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Dušičky se blíží a s nimi i každoroční otázka, jak důstojně a vkusně vzpomenout na naše blízké. Ceny hotových dekorací v květinářství nemusejí být z nejnižších. Nabízí se však rozumné alternativy. Od cenově dostupných řetězců až po vlastní tvoření.
Autor: AkčníCeny.cz
Věrnostní akce v Tescu se promítají nejen do cen potravin, ale i do spotřebního zboží, třeba do nabídky větších skleněných hřbitovních svíček s ozdobnými reliéfy. S Clubcard se ceny propadly o polovinu. Menší skleněné lampy vyjdou na 24,90 Kč (původně 49,90 Kč) a větší zdobené typy na 29,90 Kč namísto původních 59,90 Kč.
Autor: AkčníCeny.cz
Tesco nabízí v rámci věrnostního programu Clubcard slevy až 50 % na veškeré hřbitovní svíčky, náplně a umělé květiny. Díky těmto akcím se dá před blížícím se dnem památky zemřelých pořídit kompletní výbava do zásoby za zlomkové ceny.
Autor: AkčníCeny.cz
Tradiční květinářství sice nabízejí nádherné, ručně vázané věnce z pravého chvojí a aranžmá z čerstvých květin, jejich cena se však často pohybuje od několika set až po tisíce korun. Pokud máte omezený rozpočet nebo zdobíte více hrobů, vyplatí se prozkoumat nabídku třeba i velkých supermarketů. V dušičkové nabídce Tesca nechybí ani hotová aranžmá ve zlatých plastových miskách, která kombinují umělé zelené chvojí, fialové podzimní květy a skleněný kahan s ozdobným víčkem.
Autor: AkčníCeny.cz
Vzpomínka na blízké nemusí znamenat obří aranžmá, protože i skromnější výzdoba má své osobité kouzlo. Stále populárnější je minimalistické řešení v podobě drobné sošky andělíčka, vkusné skleněné lucerny nebo živého vřesu či chryzantémy v květináči. S Tesco věrnostní kartou Clubcard pořídíte tuto dekoraci opět za polovic, tedy za 41,90 Kč místo běžných 84,90 Kč.
Autor: AkčníCeny.cz
Při nákupu výzdoby je však potřeba dát si pozor na největší past, kterou bývá pořizování věnců a svíček na poslední chvíli přímo ve stáncích u hřbitovních bran. Ačkoliv je tento prodej extrémně pohodlný a nabízí řešení jen chvíli před vstupem na hřbitov, stánkaři si k cenám svíček, věnců i živých kytic připočítávají značnou přirážku. Běžná svíčka, kterou v supermarketu koupíte za pár korun, vás u hřbitova může stát i trojnásobek. Základní hřbitovní svíčky a menší kahany pořídíte v již zmíněném Tescu také se slevou okolo 50 %, přičemž ceny padly z původních 35 až 60 korun na částky od 16,90 Kč do 29,90 Kč. Výhodně vycházejí i balení náhradních náplní s dobou hoření 35 hodin.
Autor: AkčníCeny.cz
Jedním z nejvýraznějších kousků z nabídky klasického květinářství je dekorace v kamenné misce bohatě osázená chryzantémami v bílé a žluté barvě. Výsledná cena 599,00 Kč sice odpovídá kvalitě i objemu použitého materiálu, pro ty, kteří hledají úsporu však jasně ukazuje, proč se vyplatí poohlédnout po alternativách v řetězcích nebo se pustit do vlastní výroby.
Autor: AkčníCeny.cz
Nabídka z klasického kamenného květinářství ukazuje rozdíl v detailu i v ceně. Ručně vypichovaná „miska chvojí“ zdobená velkými květy, mašlemi a přírodními detaily vyjde na 449,00 Kč. Za tyto peníze dostanete originální a velmi husté aranžmá od floristy, cena je však i dvojnásobná oproti srovnatelně velkým kusům ze supermarketů.
Autor: AkčníCeny.cz
Kaufland nabízí i rozsáhlejší chvojová aranžmá. A stále za velmi přijatelné ceny.
Autor: AkčníCeny.cz
Stejný supermarket nabízí i praktická chvojová aranžmá, která mají svíčku přímo zakomponovanou ve svém středu. Za cenu 189,90 Kč získáte hotovou dekoraci zdobenou šiškami a sušenými přírodními prvky. Výhodou je, že nemusíte svíčku dokupovat zvlášť a na hrobu máte vše vyřešené v jednom.
Autor: AkčníCeny.cz
Kaufland nabízí vedle klasických plastových svíček i masivnější skleněné lampy s plastovým víčkem. Verze o výšce 29 cm vyjde v akci na 84,90 Kč (původně 99,90 Kč). Výhodou těchto větších skleněných luceren je lepší stabilita ve větru a možnost následně dokupovat jen samotné svíčky.
Autor: AkčníCeny.cz
Kaufland vsadil na výraznější a bohatě zdobená aranžmá. V nabídce najdete například vypichovanou „náhrobní břízu“ za 239,90 Kč nebo náhrobní kytici za akčních 199,90 Kč.
Autor: AkčníCeny.cz
Supermarkety Billa zařadily do dušičkové nabídky i hotová aranžmá z jedlového chvojí zdobená přírodními doplňky. Za cenu 199,90 Kč získáte důstojnou a hezky zpracovanou dekoraci, která na hrobě vydrží dlouho svěží bez nutnosti cokoliv vyrábět.
Autor: AkčníCeny.cz
Pokud dáváte přednost dekorativnějším svícím, v Actionu najdete i skleněné či plastové kahánky s potiskem (např. náboženskými motivy nebo jemnými ilustracemi přírody). Velké svíčky o rozměru 17 × 7 cm s dobou hoření cca 60 hodin tu vyjdou na přijatelných 35,90 Kč.
Autor: AkčníCeny.cz
V Actionu seženete klasické červené olejové či parafínové svíčky s krycím víčkem s garancí hoření okolo 49 hodin za pouhých 16,90 Kč. Pro srovnání – u stánků před hřbitovem vás přesně takový kahan může vyjít i na více než trojnásobek.
Autor: AkčníCeny.cz
Action nabízí velký výběr drobných pietních dekorací. Sošky sedících andělů z odolného polyresinu tu pořídíte za 77,90 Kč. Představují ideální skromnou výzdobu, která v kombinaci se svíčkou vytvoří na hrobě důstojné vzpomínkové místo.
Autor: AkčníCeny.cz