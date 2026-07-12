Od pondělí 13. července si můžete v Lidlu pořídit mini kapesní tiskárnu značky TRONIC za akční cenu 399,90 korun. Tiskárna láká především na nulové náklady na inkoust a kompaktní rozměry, díky kterým se bez problému vejde i do menšího batohu či kapsy. Na e-shopu se běžně prodává za 799,90 korun.
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Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou
K čemu tak malou tiskárnu využijete? Mini tiskárna je určená hlavně pro rychlý černobílý tisk. Přestože měří jen 8,9 × 4,2 centimetru a váží zhruba 166 gramů, zvládne tisknout:
- fotografie z mobilu
- štítky a samolepky
- nákupní seznam
- poznámky do diáře
- jednoduché dokumenty a šablony
Stačí, když ji přes Bluetooth připojíte k telefonu. Komunikovat s ní můžete pomocí mobilní aplikace. Aplikace je dostupná zdarma pro zařízení se systémem Android i iOS.
|Akční cena
|399,90 Kč
|Běžná cena
|799,90 Kč
|Technologie tisku
|Termotisk (bez inkoustu)
|Rozlišení
|203 dpi
|Připojení
|Bluetooth 5.3, USB-C
|Napájení
|Li-Ion akumulátor 1 200 mAh
|Rozměry
|8,9 × 4,2 cm
|Hmotnost
|166 g
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Jak tiskárnu hodnotí zákazníci?
Jednou z předních výhod tiskárny je právě zmíněný bezinkoustový termotisk. Tiskárna nepotřebuje inkoustové cartridge ani tonery, místo toho používá pouze speciální papírové role.
Jedna role o délce 7,8 metru je součástí balení, po spotřebování si pak můžete dokoupit další tři role fotopapíru s rozměry 3,5 metru × 56 milimetrů za 79,90 korun na Lidl.cz.
V mobilní aplikaci navíc najdete širokou škálu přednastavených ikon, vzorů a obrázků, které si můžete před tiskem přímo v telefonu libovolně upravovat a personalizovat. Výsledný tisk je navíc odolný proti vodě.
|Výhody
|Nevýhody
|Jednoduché ovládání
|Detaily jsou při bližším pohledu rozostřené
|Vynikající poměr ceny a výkonu
|Papír hůře chytá pigmenty fixů a pastelek
|Kompaktní rozměry
|Nižší kvalita fotografií
|Mobilní aplikace a příslušenství
Akční cena 399,90 korun platí pouze do neděle 19. července pro členy Lidl Plus na e-shopu Lidl.cz.