náhledy
Na českém trhu je celkem rozmanitý výběr elektrických koloběžek. Jsou to stroje, které vás pohodlně a levně dovezou i na vzdálenost několika desítek kilometrů, přičemž se nemusíte odrážet, stroje pohání elektromotor. Přinášíme výběr modelů, které na českém trhu figurují.
Autor: Sencor
Ještě než se pustíme do samotného průřezu trhem elektrických koloběžek, je nutné zmínit, že se tyto stroje dělí na dvě poměrně odlišné kategorie. Plně legální koloběžky musí splňovat několik kritérií, aby na vás bylo z pohledu dopravních předpisů nahlíženo jako na cyklistu. Taková elektrická koloběžka musí mít omezovač rychlosti na 25 km/h a dosahovat výkonu maximálně 1 000 W. Modely přesahující hmotnost 25 kg by pak správně měly mít i sjednané povinné ručení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pokud koloběžka jede rychleji nebo má vyšší výkon elektromotoru, už se jedná o motorku a je třeba splnit všechny nezbytné náležitosti provozu takového stroje. Je tedy třeba mít řidičský průkaz, povinné ručení, nezbytnou výbavu (helmu) a stroj provozovat jen na komunikacích k tomu určených. V dnešním výběru se zaměříme na první kategorii, tedy elektrické koloběžky, na které se nahlíží jako na jízdní kola. V některých případech je však i taková definice trochu sporná, jak dále uvidíte.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jedním z největších hráčů na trhu s elektrickými koloběžkami je značka Xiaomi, kterou budete pravděpodobně znát jako výrobce mobilních telefonů. Xiaomi koloběžky vyrábí už mnoho let, aktuálně nabízí sérii Electric Scooter 6, přičemž top modelem nabídky je Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra: outdoorové vozítko s mnoha moderními prvky výbavy. Ten ale i přes omezení na 25 km/h se špičkovým výkonem 1 200 W a ještě s hmotností 34 kg spadá do kategorie výkonnějších modelů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Plně legální je proto až nabídka modelů Electric Scooter 6 Lite, 6 a 6 Pro. Zajímavý je například model Electric Scooter 6 Pro, který je v podstatě na horní hranici české legislativy, má výkon 1 000 W a jezdí maximálně pětadvacítkou. K tomu nabídne navíc 12palcové terénní pneumatiky, dojezd až 70 km, ABS systém a krytí proti stříkající vodě (IPX5). Koloběžka stojí 14 399 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jde to však i levněji. Model Electric Scooter 6 Lite je už opravdu dostupný, přitom stále dobře vybavený model. Unese jezdce o hmotnosti až 100 kg, na předním kole má dvě pružiny pro tlumení nerovností a ujede až 25 km. Pořídíte ho už za 8 499 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U mnoha prodejců navíc najdete i starší modely s poměrně zajímavou cenou. Například model Xiaomi Electric Scooter 5 Max se stále vejde do limitů legislativy a je opravdu hezky vybavený. Nechybí mu hydraulické tlumiče, protiskluzový systém, podpora rychlého nabíjení, odolnost proti vodě (IP5X) a dojezd až 60 km. V různých výprodejových akcích ji můžete pořídit i za méně než 13 tisíc korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Za cenu okolo 14 tisíc se dá také sehnat starší model Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, který byl dlouho považován za top model značky. Nabídne stylový design s kvalitním odpružením, širokými řídítky a dojezd až 70 km. Ve speciálním režimu Sport+ překoná i poměrně strmá stoupání, výkon je zde až 940 W.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dalším velkým výrobcem koloběžek je Segway, kterého si možná pamatujete díky trochu podivným „osobním transportérům“ se dvěma koly, které však už od roku 2020 nevyrábí. Koloběžek má v nabídce hodně, ale opět musíme přeskočit top model GT3 Pro, který se 7 000 W výkonu a maximální rychlostí 80 km/h dalece přesahuje hranice našeho výběru.
Autor: Segway
Populární model Segway eKickScooter Ninebot MAX G3 E sice je omezený na maximální rychlost 25 km/h, ale výrobce zároveň uvádí, že maximální výkon dosahuje až 2 000 W. To už přesahuje definici zákonem danou, takže bychom v tomto případě také koloběžku nebrali jako jednoznačně legální.
Autor: Segway
Lze se nicméně odvolat na fakt, že výrobce zároveň uvádí hodnotu 700 W nominálního výkonu, tedy takového, který koloběžka je schopná poskytovat dlouhodobě a ne jen ve špičce. Pokud o tuto koloběžku stojíte, zde je to spíš o poradě s prodejcem, případně pojišťovnou při sjednávání povinného ručení. Model nabídne jinak slušný dojezd 80 km, rychlé nabíjení a hydraulické odpružení za 23 tisíc korun.
Autor: Segway
Jednoznačně legální a také cenově dostupný model z produkce Segwaye je pak Ninebot eKickScooter E2 E II, který má výkon 500 W, osmipalcové pneumatiky a udávaný maximální dojezd až 25 kilometrů.
Autor: Segway
Rychlost je u tohoto modelu omezena na 20 km/h. Koloběžka potěší velkým 2,8palcovým informačním displejem a s 16 kilogramy hmotnosti se bude relativně pohodově přenášet v ruce. Stojí v závislosti na prodejci mezi 6 a 7 tisíci korunami.
Autor: Segway
Se značkou Sencor jste možná už také měli tu čest se seznámit. Firma s českým vlastníkem vyrábí spotřební elektroniku a nabízí i několik modelů elektrických koloběžek. Špičkou nabídky je model Sencor Scooter X50, který vzbuzuje dojem terénního stroje.
Autor: Sencor
Obě desetipalcová kola jsou odpružená, koloběžka unese až 120 kilogramů a dojezd výrobce udává až 65 km. Motor má výkon 800 W a je zde samozřejmě omezení na 25 km/h, byť výrobce přiznává, že se dá omezovač pro použití mimo pozemní komunikace vypnout. Nechybí velký LED displej, krytí proti pocákání vodou a čtyři jízdní režimy. Koloběžka stojí 20 999 korun.
Autor: Sencor
Další sportovně laděný model je Sencor Scooter S80. Ten má desetipalcové pneumatiky, odpružení obou kol a dojezd podle výrobce až 60 km.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výkon koloběžky je 500 W, maximální rychlost je omezena na 25 km/h, ale i tady výrobce udává, že pro použití mimo pozemní komunikace jde vypnout. Všechny důležité informace vám při jízdě ukáže LED displej, koloběžku i propojíte s mobilem. Model S80 stojí 16 999 korun, ve slevě se dá sehnat i za příjemnějších 13 599 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nejlevnější model z nabídky Sencoru je pak Sencor Scooter S21. Ten je k dostání jen za 5 999 korun, a se slevou dokonce jen 4 799 korun. I za tyto peníze dostanete však maximální rychlost 25 km/h (250W motor) a dojezd až 20 km na jedno nabití.
Autor: Sencor
Koloběžka váží jen 12,5 kilogramu, takže ji snadno složíte a odnesete tam, kam potřebujete. Pneumatiky jsou 8,5palcové, chybí však odpružení, což se podepíše do komfortu při jízdě na nerovném povrchu.
Autor: Sencor
Významnějším dodavatelem elektrických koloběžek je dále značka Bluetouch, která se mimo to specializuje i na dětská vozítka nebo invalidní vozíky s elektrickým pohonem. Volbou „zlaté střední cesty“ z nabídky koloběžek této značky může být BT800 Maxride, která kombinuje sportovní a terénní design.
Autor: Bluetouch
Výkon motoru koloběžky je 800 W a dojezd je podle výrobce opravdu slušných 70 km. Nechybí přední a zadní odpružení a desetipalcové pneumatiky. Nosnost koloběžky je 120 kg a zajímavým bonusem výbavy je pak tempomat. Koloběžka stojí 14 990 korun.
Autor: Bluetouch
Nejdostupnější model z nabídky značky Bluetouch je pak BT250 Comfy. Aby se odlišila, je k dispozici v zajímavých barevných provedeních, a to buď v kombinaci bíle a modré, nebo černé a červené.
Autor: Bluetouch
Za 6 990 korun dostanete model s dojezdem 30 km, odpruženým zadním kolem a tempomatem. Výkon motoru je 250 W a s hmotností 14,8 kg nebude problém koloběžku chvíli nést v ruce.
Autor: Bluetouch
Špičkový model značky Bluetouch je pak označený jako BT2000 Ultimate, u kterého zase nastává dilema: maximální rychlost je 25 km/h, výkon motoru 1 000 W, jenže ty má koloběžka dva, v každém kole jeden, takže celkový výkon bude vyšší. Opět tedy nejprve doporučujeme se poradit s prodejcem a pojišťovnou, jak je na koloběžku nahlíženo.
Autor: Bluetouch
Je jasné, že právě takový model bude spíše k použití v terénu na soukromém pozemku, jelikož má i hydraulické odpružení a terénní pneumatiky. Dojezd na jedno nabití je až 80 km. Koloběžka stojí 24 990 korun.
Autor: Bluetouch
A jdeme na další značku, kterou možná budete znát, ale ne skrze elektrické koloběžky. Acer primárně prodává notebooky, monitory a stolní počítače, ale koupíte od něj také elektrickou koloběžku.
Autor: Acer
U špičkového modelu Acer Predator Electrical Scooter Thunder uvádí výrobce maximální výkon 1 000 W v zadním motoru, dvojité odpružení a odolnost proti pocákání vodou (IPX5). Zaujme i sportovním designem, dojezdem až 65 km, systémem eABS a elektronickým zámkem v mobilní aplikaci. Tento model stojí 19 999 korun.
Autor: Acer
Levnější alternativou od Aceru je pak model Predator Electrical Scooter Storm. Ta nabídne stále slušných 900 W maximálního výkonu, systém eABS a odolnost proti pocákání vodou (IPX5). Obě kola jsou odpružená.
Autor: Acer
Dojezd je v případě tohoto modelu stále slušných 60 km a koloběžka má nosnost až 120 kg. I tuto koloběžku jde zamknout přes mobilní aplikaci. Zajímavou funkcí je RGB osvětlení, které si můžete nastavit podle svého. Koloběžka vyjde na 10 999 korun.
Autor: Acer
Dalším zástupcem mezi elektrickými koloběžkami na českém trhu je značka Lamax. I tento výrobce nabízí daleko více zboží než jen koloběžky, třeba reproduktory, sluchátka, chytré hodinky nebo akční kamery.
Autor: Lamax
Základ nabídky koloběžek pro dospělé je model eCruiser SC30. Ten má 400W motor, dojezd až 50 km, 10palcové pneumatiky, čtyři rychlostní režimy a propojení s mobilní aplikací. Nechybějí přední ani zadní tlumiče. Nosnost je až 120 kg a dočkáte se i tempomatu. Koloběžka stojí 12 999 korun.
Autor: Lamax
Špičku nabídky pak tvoří model eTank SA70, který má rovněž jako nejlepší model od značky Bluetouch sice výkon 800 W, ale ten nabídne každý ze dvou motorů. Omezovač je zde sice na 25 km/h, ale opět bychom se před pořízením na legálnost koloběžky vyptávali prodejce a pojišťovny.
Autor: Lamax
Koloběžka je každopádně s cenou 38 990 korun v podstatě prémiovou záležitostí, je připravena na terénní podmínky, má pokročilý brzdný systém, široká řídítka a dá se zabezpečit PIN kódem. Do terénu se hodí také silné přední osvětlení. Dojezd tohoto modelu je až 70 km.
Autor: Lamax
U vícero prodejců můžete najít také modely značky Eljet. Tato značka má ve svém výběru koloběžek hodně modelů pro děti, ale také několik pro dospělé jezdce.
Autor: Eljet
Špičkou nabídky je model Artron G18 LE, která papírově splňuje tak akorát všechny požadavky na legálnost, tedy 1 000 W výkonu a maximální rychlost 25 km/h. S hmotností přes 27 kg však bude potřeba aspoň povinné ručení. Dále nabídne nadstandardní nosnost 150 kg a chlubí se dojezdem 85 km a utěsněním proti drobným částečkám i pocákání vodou (IP54). Koloběžka stojí 24 990 korun.
Autor: Eljet
Naopak model C-80 je základem nabídky koloběžek pro dospělé. Stojí 8 999 korun a uveze až 120 kg. Díky nízké hmotnosti 12,5 kg se bude snadno přenášet.
Autor: Eljet
Výkon zadního elektromotoru je 350 W, maximální rychlost pak limituje na 25 km/h. Dojezd na jedno nabití je podle výrobce 22 km.
Autor: Eljet
Zmíníme také značku City Boss která má rovněž v nabídce několik levnějších i dražších modelů. Z těch levnějších je tu například RS350 za 7 990 korun, který má 350W motor v předním kole, dojezd až 25 km a překvapivě nízkou hmotnost: 11,8 kilogramu. Dá se i propojit s mobilem a je utěsněná proti prachu a vodě (IP65).
Autor: City Boss
Naopak model K900 působí jako pořádný „trhač asfaltu“, ale s výkonem 900 W a maximální rychlostí 25 km/h se do limitů vejde. Zaujme dvojitým odpružením, RGB podsvícením, dojezdem až 70 km a výškově nastavitelnými řídítky. Hmotnost se však blíží 30 kg, takže si zařiďte povinné ručení. Koupíte ho za 19 990 korun.
Autor: City Boss