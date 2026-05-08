Před lety byla lehká kola dobrodružnou variantou pro ty, kteří se nebáli vyzkoušet něco jiného. Dnes se však situace obrací a lidé si začínají více všímat toho, kolik cukru v nápojích skutečně je. Ostatně, čísla nejsou zrovna zanedbatelná.
Sklenice koly může obsahovat až sedm kostek cukru. Půllitrová láhev kolového nápoje tak snadno překročí doporučený denní příjem. Pokud byste se rozhodli vypít dvoulitrovou láhev denně, do těla byste během jediného dne vpravili zhruba 900 kalorií, tedy téměř polovinu doporučeného denního příjmu energie průměrného dospělého.
Jen z pití tolika množství koly byste mohli přibrat kilo tuku každých 8 až 9 dní, nehledě na to, že si tím zvyšujete riziko vzniku diabetu druhého typu a zubního kazu. V neposlední řadě by vás však takové množství koly vyšlo na více než čtrnáct tisíc korun ročně.
|
Výrobci nápojů snižují obsah cukru i kofeinu. Vnímají změnu návyků, hlavně mileniálů
Jiné složení, stejná chuť
Co je to „nulkání“?
Nulkání má symbolizovat krátké zastavení a vědomé dopřání si chvíle odpočinku. Kromě zdravé lásky k sobě má inspirovat také k nahrazení klasického slazeného nápoje za variantu bez cukru a s minimální kalorickou hodnotou.
Zbavit se cukru v pitném režimu je pro mnohé jedinou cestou k lepšímu zdraví. Hlavní motivací pro přechod na nulky zůstává fakt, že všechna rizika omezíte na minimum, ale o oblíbenou chuť nepřijdete.
Zásadní roli hraje i nabídka. Výrobci dnes dokážou pomocí sladidel vytvořit chuť, která se originálu poměrně dost přibližuje. Díky tomu si můžete vychutnat svůj oblíbený slazený nápoj, aniž byste se museli starat o cukry či kalorie.
SROVNÁNÍ Čím se od sebe jednotlivé značky liší?
Na první pohled jsou si všechny koly podobné. Mnoho lidí je dokonce nepozná ani podle chuti. Všechny totiž tvoří stejný základ: voda, oxid uhličitý, barvivo a kyseliny. Rozdíly najdete až v detailech.
- Kofola Nulka obsahuje kromě kofeinu směs bylin, lékořice a aromat, sladidla sukralózu a acesulfam K, neobsahuje aspartam
- Coca-Cola Zero Sugar obsahuje kombinaci sladidel (aspartam, acesulfam K, cyklamáty), kyselinu fosforečnou a kofein
- Pepsi Zero obsahuje podobné složení jako Coca-Cola Zero, tedy sladidla, kyselinu fosforečnou a citronovou a samozřejmě kofein
- Royal Crown Cola No Sugar obsahuje kromě kyseliny fosforečné a citronové také acesulfam K, aspartam a sukralózu
|Nápoj
|Balení
|Cena za balení
|Cena za 1 litr
|Coca-Cola Zero Zero
|1,5 l
|29,90 Kč
|19,93 Kč/l
|Kofola Nulka
|2 l
|39,90 Kč
|19,95 Kč/l
|Pepsi Zero Sugar
|1,5 l
|35,90 Kč
|23,93 Kč/l
|Coca-Cola Zero
|1 l
|29,90 Kč
|29,90 Kč/l
|Royal Crown No Sugar
|1,33 l
|41,90 Kč
|31,50 Kč/l
Kofola Nulka mezi ostatními colovými nápoji vyčnívá absencí aspartamu a jedinečnou směsicí bylin.
„Bezcukrové varianty kolových nápojů jsou v posledních letech výrazně rostoucí kategorií. Na trh proto přinášíme novinku, která cílí zvláště na generaci Z a svou propozicí na tento současný trend reaguje,“ vysvětluje Jannis Samaras, zakladatel společnosti Kofola.
Bez cukru vs. bez kalorií
Mnoho lidí si myslí, že bez cukru a bez kalorií je prakticky totéž. Zdaleka to však není pravda. Aby mohl být nápoj označen jako „bez cukru“, nesmí obsahovat více než 0,5 g na 100 ml.
Naproti tomu označení „bez kalorií“ (případně „nulová energetická hodnota“) může získat tehdy, pokud nepřekročí limit do 4 kcal na 100 ml. Nová Kofola Nulka s 1 kcal na 100 ml tak s přehledem splňuje obojí.
Vedle variant bez cukru a bez kalorií existuje ještě varianta bez kofeinu – s novinkou zvanou Zero Zero přišla poměrně nedávno Coca-Cola.
Bez kalorií, ale dvojnásobné množství
Při pití bezcukrových nápojů máte výrazně nižší kalorický příjem i zkonzumujete mnohonásobně méně cukru, naopak ani cenově si navíc příliš nepřiplatíte.
Na druhou stranu má kola i jisté nevýhody a rizika. Tím největším je asi fakt, že si mnoho konzumentů myslí, že nula cukru ve výrobku automaticky znamená zdravá potravina. Málo kalorií nás často svádí k mnohem větší spotřebě. Pokud jste o tom přesvědčeni, může se stát, že vypijete větší množství koly, než jste byli zvyklí u klasické koly s cukrem.
Nutno podotknout, že ani kola bez cukru a kalorií by nikdy neměla nahradit vodu a rozhodně by neměla tvořit základ pitného režimu.
|
Test nápojů pro školáky: Nejlepší umějí uhasit žízeň, pár jich může i ublížit
Místo cukru chemie
Kromě toho by kola bez cukru a bez kalorií sama o sobě prakticky neměla chuť. Onu typickou chuť, na kterou jsme zvyklí, totiž zajišťují až přidaná sladidla. Právě tady se však dostáváme k paradoxu, který kolem popularity odlehčených variant koly vyvolává nejvíc otázek.
Na rozdíl od cukru, který tělu dodává energii a vyvolává poměrně předvídatelnou reakci, působí umělá sladidla jinak. Chuťové receptory sice zaznamenají sladkost, ale organismus nedostane žádné kalorie. Jinými slovy, tělo očekává energii, která nepřijde. Ve výsledku pak můžeme mít vyšší chuť na sladké nebo tendenci dohánět chybějící kalorie jinde.
Sladidla navíc bývají výrazně intenzivnější než cukr. Kola tak může chutnat sladší než jiné sladké nápoje, což dlouhodobě zvyšuje toleranci sladké chuti a posouvat vnímání toho, co je ještě norma.