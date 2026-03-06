Premium

Finanční rezerva: Kolik byste měli mít „pod polštářem“ pro případ nouze

  5:00
Stačí výpověď, delší nemoc nebo rozbitý kotel a rodinný rozpočet se během pár týdnů může ocitnout v minusu. Bez finanční rezervy hrozí dluhy, stres a rychlá rozhodnutí, která vás mohou stát desítky tisíc korun. Kolik peněz by měl mít běžný Čech „pod polštářem“, aby podobnou situaci ustál bez půjčky?
foto: Profimedia.cz

Proč je finanční rezerva důležitá

Finanční rezerva není luxus pro spořivé nadšence. Je to základní bezpečnostní síť každé domácnosti. Podle statistik žije velká část Čechů od výplaty k výplatě. Pokud přijde výpadek příjmu, většina lidí má k dispozici jen omezené úspory – často jen na jeden měsíc.

Nejčastější krizové situace:

  • Ztráta zaměstnání
  • Dlouhodobá pracovní neschopnost
  • Neočekávaná oprava auta nebo domácího spotřebiče
  • Náhlé zvýšení nákladů na bydlení
  • Rozvod nebo rozchod partnerů

Podpora v nezaměstnanosti od státu rozhodně nepokryje celý výpadek příjmu. Vyplácí ji Úřad práce ČR a její výše je omezená procentem z předchozí mzdy a zároveň maximálním stropem. Pokud jste zvyklí na čistý příjem 35 000 Kč měsíčně, podpora bude výrazně nižší.

Bez rezervy tak může jediný měsíc znamenat začátek dluhové spirály.

Kolik by měla finanční rezerva činit?

Obecné doporučení finančních poradců zní: mít naspořeno alespoň 3 až 6 měsíčních výdajů domácnosti.

Nejde o příjem, ale o reálné výdaje.

Pokud tedy vaše domácnost měsíčně utratí 30 000 Kč (nájem nebo hypotéka, energie, jídlo, doprava, pojištění, telefon), optimální rezerva by měla být:

  • Minimum: 90 000 Kč (3 měsíce)
  • Ideál: 180 000 Kč (6 měsíců)

U rizikovějších profesí nebo podnikatelů se doporučuje i 9–12 měsíců výdajů.

Orientační tabulka finanční rezervy
Měsíční výdaje domácnostiMinimální rezerva (3 měsíce)Doporučená rezerva (6 měsíců)
20 000 Kč60 000 Kč120 000 Kč
30 000 Kč90 000 Kč180 000 Kč
40 000 Kč120 000 Kč240 000 Kč
50 000 Kč150 000 Kč300 000 Kč
70 000 Kč210 000 Kč420 000 Kč

Kam finanční rezervu uložit?

Finanční rezerva není investice. Je to pojistka.

Neměla by být v akciích ani v dlouhodobých produktech, kde se peníze nedají rychle vybrat. Stejně tak není ideální držet vyšší hotovost doma.

V českém prostředí se jako nejvhodnější řešení jeví:

  • Spořicí účet s rychlou dostupností peněz
  • Krátkodobý termínovaný vklad
  • Kombinace běžného a spořicího účtu

Důležité je, aby peníze byly:

  • Okamžitě dostupné
  • Oddělené od běžného účtu
  • Pojištěné

Rezerva by měla být likvidní. Výnos je až druhotný.

Nejčastější chyby při tvorbě rezervy

1. Lidé šetří až „co zbyde“

Pokud čekáte, co zbyde na konci měsíce, často nezbyde nic. Lepší je nastavit si trvalý příkaz hned po výplatě – například 10 % příjmu.

2. Smíchání rezervy s investicemi

Rezerva není investiční portfolio. Akcie nebo kryptoměny mohou krátkodobě kolísat. V době krize byste mohli prodávat se ztrátou.

3. Podcenění reálných výdajů

Mnoho domácností si nepočítá skutečné měsíční náklady. Zapomíná se na roční platby (pojištění, servis auta, dárky, dovolená). Ty je nutné do výpočtu zahrnout.

Jak rezervu vybudovat, když začínáte od nuly

Začněte realisticky. Cíl 200 000 Kč může působit demotivačně. Lepší je rozdělit ho na etapy:

  1. První cíl: 20 000 Kč
  2. Druhý cíl: jednoměsíční výdaje
  3. Třetí cíl: tříměsíční výdaje
  4. Finální cíl: šestiměsíční výdaje

Pomoci může:

  • Omezení zbytečných předplatných
  • Dočasné snížení výdajů na zábavu
  • Prodej nepotřebných věcí
  • Mimořádné příjmy (bonusy, daňový přeplatek)

Klíčové je začít. I 1 000 Kč měsíčně znamená za rok 12 000 Kč.

Co se stane, když rezervu nemáte?

Bez finanční rezervy často následuje:

  • Rychlá spotřebitelská půjčka
  • Kreditní karta s vysokým úrokem
  • Odklad plateb a sankce
  • Psychický tlak a konflikty v rodině

Dluh s úrokem 15–20 % ročně může původní problém výrazně prodražit. To, co mohlo být zvládnutelné krátkodobým výpadkem příjmu, se může změnit ve víceletý závazek.

Je finanční rezerva důležitější než investování?

Pro většinu běžných domácností ano.

Než začnete investovat do podílových fondů, ETF nebo jiných nástrojů, měla by být základní rezerva hotová. Investování bez bezpečnostního polštáře znamená, že při první krizi budete investice předčasně vybírat.

Rezerva vytváří klid a stabilitu. Investice pak mohou skutečně pracovat dlouhodobě.

