Jak vysoká má být finanční rezerva pro rodinu s dětmi?
Obecné pravidlo říká, že byste měli mít stranou 3 až 6 měsíčních výdajů. U mladé rodiny je však lepší mířit k horní hranici. „Vytvoření finanční rezervy je jedna z nejdůležitějších věcí, které pro svůj klid můžeme udělat,“ zdůrazňuje Viola Hejlová, autorka blogu o finanční gramotnosti Mazaná matka.
Důvodem jsou specifické náklady spojené s dětmi a často závislost na jednom hlavním příjmu, pokud je druhý rodič na rodičovské dovolené. Do výpočtu je potřeba zahrnout nejen nájem a jídlo, ale i splátky úvěrů, pojistky a fond oprav. Tato suma není určena na dovolenou, ale slouží jako „záchranný polštář“ pro kritické situace.
Jak začít šetřit peníze, když máme napjatý rozpočet?
Základem je detailní revize výdajů. „Prvním krokem je zjistit, za co utrácíte nejvíc a kde se dá ušetřit. Dobré je vést si pár měsíců přehled v tabulce, která vám s tím pomůže,“ vysvětluje Eva Kellermann, zakladatelka Investování pro holky. „Dnes už i bankovní aplikace nabízejí fajn grafické přehledy. Jakmile uvidíte, kam peníze tečou, můžete se rozhodnout, co omezit, aby vám v rozpočtu zbyla alespoň malá rezerva,“ popisuje Kellermann.
Častým zjištěním bývá, že peníze mizí v nevyužívaných předplatných nebo impulzivních nákupech. „Jakmile ten přehled máme, můžeme se podívat na výdaje kriticky a říct si, co je nutnost a co je jen rozmar,“ říká Hejlová. „Často se ukáže, že i malé změny dokážou uvolnit prostor pro první úspory. Důležité je začít, klidně s malou částkou,“ pokračuje Hejlová.
Tip Spotřebitele: Tabulka výdajů a příjmů
Chcete-li mít své finance pod kontrolou, je dobré začít zaznamenávat výdaje a příjmy do tabulky. Můžete si ji vytvořit sami, nebo si zdarma stáhnout předvyplněný vzor ze stránek Investování pro holky.
Kolik si měsíčně odkládat?
Výše peněz, které by se měly měsíčně odložit stranou, vychází z potřeby, kolik je cílem mít naspořeno a za jak dlouho. „Základní poučka je pravidlo 50/30/20, tedy 50 % příjmů na nezbytné výdaje, 30 % na zbytné a 20 % na spoření a investice. Ne každému to ale rozpočet dovolí,“ objasňuje Kellermann.
Ačkoli se toto pravidlo zdá jednoduché, ne vždy se jím lze doslova řídit. „Realita je ale taková, že tohle rozdělení je dnes pro mnoho rodin těžko dosažitelné, hlavně kvůli vysokým nájmům nebo hypotékám. A ještě složitější je to v rodinách s jedním příjmem. Proto je podle mě naprosto v pořádku začít třeba na 10 % příjmů,“ uvádí Hejlová.
Pokud je cílem rodiny začít budovat finanční stabilitu, nejdůležitější je začít odkládat jakoukoli cifru. „Začněte třeba s tisícovkou nebo pár stovkami. Nejdůležitější je vybudovat si ten návyk, samotná výše částky je zpočátku vedlejší,“ doplňuje Kellermann.
Co dělat, když peníze nevycházejí?
Pokud se ocitnete v situaci, kdy příjmy nepokrývají potřeby mladé rodiny, zaměřte se na okamžitý audit výdajů za stravování a zbytné služby, kde lze často díky nákupním seznamům či zrušení předplatných ušetřit tisíce korun. „Netlačte na pilu a neporovnávejte se s okolím na sociálních sítích. Každá rodina má jinou startovní čáru,“ zmiňuje Kellermann.
Základem je také otevřená komunikace o prioritách, která zabrání zbytečným konfliktům a umožní vám společně identifikovat požírače rozpočtu, jako jsou neuvážené nákupy výbavy pro děti. „Možná to není populární názor, ale pokud už rodina opravdu prošla všechny možnosti, jak snížit výdaje, a stále nevycházejí, je na místě zamyslet se nad zvýšením příjmů. Sama mám zkušenost s prací během rodičovské. Není to jednoduché, ale za lepší finanční stabilitu to podle mě stojí,“ argumentuje Hejlová.
Zároveň se nebojte prozkoumat možnosti státní podpory, jako je příspěvek na bydlení či zvýšený daňový bonus na dítě, které mohou rozpočtu v nejnáročnějších měsících výrazně ulevit. „Boj s financemi je vyčerpávající, proto si zkuste vytvořit alespoň malou železnou rezervu, i kdyby šlo o stokoruny měsíčně. Ten pocit, že máte v zádech alespoň nějaký polštář, vám vrátí klid do rodinného života. Ten je pro děti mnohem důležitější než drahé hračky,“ věří Kellermann.