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Jak pečovat o oblečení v létě
Nic nedokáže zkazit radost z letních dnů rychleji, než když vytáhnete ze šatníku plavky, které jste měli naposledy před rokem, napnete gumu a ozve se známé praskání zpuchřelého materiálu. Ať už musíte urychleně před dovolenou řešit nákup nových plavek, anebo chcete, aby vám déle vydržely, máme pro vás několik rad, které pomohou jejich životnost prodloužit.
- Kombinace vysokých teplot během léta, lidského potu, zvýšeného množství prachu a pylu, chlorovaná či slaná voda vyžadují odlišný přístup k údržbě textilií než v zimních měsících.
- Základním pravidlem letní péče o oděvy je rychlost a šetrnost.
- Oblečení je vhodné vyprat bezprostředně po nošení nebo koupání. Díky tomu předejdete usazení nečistot a vyhnete se vzniku nepříjemných pachů či skvrn.
Sušení prádla na slunci
Ačkoliv sluneční paprsky fungují jako přirozená dezinfekce a pomáhají bělit světlé bavlněné látky, pro barevné prádlo a syntetické materiály jsou rychlým zabijákem. „Sušení prádla na přímém letním slunci sice urychlí schnutí, ale zároveň urychluje stárnutí materiálu. Mnohem šetrnější je sušení ve stínu nebo na dobře větraném místě bez přímého dopadu slunečních paprsků,“ upozorňuje Adam Rožánek ze specializovaného e-shopu Trenýrkárna.cz.
- UV záření rozkládá textilní barviva a způsobuje jejich blednutí.
- Navíc extrémně vysušuje pružná vlákna, jako je elastan, která následně křehnou a praskají.
- Prádlo i plavky proto vždy sušte na větraném místě ve stínu a naruby.
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Škodí opalovací krém plavkám?
Opalovací krémy, oleje a mléka obsahují chemické UV filtry a tukové složky, které na plavkách zanechávají nevzhledné žluté nebo mastné skvrny. Co je však horší, tyto látky pronikají hluboko do struktury vláken (nejčastěji elastanu a nylonu), kde narušují jejich pružnost.
- Plavky se po čase vytahují, ztrácejí tvar a průsvitní.
- Aplikujte proto krém alespoň 20 minut před oblečením plavek, aby se stihl plně vstřebat do pokožky.
Správná péče o plavky
Plavky dostávají zabrat mnohem více, než si uvědomujeme. Během dne na koupališti nebo na dovolené u moře přicházejí do styku s opalovacími přípravky, chlorovanou či slanou vodou nebo naším potem. „Samotný pot textil většinou neničí. Obsahuje však minerály a soli, které mohou při dlouhodobém působení ovlivňovat vlastnosti vláken. Pokud prádlo zůstane delší dobu vlhké, například v batohu po sportu nebo v uzavřené sportovní tašce, mohou se minerální usazeniny i bakterie dostat hlouběji do materiálu,“ říká Sabina Vašáková, zástupkyně české značky spodního prádla Styx.
Po každém návratu od bazénu nebo z pláže plavky neprodleně opláchněte ve studené čisté vodě. Tím odstraníte zbytky chloru, soli i krému.
- Při praní používejte výhradně jemné tekuté prací prostředky určené na syntetiku nebo delikátní prádlo.
- Vyhněte se aviváži, která obalí elastická vlákna, zamezí jejich dýchání a trvale je zničí.
- Plavky nikdy neždímejte kroucením, pouze z nich šetrně vymačkejte přebytečnou vodu.
Jak prát podprsenky?
Nejen plavky, ale také naše spodní prádlo dostává během horkých dnů více zabrat. Pokud máte svůj nejoblíbenější kousek, například pohodlnou podprsenku, kterou nosíte každý den, mnohonásobně tím zvyšujete šanci, že vám doslouží dříve, než byste si přáli. „Střídat více kusů spodního prádla se vyplatí. Materiál, zejména elastická vlákna, potřebuje po nošení čas, aby se vrátil do původního tvaru. Pravidelné střídání několika oblíbených kusů proto pomáhá prodloužit jejich životnost více, než si většina lidí uvědomuje,“ dodává Rožánek.
Především podprsenky vyžadují šetrné zacházení a pravidelným střídáním jim prodloužíte dobu, kdy vám budou dobře sloužit. Ideální je také jejich praní v ruce ve vlažné vodě.
- Pokud volíte pračku, jedním z šikovných pomocníků je ochranná síťka na prádlo.
- Vhodné je zvolit program na jemné prádlo či ruční praní s teplotou do 30 °C.
- Háčky podprsenky před praním v pračce vždy zapněte, aby nepoškodily okolní látku nebo jiné oblečení.
- Vyhněte se běžným pracím práškům s bělidly a sáhněte po tekutém gelu.
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Jak prodloužit život podprsenkám?
- Střídejte je: Nenoste stejnou podprsenku dva dny po sobě. Elastan potřebuje minimálně 24 hodin na to, aby se vrátil do původního tvaru.
- Nikdy nepoužívejte sušičku: Horký vzduch v sušičce ničí elasticitu, deformuje vyztužené košíčky a způsobuje vyčnívání kostic.
- Správné skladování: Vyztužené podprsenky neskládejte košíček do košíčku přeložením. Ukládejte je roztažené za sebou, aby si zachovaly svůj přirozený tvar.
|Do čeho se vyplatí investovat
|Přínos pro životnost prádla
|Orientační cena
|Kvalitní šetrný prací gel na jemné prádlo
|Chrání pružnost elastanu a stálost barev před agresivní chemií
|80 – 200 Kč
|Ochranné síťované sáčky na praní
|Zamezují deformaci kostic, vytahování ramínek a zatrhávání krajek
|50 – 150 Kč (za sadu)
|Správný postup (sušení ve stínu, ruční oplach)
|Zamezuje rozpadu elastických vláken a vyblednutí barev od UV záření a chlóru
|0 Kč (pouze změna návyků)
|Předcházení škodám (aplikace krému 20 min předem)
|Chrání látku před žlutými skvrnami a chemickým rozpadem elastanu
|0 Kč (pouze správné načasování)
|Vynechání aviváže a sušičky
|Extrémně prodlužuje životnost (aviváž obaluje vlákna, horko v sušičce je ničí)
|Úspora peněz i energie