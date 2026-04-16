Informace o akci
Kdy: 23. – 26. dubna 2026
Výstava je otevřena od čtvrtka 23. dubna do neděle 26. dubna, a to vždy od 9:00 do 18:00, v neděli pak od 9:00 do 17:00 hodin.
Přestože vstupné nevychází nijak zvlášť draho, vyplatí se si vstupenky zakoupit online v dostatečném předstihu. Do neděle 19. dubna lze navíc pořídit základní vstupenky pro dospělé za zvýhodněnou cenu.
Online vstupenky vyjdou levněji, zároveň se s nimi vyhnete dlouhému čekání ve frontě. Vstupenky platí vždy po celý den.
Vstupné na Flora Olomouc 2026
|Kategorie
|Online do 19. 4.
|Online od 20. 4.
|Na místě
|Základní vstupné
|190 Kč
|200 Kč
|220 Kč
|Studenti do 26 let, senioři 65+
|130 Kč
|130 Kč
|140 Kč
|Děti do 15 let
|100 Kč
|100 Kč
|110 Kč
|Děti do 6 let
|zdarma
|zdarma
|zdarma
Výstavy, soutěže a více než 300 prodejců
Tradice i inspirace
Flora Olomouc patří mezi největší zahradnické výstavy ve střední Evropě a každoročně přivede do Olomouce desítky tisíc návštěvníků.
Hlavním lákadlem výstavy je tradičně centrální expozice v pavilonu A, kterou letos pořadatelé doplnili o floristickou soutěž a 8. ročník Poháru Flory. V dalších pavilonech se pak představí profesionální floristé a studenti zahradnických škol.
Program mimo jiné nabídne i:
- trendy v pokojových rostlinách a soutěž Kytice roku
- pěstitelskou poradnu a dílničky pro děti
- prezentace regionálních potravin se stánky k ochutnávce
- výstavy bonsají, umění i studentských floristických instalací
- velké zahradnické trhy s více než 300 prodejci
Ve venkovní části areálu na vás budou čekat velké zahradnické trhy s více než 300 prodejci a vystavovateli. Na trzích si můžete zakoupit vše od sazenic a cibulovin až po nářadí, skleníky nebo zahradní techniku.
Večerní program a další novinky
Flora letos nabídne i speciální večerní akce. Konkrétně v pátek 24. dubna se uskuteční komentovaná prohlídka centrální expozice „Tóny Flory“ s živým hudebním doprovodem.
Novinkou je sobotní program Ecstatic Dance Flora, který promění pavilon A v taneční scénu plnou hudby, světel a květin. Akce začne v 19:30 a potrvá až do půlnoci.