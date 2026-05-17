Fanoušci Středozemě si budou muset připravit místo na poličce a sáhnout hluboko do kapsy. Lego od 1. června nabídne členům programu Lego Insiders novou stavebnici z řady Icons inspirovanou Pánem prstenů, legendární Minas Tirith. Pro běžný prodej bude dostupná od 4. června a cena se vyšplhá na 15 799 korun.
Monumentální model hlavního města Gondoru tvoří 8278 dílků a na výšku měří přes 60 centimetrů. Jde o dosud největší a zároveň nejdražší stavebnici z prostředí Pána prstenů, která překonává dřívější Roklinku i Sauronovu věž Barad-dûr.
Sedm úrovní Bílého města
Lego se snažilo zachytit ikonické Bílé město co nejvěrněji. Model zobrazuje sedm úrovní Minas Tirith včetně citadely, hlavní brány nebo Bílého stromu Gondoru. Nechybí ani detailně propracovaný interiér trůnního sálu či knihovna, kde Gandalf pátral po tajemství Jednoho prstenu.
Podle designéra Françoise Zapfa patřilo Minas Tirith mezi největší výzvy, jaké kdy tým Lego ve světě Pána prstenů řešil. Tvůrci museli najít způsob, jak pomocí klasických hranatých kostek vytvořit typické kruhové hradby a zároveň zachovat stabilitu celé konstrukce.
Aragorn, Gandalf i Denethor
Součástí balení je deset minifigurek. „Tyto postavy jsou s městem Minas Tirith úzce spjaty,“ řekl Zapf a dodal: „Během jejich výběru jsme se zaměřili na dva klíčové momenty příběhu: Denethorův pád a korunovaci Aragorna králem. Díky těmto minifigurkám si fanoušci mohou tyto zásadní kapitoly v historii Gondoru zinscenovat, včetně napínavého obléhání města a následný triumf.“
Objevují se mezi nimi Aragorn jako král Elessar, Gandalf Bílý, Pipin, správce Denethor, Faramir nebo Arwen s gondorským praporem. Nechybí ani Gandalfův kůň Stínovlas a čtveřice strážců Bílého města.
Výsledkem je stavebnice, která cílí především na dospělé fanoušky fantasy a sběratele. A také na ty, kteří si chtějí doma vystavit jednu z nejslavnějších pevností filmové historie.