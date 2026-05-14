Ceny v obchodech dál kolísají. Zdražily potraviny, drogerie zlevnila

  11:45
Ceny potravin v českých obchodech na začátku letošního roku opět kolísaly. Zatímco v prvních dvou měsících roku zdražovalo především koloniální a čerstvé zboží, v dalších týdnech naopak došlo ke zlevnění drogistických produktů. Vyplývá to z dat společnosti ppm factum a.s., která sleduje vývoj cen spotřebního koše napříč obchodními řetězci.

Penny Market | foto: Penny Market

„Od doby, co jsme aktualizovali metodiku a do výpočtu zahrnuli také data Českého statistického úřadu reflektující reálnou strukturu spotřeby českých domácností, vidíme ještě citlivěji proměny cen napříč jednotlivými kategoriemi. Vývoj potvrzuje, že obchodníci dál velmi dynamicky pracují nejen s cenami, ale i s intenzitou promočních akcí,“ říká Michaela Klobásková, ředitelka divize Retail Audit společnosti PPM Factum.

V období leden až únor vzrostla průměrná cena spotřebního koše oproti prosinci o 0,85 procenta. Jeho hodnota se zvýšila z 2 185,70 koruny na 2 204,30 koruny. Zdražení zaznamenalo devět z dvanácti sledovaných obchodních řetězců.

Nejvýrazněji ceny vzrostly v Tesco HM, kde nákupní koš podražil o 96 korun, tedy o 4,67 procenta. Nejvíce tehdy zdražovalo koloniální zboží, a to o 2,23 procenta. Mírně vyšší ceny byly i u čerstvých potravin, kde nárůst dosáhl 0,27 procenta. Naopak drogistické zboží zlevnilo o 0,89 procenta. Současně ubylo promočních akcí u koloniálního a čerstvého zboží, zatímco u drogistického sortimentu jejich počet vzrostl o devět procent.

Nakupujete rádi v Penny Marketu? Všechny aktuální letáky Penny a nejlepší nabídky najdete na AkčníCeny.cz.

Pozdější vývoj ale ukázal opačný trend právě u drogerie. Podle časopisu Zboží&Prodej došlo začátkem května ke zlevnění drogistického zboží, zatímco ceny některých dalších kategorií zůstávaly vyšší. Data zároveň potvrzují pokračující tlak na ceny běžného spotřebního zboží i proměnlivou intenzitu slevových akcí v jednotlivých segmentech maloobchodu.

Z hlediska celkové hodnoty nákupního koše vyšel i v březnu nejvýhodněji řetězec Makro, kde průměrný nákup stál 1 786 korun. V rámci běžných maloobchodních řetězců pak nejnižší cenu nabídlo Penny, ve kterém spotřební koš vyšel v průměru na 1 958,70 korun.

„Dlouhodobě pracujeme na tom, aby zákazníci v Penny nakoupili kvalitní potraviny za co nejvýhodnější ceny. Aktuální data z trhu potvrzují, že se nám to daří – mezi běžnými maloobchodními řetězci nabízíme dlouhodobě nejlevnější spotřební koš. Je to pro nás závazek i motivace pokračovat v tlaku na férové ceny napříč celým sortimentem,“ říká Petr Chvojka, vedoucí oddělení nákupu společnosti Penny.

