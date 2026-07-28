Jedna z největších každoročních vln prodeje letenek se týká spojů do více než 130 destinací. Jak upozornil britský finanční expert Martin Lewis v rozhovoru pro server WalesOnline, právě první hodiny po spuštění prodeje představují největší šanci získat nejvýhodnější ceny. Tarify se totiž průběžně zvyšují podle rostoucí poptávky.
Nové letenky se často objevují v rezervačním systému už za svítání a během dvou až tří hodin mohou jejich ceny citelně vzrůst. Vyplatí se mít předem vytvořený uživatelský účet, uložené platební údaje i připravené konkrétní termíny cesty.
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Server WalesOnline zároveň doporučuje porovnat nabídku jak v mobilní aplikaci, tak na webových stránkách. V některých případech se totiž mohou nové letenky objevit na jedné platformě o něco dříve než na druhé.
Před samotnou rezervací je vhodné ověřit ceny i u konkurenčních aerolinek. Cestující tak rychle zjistí, zda je nabízená cena skutečně výhodná.
Tipy, jak cestovat levně. Jaký vybrat den a měsíc
EasyJet zároveň zveřejnil doporučení, jak lze ušetřit samotnou volbou dne odletu. Nejlevnější bývají lety uprostřed pracovního týdne. Nejvytíženější bývá pátek.
Výši ceny ovlivňuje také období roku. Zatímco destinace ve Španělsku nebo Itálii bývají nejlevnější během ledna a února, zimní destinace, například Finsko, nabízejí nejnižší ceny spíše v listopadu nebo březnu.
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Pokud se cestující víkendovému cestování nevyhnou, mohou ušetřit alespoň volbou času odletu. EasyJet uvádí, že páteční ranní spoje bývají zpravidla levnější než páteční večerní lety. Podobně lze snížit cenu i návratem dříve během neděle místo večerních letů.
Letecká společnost zároveň doporučuje využívat vlastní nástroj Low Fare Finder, který pomáhá vyhledat nejlevnější dostupné termíny. Podle dopravce se také více vyplatí rezervovat letenky s dostatečným předstihem než spoléhat na nepravidelné last minute nabídky.