ivanovicích uplynulo 30 let. Z původního modelu velkého nákupu pod jednou střechou si řetězec zachoval široký sortiment i vlastní potravinářskou výrobu.
Autor: iDNES.tv
První hypermarket Globus byl v neděli zavřený podle tehdejšího německého modelu. V dalších letech však řetězec v Česku od tohoto režimu kvůli konkurenci ustoupil.
Autor: iDNES.tv
Před otevřením prvního hypermarketu Globus měli zaměstnanci řeznictví na přípravu masa a prvních uzenářských výrobků jen 19 hodin. Prodejna pak přivítala první zákazníky 4. listopadu 1996.
Autor: iDNES.tv
První hypermarket měl vlastní řeznickou a uzenářskou výrobu i restauraci. Později k nim přibyla také pekárna a cukrárna. Řetězec je uvádí jako důležitou část svého obchodního modelu.
Autor: iDNES.tv
Globus dnes provozuje 16 hypermarketů a sedm maloformátových prodejen Globus Fresh a Globus Bistro. Poslední velkoformátovou prodejnu otevřel v červnu 2023 v pražském obchodním centru Europark Štěrboholy.
Autor: iDNES.tv
Dnes jsou velké obchody na okrajích měst běžnou součástí nakupování. V polovině 90. let však úřady pochybovaly, zda o hypermarket na periferii bude dostatečný zájem. Do Brna-Ivanovic se v následujících měsících sjížděli jednotlivci i zájezdové autobusy. Přijížděly z Moravy i ze Slovenska.
Autor: iDNES.tv
První český hypermarket nabídl široký výběr potravin i dalšího zboží na jednom místě. Pro řadu zákazníků šlo v polovině 90. let o dosud neznámý způsob nakupování.
Autor: iDNES.tv
Kvůli kolonám po otevření hypermarketu kolabovala doprava na severním okraji Brna. U všech čtyřiceti pokladen stály až dvacet metrů dlouhé fronty.
Autor: Globus
Stavba hypermarketu byla zkolaudována den před zahájením zkušebního provozu. Ten začal v pátek 1. listopadu 1996. V sobotu 2. listopadu byl hypermarket zkušebně otevřen rodinným příslušníkům prvních zaměstnanců. Slavnostní otevření následovalo o dva dny později.
Autor: Globus
První hypermarket v České republice otevřel Globus 4. listopadu 1996 v Brně-Ivanovicích. Zákazníkům nabídl potravinářské i nepotravinářské zboží pod jednou střechou.
Autor: iDNES.tv
V červenci 2011 zavedl Globus v hypermarketu Praha-Čakovice bezkontaktní platby. V květnu 2013 pak jako první v Česku představil systém samoobslužného skenování Scan&Go.
Autor: iDNES.tv
S příchodem hypermarketů začali lidé ve větší míře jezdit autem na plánované nákupy. První takový obchod v Česku otevřel před 30 lety Globus v Brně.
Autor: iDNES.tv
První letáky Globusu měly osm až dvanáct černobílých stran. Doplňovalo je několik oranžových akcentů. Leták pro Brno a okolí vycházel v nákladu 80 tisíc výtisků. Jeho přípravu zajišťovaly dvě zaměstnankyně. Zboží do prvních letáků se fotografovalo na klasický film. Fotografie nebo diapozitivy se následně skenovaly.
Autor: Globus