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Esíčka porazila ve srovnání sušenky z Penny. Svoje vlastní nabízí i COOP

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  4:30
Legendární Esíčka Opavia mají na trhu konkurenci, která může příjemně překvapit hlavně cenou. Za stejné množství sušenek dáte v Penny o 15 korun méně, levněji vycházejí dokonce i sušenky v prodejnách COOP. Rozdíly se však ukazují i na etiketách. Jsou sušenky privátních značek skutečně lepší než originální esíčka?
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V redakci jsme srovnali sušenky se skořicí a kakaem. Kromě Opavia Esíček jsme...

Esíčka Opavia zná snad každý. Mnozí z nás si je spojují s čajovým dýchánkem nebo kávičkou u babičky. Na trhu však nejsou jediné svého druhu. Podobné skořicové a kakaové sušenky prodává také Penny nebo COOP, na internetu se dokonce objevují i bezlepkové varianty.

Jednotlivé značky se od sebe zdaleka neliší jen cenou. V redakci iDNES.cz jsme porovnali Esíčka Opavia se třemi dalšími značkami. Sušenky jsme hodnotili podle složení, výživových hodnot a ceny.

Velké srovnání sladkostí: Lentilky zabodovaly nižším obsahem cukru

1. Opavia Esíčka: Nejméně cukru

Opavia Zlaté Esíčka se skořicí a kakaem, 220 g

Klasická Esíčka Opavia kombinují světlé skořicové a tmavé kakaové sušenky. Za balení 220 gramů jsme zaplatili 50 korun.

Základem obou druhů je pšeničná mouka, palmový tuk, cukr a pšeničný škrob. Kakaová varianta obsahuje 2,5 procenta kakaového prášku se sníženým obsahem tuku, u skořicové výrobce uvádí 0,1 procenta skořice.

Při pohledu na výživové údaje nás zaujalo především množství cukrů. Na sto gramů výrobku připadá pouze 18 gramů cukrů, tedy méně než u ostatních porovnávaných výrobků.

Výživové údaje na 100 g
Tuky26 g
z toho nasycené12 g
Sacharidy63 g
z toho cukry18 g
Bílkoviny5,8 g

Za minutu jedenáct set fidorek. V Opavě spustili novou linku za 1,3 miliardy


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