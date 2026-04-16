Flora Olomouc 2026: program a vstupné. Co přinese jarní etapa veletrhu

Autor:
  8:30
Největší svátek květin v Česku se vrací. Jarní etapa Flora Olomouc 2026 se uskuteční v druhé polovině dubna v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Návštěvníky čeká tradičně pestrá přehlídka květin, zahradnických trendů i doprovodného programu.
ilustrační snímek | foto: Jan Krčmář, Výstaviště Flora Olomouc

Informace o akci

Kdy: 23. – 26. dubna 2026
Kde: Výstaviště Flora Olomouc
Vstup: od 190 Kč dospělý

Výstava je otevřena od čtvrtka 23. dubna do neděle 26. dubna, a to vždy od 9:00 do 18:00, v neděli pak od 9:00 do 17:00 hodin.

Přestože vstupné nevychází nijak zvlášť draho, vyplatí se si vstupenky zakoupit online v dostatečném předstihu. Do neděle 19. dubna lze navíc pořídit základní vstupenky pro dospělé za zvýhodněnou cenu.

Online vstupenky vyjdou levněji, zároveň se s nimi vyhnete dlouhému čekání ve frontě. Vstupenky platí vždy po celý den.

Vstupné na Flora Olomouc 2026

KategorieOnline do 19. 4.Online od 20. 4.Na místě
Základní vstupné190 Kč200 Kč220 Kč
Studenti do 26 let, senioři 65+130 Kč130 Kč140 Kč
Děti do 15 let100 Kč100 Kč110 Kč
Děti do 6 letzdarmazdarmazdarma

Výstavy, soutěže a více než 300 prodejců

Tradice i inspirace

Flora Olomouc patří mezi největší zahradnické výstavy ve střední Evropě a každoročně přivede do Olomouce desítky tisíc návštěvníků.

Hlavním lákadlem výstavy je tradičně centrální expozice v pavilonu A, kterou letos pořadatelé doplnili o floristickou soutěž a 8. ročník Poháru Flory. V dalších pavilonech se pak představí profesionální floristé a studenti zahradnických škol.

Program mimo jiné nabídne i:

  • trendy v pokojových rostlinách a soutěž Kytice roku
  • pěstitelskou poradnu a dílničky pro děti
  • prezentace regionálních potravin se stánky k ochutnávce
  • výstavy bonsají, umění i studentských floristických instalací
  • velké zahradnické trhy s více než 300 prodejci

Ve venkovní části areálu na vás budou čekat velké zahradnické trhy s více než 300 prodejci a vystavovateli. Na trzích si můžete zakoupit vše od sazenic a cibulovin až po nářadí, skleníky nebo zahradní techniku.

Jarní výsadba do zahrady i truhlíků. Kdy vysadit jiřiny, mečíky a begónie

Večerní program a další novinky

Flora letos nabídne i speciální večerní akce. Konkrétně v pátek 24. dubna se uskuteční komentovaná prohlídka centrální expozice „Tóny Flory“ s živým hudebním doprovodem.

Novinkou je sobotní program Ecstatic Dance Flora, který promění pavilon A v taneční scénu plnou hudby, světel a květin. Akce začne v 19:30 a potrvá až do půlnoci.

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Řez švestek se nesmí podcenit. Špatný termín nebo technika zničí celý strom

Švestkám se letos dařilo jen někde, hlásí ovocnáři i palírny. Leckde švestky...

Mnoho zahrádkářů se dopouští osudové chyby: nechávají švestky růst nadivoko v domnění, že si příroda poradí sama. Realita je však neúprosná. Zanedbaný řez vede k postupnému prosychání koruny,...

Flora Olomouc 2026: program a vstupné. Co přinese jarní etapa veletrhu

Zahájení výstavy Flora Olomouc

Největší svátek květin v Česku se vrací. Jarní etapa Flora Olomouc 2026 se uskuteční v druhé polovině dubna v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Návštěvníky čeká tradičně pestrá přehlídka květin,...

16. dubna 2026  8:30

Startuje Burger Street Festival 2026. Podívejte se, kdy dorazí do vašeho města

Spojení dvou největších událostí Burgerfest a Burger Street Festival naleznou...

Největší festival burgerů se vrací. Letošní sezona slibuje osvědčenou klasiku, festival přitom zavítá do více než dvaceti měst po celé republice. Pokud milujete vůni grilovaného masa, nadýchané bulky...

16. dubna 2026

Bezpečná elektrokoloběžka za dobrou cenu. Poradíme, na co se při nákupu dívat

Komerční sdělení
koloběžky

Elektrokoloběžky se stávají běžným dopravním prostředkem, který pomáhá šetřit čas, peníze i životní prostředí. S rostoucím zájmem ale přichází i logická otázka: může být elektrokoloběžka skutečně...

16. dubna 2026

Loupež světového menu v McDonald’s. Řetězec přivezl pochoutky z osmi zemí

Šťavnatý McCrispy Hot Honey inspirovaný Kanadou

Pokud jste někdy toužili ochutnat speciality, za kterými byste běžně museli cestovat tisíce kilometrů, přišla vaše chvíle. McDonald’s v rámci kampaně Loupež světového menu představil novinku o...

15. dubna 2026  18:25

Lidl srazil cenu másla na dvacku. Akce platí od čtvrtka pro všechny

Lidl v Jihlavě (9. října 2023)

Od čtvrtka vypukne v obchodech nákupní šílenství. Cena nejoblíbenější potraviny padá na absolutní dno a lidé už teď plánují nájezdy na regály. Zatímco jinde zaplatíte za stejnou položku i jednou...

15. dubna 2026  15:20

Vyhazujete jídlo z akce do koše? Mikrotenový sáček je zabiják čerstvosti, zkuste tento trik

Řezník František Kšána starší hodnotil balíčkované maso.

Průměrná česká domácnost vyhodí ročně desítky kilogramů potravin a s nimi i tisíce korun. Kvůli špatnému skladování končí potraviny v koši úplně zbytečně. Přitom existuje jednoduchý způsob, kterým...

15. dubna 2026  11:45

Biohacking pro zdravé oči: Vyzkoušejte oční gymnastiku a nezapomeňte na mrkev

Ilustrační fotografie

Přestože žijeme v digitální době, náš zrak není nastavený na dlouhodobé zírání do obrazovek. Modré světlo a fixní pohled na displeje oči přetěžují více, než si připouštíme. Naštěstí existují pomůcky...

15. dubna 2026  8:30

Kuřecí pod stovku, pivo za 9 korun. Nejlepší akce v Kauflandu, Tescu i Lidlu

Ilustrační snímek

Po období svátečního hodování bychom měli svůj jídelníček odlehčit a zaměřit se na zdravější stravu. Vyplatí se sáhnout po bílkovinách, zapomínat by se však nemělo ani na vlákninu. Naštěstí tento...

15. dubna 2026

Jak úsporně vytápět v roce 2026? Experti na Veletonu srovnali plyn, čerpadla i dřevo

Ve spolupráci
Jak vytápět úsporně v roce 2026? Tepelné čerpadlo, plyn, nebo dřevo

Osmý ročník online stavebního festivalu Veleton odstartoval živou panelovou diskuzí. Ta se zaměřila na to nejpalčivější: Jaký zdroj tepla zvolit v džungli měnící se legislativy a kolísajících cen...

15. dubna 2026

Tenisky v pračce nemusí skončit katastrofou. Záleží na otáčkách a teplotě vody

Každý druhý je hledá v bílé barvě, ukazují data.

Hodit špinavé boty do bubnu pračky, otočit knoflíkem a doufat v zázrak je hazard, který se nevyplácí. Stačí jedna chyba v teplotě nebo nevhodný prací program a z vašich oblíbených tenisek se stane...

14. dubna 2026  18:20

Většina zahradníků volí špatně. Který typ nůžek se hodí na jakou práci?

Mechanické nůžky na živý plot zvládnou přesný střih, ale při větších plochách...

Výběr zahradních nůžek není jen o značce nebo ceně. Každý typ, od klasických nůžek přes elektrické až po akumulátorové, má své specifické využití. Špatně zvolené nůžky mohou způsobit poškození větví,...

14. dubna 2026  15:20

Matcha slibuje energii a antioxidanty. Víte, kdy vám může naopak škodit?

Matcha, japonský práškový zelený čaj z jemně mletých listů čajovníku.

Jemný zelený prášek, který dokáže víc než jen povzbudit. Matcha je čaj, který podporuje soustředění i energii. Tento zelený zázrak má ale svá pravidla. Při nesprávném pití se mohou projevit nežádoucí...

14. dubna 2026  11:45

