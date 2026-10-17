Představte si, že se chcete během dlouhého letu vyspat, pracovat nebo se v klidu najíst, ale vedle sedí další cestující. Emirates přicházejí s novinkou, která má podobné situace zpříjemnit.
Nové sedadlo ve třídě Premium Economy má elektricky ovládanou dělicí přepážku, kterou lze vysunout do celé výšky sedadla. Cestující si její polohu upraví pomocí ovládání sedadla a může ji v požadované poloze uzamknout. Vznikne tak osobnější prostor pro odpočinek, stolování i práci.
Podle Emirates jde o první řešení tohoto druhu v kabině Premium Economy na světě. Novinka se nejprve objeví v nově dodávaných letadlech Airbus A350. V kabině bude celkem 28 sedadel uspořádaných v konfiguraci 2–3–2, tedy se dvěma místy po stranách a trojicí uprostřed.
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Sedadlo nastavíte elektricky, má i režim pro stolování
Novinka je prvním plně elektricky ovládaným sedadlem v Premium Economy společnosti Emirates. Cestující si mohou jeho polohu upravit podle svých preferencí pomocí tlačítka na integrovaném panelu. K dispozici jsou také přednastavené režimy pro odpočinek a stolování.
Sedadlo má šířku přibližně 51 centimetrů a rozteč až 99 centimetrů. Sklápí se do kolébkové polohy, aniž by zasahovalo do prostoru řady za ním. Cestujícím tak může usnadnit odpočinek během delších letů.
Pohodlí doplňuje kožená opěrka hlavy U-Dream od společnosti Safran Seats. Její boční části lze nastavit do několika poloh, aby lépe podpíraly hlavu a krk. Nechybí ani ručně výklopná kožená opěrka nohou, která má přispět k pohodlnější poloze a snížit únavu dolních končetin.
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Bezdrátové nabíjení a obrazovka ve 4K
Nová výbava myslí také na elektroniku. Premium Economy Emirates poprvé nabídne bezdrátové nabíjení kompatibilních zařízení. Každé sedadlo má zároveň konektor USB-C, takže cestující budou moci využít i klasické kabelové nabíjení.
Praktickým doplňkem je skládací stolek s integrovaným držákem na telefon. Pokud tak chcete během jídla sledovat svůj oblíbený seriál, můžete mobil využít jako druhou obrazovku.
Hlavní palubní zábavní systém ice se zobrazuje na dotykovém displeji s úhlopříčkou 13,3 palce, tedy přibližně 33,8 centimetru. Nabízí rozlišení 4K HDR. Nově dodávané Airbusy A350 mají také rozšířené pohledy z palubních kamer. Vedle záběrů zepředu a zespodu letadla přibudou pohledy z levé a pravé vnější strany.
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Prémiová ekonomická třída nabídne i lepší jídlo
Emirates chtějí odlišit Premium Economy od běžné ekonomické třídy nejen sedadly a technickou výbavou, ale také servisem. Cestující se mohou těšit na menu inspirované regionální kuchyní, kvalitní stolování i vybraná vína.
Co na cestující čeká?
- menu od šéfkuchařů Emirates inspirované regionální kuchyní
- prémiové stolování s porcelánem Royal Doulton, lněnými ubrousky a nerezovými příbory Robert Welch
- Chandon Vintage Brut 2021, australské šumivé víno vyhrazené pro cestující v Premium Economy
- výběr vín na vybraných trasách: od září Chablis Premier Cru Jean-Marc Brocard 2024 a La Parde de Haut-Bailly 2014, v říjnu má na linkách do Velké Británie přibýt také Wiston Estate Brut NV
Na dálkových letech dostávají pasažéři také cestovní sady navržené ve spolupráci s organizací United for Wildlife. Opakovaně použitelné taštičky využívají biologické materiály, včetně alternativy kůže vyrobené z kaktusu. Uvnitř cestující najdou:
- rostlinnou kosmetiku značky Aveda
- ponožky a masku na oči
- špunty do uší
- dentální sadu
Nové sedadlo se nejprve objeví v Airbusech A350
Emirates začaly třídu Premium Economy zavádět již v roce 2022 a postupně ji rozšiřují do dalších letadel. Podle společnosti je nyní dostupná na všech trzích, které obsluhují Airbusy A350. Nové elektricky ovládané sedadlo s přepážkou má být dalším krokem v modernizaci této kabiny.