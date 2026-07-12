Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Autor:
  8:30

Fotogalerie3

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun. | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé cestě. Zvládne vytisknout fotografie, štítky i poznámky.

Od pondělí 13. července si můžete v Lidlu pořídit mini kapesní tiskárnu značky TRONIC za akční cenu 399,90 korun. Tiskárna láká především na nulové náklady na inkoust a kompaktní rozměry, díky kterým se bez problému vejde i do menšího batohu či kapsy. Na e-shopu se běžně prodává za 799,90 korun.

Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou

K čemu tak malou tiskárnu využijete? Mini tiskárna je určená hlavně pro rychlý černobílý tisk. Přestože měří jen 8,9 × 4,2 centimetru a váží zhruba 166 gramů, zvládne tisknout:

  • fotografie z mobilu
  • štítky a samolepky
  • nákupní seznam
  • poznámky do diáře
  • jednoduché dokumenty a šablony

Stačí, když ji přes Bluetooth připojíte k telefonu. Komunikovat s ní můžete pomocí mobilní aplikace. Aplikace je dostupná zdarma pro zařízení se systémem Android i iOS.

Tiskárna Tronic tiskne černobílé.

Díky kompaktním rozměrům se vejde i do kapsy.

Parametry – Mini kapesní tiskárna TRONIC
Akční cena399,90 Kč
Běžná cena799,90 Kč
Technologie tiskuTermotisk (bez inkoustu)
Rozlišení203 dpi
PřipojeníBluetooth 5.3, USB-C
NapájeníLi-Ion akumulátor 1 200 mAh
Rozměry8,9 × 4,2 cm
Hmotnost166 g

3D tisk může být i levný. První patrový dům vytiskneme ještě letos, líčí sochař Trpák

Jak tiskárnu hodnotí zákazníci?

Jednou z předních výhod tiskárny je právě zmíněný bezinkoustový termotisk. Tiskárna nepotřebuje inkoustové cartridge ani tonery, místo toho používá pouze speciální papírové role.

Jedna role o délce 7,8 metru je součástí balení, po spotřebování si pak můžete dokoupit další tři role fotopapíru s rozměry 3,5 metru × 56 milimetrů za 79,90 korun na Lidl.cz.

V mobilní aplikaci navíc najdete širokou škálu přednastavených ikon, vzorů a obrázků, které si můžete před tiskem přímo v telefonu libovolně upravovat a personalizovat. Výsledný tisk je navíc odolný proti vodě.

Recenze – Mini kapesní tiskárna TRONIC
VýhodyNevýhody
Jednoduché ovládáníDetaily jsou při bližším pohledu rozostřené
Vynikající poměr ceny a výkonuPapír hůře chytá pigmenty fixů a pastelek
Kompaktní rozměryNižší kvalita fotografií
Mobilní aplikace a příslušenství

Akční cena 399,90 korun platí pouze do neděle 19. července pro členy Lidl Plus na e-shopu Lidl.cz.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej...

KVÍZ: Švédský stůl není pro amatéry. Zvládnete hotelovou snídani?

Cestování bude plné bezpečnostních omezení, z hotelů zmizí třeba švédské stoly.

Bufet, kontinentální snídaně, all inclusive nebo polopenze. Hotelová snídaně může být jedním z nejlepších zážitků z dovolené, zároveň vás může ale nepříjemně překvapit. Víte, co se servíruje v...

Československý poklad na půdě: Pokud ho najdete, máte vyhráno a v peněžence 100 tisíc

Šicí stroj Singer se stolem

Při vyklízení starých půd nebo pozůstalostí lidé často narážejí na starožitnosti, které bez přemýšlení vyhazují. Mezi nahromaděným harampádím se však může ukrývat i sběratelský kousek z...

Blíží se svátek Jana Husa. Zjistěte, jak fungují obchody 6. července

Socha Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou.

Den upálení mistra Jana Husa, který si připomínáme 6. července připadá v roce 2026 na pondělí, postará se tedy o prodloužený víkend pro pracující. Jak to však bude s otevírací dobou obchodů? Mohou v...

Temu zničilo konkurenci. Oblíbený obchod s nábytkem vyprodává a končí

Oblíbený řetězec Depot v Německu s nábytkem končí. Kvůli krizi uzavře 66...

Oblíbená síť prodejen s nábytkem a bytovými dekoracemi zavírá obchody. Některé pobočky jsou již uzavřené, většina by měla skončit do konce července. Podle generálního ředitele by mohly následovat...

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

12. července 2026  8:30

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

vydáno 12. července 2026

Velký podvod s krabičkovými dietami: platíte za prémiové jídlo, či levné meníčko?

krabičková dieta

Krabičkové diety slibují úsporu času i vysněnou postavu. Za celodenní menu ale můžete dát i patnáct tisíc korun měsíčně. Jak v záplavě nabídek odhalit nepoctivé gastro provozy a za co se naopak...

11. července 2026  15:20

Hořčík treonát a spánek: kdy ho užívat a jaká dávka dává smysl

Lidé od něj čekají kvalitnější spánek a lepší soustředění. Co o hořčíku...

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerály a podílí se na fungování nervové soustavy, energetickém metabolismu i psychické činnosti. Magnesium L-threonate (hořčík treonát) je forma hořčíku, o...

11. července 2026  8:30

Češi začali psům kupovat vlastní zmrzliny. Za jednu utratí i devadesát korun

Zmrzlinu Smoofl si můžete vyrobit doma. Vyjde vás ale podstatně dráž. | Zdroj:...

Pokud existuje někdo, kdo v tropických dnech potřebuje osvěžit víc než my lidé, pak jsou to naši čtyřnozí parťáci. Vedle studené vody a psích bazénků se stále větší oblibě těší speciální zmrzliny pro...

11. července 2026

Lidl hlásí únik zákaznických dat. Hackeři se dostali k tisícům jmen a telefonů

ilustrační snímek

Český e-shop Lidl čelí kybernetickému incidentu. Přes externího IT dodavatele unikla data části zákazníků včetně jmen, telefonů či dat narození. Platební údaje i hesla jsou v bezpečí, experti však...

10. července 2026  18:15

Hit asijských tržnic krotí cukr v krvi: Češi objevili tajnou zbraň proti chutím na sladké

karela

V západním jídelníčku jsme na její specifickou chuť téměř zapomněli, teď se z ní ale stává vyhledávaný trend. Zjistěte, o jakou vrásčitou asijskou plodinu jde, proč ji lidé masivně kupují a jak tento...

10. července 2026  15:20

Srovnání tyčových vysavačů. Jak si vede vlajková loď Dyson vedle ETA a Xiaomi?

Srovnání tyčových vysavačů: Je lepší Dyson, Xiaomi nebo ETA?

Vybíráte tyčový vysavač? Prémiové tyčové vysavače značky Dyson se staly symbolem moderní domácnosti a technologického luxusu. Model Gen5detect Absolute stojí přes osmnáct tisíc korun, konkurence...

10. července 2026  11:45

Samosběr česneku 2026: kam vyrazit a za kolik letos koupíte české odrůdy

Česnek nikdy neskladujte v lednici.

Sezona česneku začíná. Kam na samosběr, za kolik je letos česnek a kde seženete české odrůdy? Připravili jsme pro vás seznam míst, kde v nejbližší době začínají se sklizní.

3. července 2026  13:48,  aktualizováno  10. 7. 11:19

Samosběr meruněk 2026: kde a za kolik, když jarní mrazíky úrodu zdecimovaly

Sklizeň meruněk v bio sadě likérky Rudolf Jelínek v jihomoravských Starovicích....

Jak to letos vypadá se samosběry meruněk? Budou? Letos je to bída, na velké části Česka se meruňky neurodily vůbec kvůli jarním mrazíkům. Jinde ale meruňky mají a samosběry budou. Nižší konkurence,...

30. června 2026  10:38,  aktualizováno  10. 7. 10:40

Samosběr třešní 2026: kde je natrháte a kolik letos zaplatíte

Okolo Chelčic naplno pokračuje sběr třešní. Letos začal o několik týdnů dřív...

Lákají vás třešně? Samosběry třešní už začínají. Na některých místech letos na jaře zařádily ranní mrazíky a úrodu úplně zničily. Jinde mají třešní dost a samosběry v třešňových sadech plánují na...

30. června 2026  9:54,  aktualizováno  10. 7. 10:27

Zahradní grily do 10 000 Kč: jak vybrat spolehlivý model s poctivým roštem

Grilování (ilustrační foto)

Rozpočet do 10 000 Kč je ideální částka, za kterou už domů pořídíte naprosto plnohodnotný, stabilní a bezpečný zahradní gril s vynikající výbavou pro rodinu i velkou letní oslavu. V této oblíbené...

10. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.