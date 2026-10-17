Esíčka Opavia zná snad každý. Mnozí z nás si je spojují s čajovým dýchánkem nebo kávičkou u babičky. Na trhu však nejsou jediné svého druhu. Podobné skořicové a kakaové sušenky prodává také Penny nebo COOP, na internetu se dokonce objevují i bezlepkové varianty.
Jednotlivé značky se od sebe zdaleka neliší jen cenou. V redakci iDNES.cz jsme porovnali Esíčka Opavia se třemi dalšími značkami. Sušenky jsme hodnotili podle složení, výživových hodnot a ceny.
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1. Opavia Esíčka: Nejméně cukru
Klasická Esíčka Opavia kombinují světlé skořicové a tmavé kakaové sušenky. Za balení 220 gramů jsme zaplatili 50 korun.
Základem obou druhů je pšeničná mouka, palmový tuk, cukr a pšeničný škrob. Kakaová varianta obsahuje 2,5 procenta kakaového prášku se sníženým obsahem tuku, u skořicové výrobce uvádí 0,1 procenta skořice.
Při pohledu na výživové údaje nás zaujalo především množství cukrů. Na sto gramů výrobku připadá pouze 18 gramů cukrů, tedy méně než u ostatních porovnávaných výrobků.
|Tuky
|26 g
|z toho nasycené
|12 g
|Sacharidy
|63 g
|z toho cukry
|18 g
|Bílkoviny
|5,8 g
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