Prvních dvanáct měsíců si pan Luboš nemohl svou volbu vynachválit. Borovicová prkna krásně voněla, hřála ho do nohou a terasa o rozloze třicet metrů čtverečních vypadala naprosto luxusně. Jenže s příchodem druhé sezony začalo dřevo šednout a ztrácet svůj původní šmrnc.
Ve třetím roce už bylo nad slunce jasné, že pokud nezasáhne včas, terasa zimu nepřežije. Realita ho donutila připlatit si za speciální chemii a vybavení. „Když spočítám cenu všech těch olejů, čističů a hlavně čas, který každé jaro strávím na kolenou s kartáčem, vyšla by mě ta ‚drahá‘ varianta o dost levněji,“ stýská si.
Nejlevnější materiál vyžaduje nejvíce pozornosti
Mnoho lidí se při výběru materiálu na terasu stejně jako pan Luboš řídí nejnižší pořizovací cenou. A stejně jako pan Luboš většinou sáhnou po dřevě. Dřevo je takový estetický standard, klasika, kvůli které nebudete muset sahat hluboko do kapsy, ale která po vás bude paradoxně vyžadovat nejvíce pozornosti.
VÍTE, ŽE...?
Existuje tepelně upravené dřevo, které je odolnější proti hnilobě. Ani u něj se však nevyhnete šednutí materiálu, pokud jej nebudete pravidelně olejovat.
Pokud nezvolíte extrémně drahé exotické dřeviny, musíte počítat s tím, že terasa bude neustále pracovat. Vlivem střídání vlhkosti a slunce prkna neustále mění svůj objem, kroutí se, prohýbají a mohou v nich vzniknout praskliny, ve kterých se drží voda. UV záření navíc rozkládá barvivo, takže bez pravidelného olejování terasa během jediné sezony zešedne.
U měkkých dřevin se pak časem začnou uvolňovat i nebezpečné třísky, v zastíněných místech se může utvořit kluzký povlak řas, u jehličnanů vás potrápí pro změnu vytékající lepivá pryskyřice.
Na kolik vás taková dřevěná terasa vyjde? Samotný materiál pořídíte za zhruba 600 až 1 800 korun za metr čtverečný u jehličnanů, u exotických dřevin pak počítejte s příplatkem nad 2 500 korun.
To ovšem zdaleka není všechno. Takový každoroční nátěr a čistění vyjde u běžné terasy na tři až šest tisíc korun ročně. Za pět let tak zaplatíte za údržbu klidně i polovinu pořizovací ceny. K tomu je třeba připočítat dny strávené drhnutím a natíráním. Pokud si na tuto práci pozvete firmu, cena se může mnohdy až zdvojnásobit.
Skvěle vypadá a unese i zahradní techniku
Kdyby pan Luboš zvolil beton, pravděpodobně by dnes o své terase ani nevěděl. Beton je pro zahradní cestičky nejlepší volbou. Je stabilní, unese i zahradní techniku a díky široké škále povrchů skvěle vypadá. Moderní betonová dlažba zvládne věrně imitovat dřevo i přírodní kámen.
Pořizovací cena se obvykle pohybuje okolo 400 až 1 300 korun za metr čtvereční, náklady na údržbu jsou prakticky nulové. Bohatě postačí, když terasu jednou za pár let omyjete tlakovou vodou, případně můžete zainvestovat do bezúdržbové dlažby s vnitřní impregnací.
Vždy si však musíte dát pozor na jeho pokládku. Pokud totiž podceníte štěrkové lože, dlažba se začne časem propadat.
Za terasu k bazénu si do začátku připlatíte
A nakonec WPC neboli kompozit. WPC je směs dřevěné moučky a kvalitního plastu. Pan Luboš ho původně odmítl, protože se mu zdál moc „umělý“. Paradoxně by mu však právě tento materiál ušetřil nejvíc vrásek.
Kompozit se hodí především k bazénům a tam, kde plánujete chodit boso. Ideální je především proto, že netvoří třísky a neklouže. Výhodou je, že nevyžaduje žádné broušení ani nátěry – stačí jej jednou za čas omýt mýdlovou vodou. Musíte však počítat s vyššími náklady do začátku. Cena za jeden metr čtvereční totiž začíná na 1 400 korunách.
U kompozitu si musíte dát pozor na levné čínské náhražky z dutých profilů. Ačkoliv vás mohou vyjít levněji, v mrazu se mohou kroutit. Vždy proto žádejte plnoprofilové desky od evropských výrobců.
SROVNÁNÍ Nejlepší vs. nejlevnější volba
Pokud jde o nejlevnější volbu, dlouhodobě vítězí beton. Je sice dražší na pokládku než obyčejné dřevo, na druhou stranu se vám investice díky nulovým nárokům na údržbu vrátí prakticky už po třech letech. Ze stejného důvodu se vyplatí investovat i do kvalitního WPC.
|Materiál
|Počáteční investice
|Údržba
|Celkové náklady
|Borovice
|35 000 Kč
|22 000 Kč
|57 000 Kč
|Betonová dlažba
|45 000 Kč
|1 000 Kč
|46 000 Kč
|Kvalitní WPC
|70 000 Kč
|1 500 Kč
|71 500 Kč
Kdy se dřevo (ne)vyplatí?
Při výběru materiálu byste se neměli dívat jen na to, co se vám líbí na pohled. Zohlednit byste měli také místo, kam terasu umístíte, a kolik času jí hodláte věnovat.
Dřevo se nevyplatí zejména tehdy, pokud máte terasu
- na plném slunci
- u lesa
- na severní straně domu
- v okolí bazénu
Na první pohled může prosluněná terasa vypadat dokonale, ve skutečnosti však dřevo na slunci nejvíce trpí. Kvůli UV záření totiž rychle šedne a vysychá, a pokud jej alespoň jednou ročně nepotřete olejem, začne praskat.
Pokud naopak máte terasu u lesa nebo na severní straně domu, pravděpodobně vám dřevo bude vlhnout, což jen nahrává mechům a plísním. Povrch je pak extrémně kluzký a může být nebezpečný, zejména pro děti a seniory. V tomto případě musíte terasu čistit několikrát do roka.
Asi nejhorším místem vůbec je okolí bazénu. Kombinace vody, chlóru a slunce totiž urychluje degradaci vláken. Povrch dřeva tak drsní a vznikají třísky – pokud tedy chodíte boso, můžete si i ublížit. Z tohoto důvodu musíte terasu udržovat mnohem intenzivněji než bývá zvykem.
Stejně tak se vám dřevěná terasa nevyplatí, pokud:
- nemáte dostatek času na její údržbu
- chcete co nejvíce ušetřit
- plánujete častěji manipulovat s nábytkem
Dřevo je citlivé na mechanické opotřebení. Oproti betonu na něm zůstávají rýhy, promáčknutí i neodstranitelné skvrny od tuku z grilu.
Pokud navíc koupíte levné neošetřené dřevo, například borovici nebo smrk, pak byste měli počítat s tím, že vše, co ušetříte za materiál, nakonec utratíte za opravu. Roční údržba stojí cca 100 až 200 korun na metr čtverečný. U terasy o rozloze třicet metrů čtverečních byste tak zaplatili až 30 000 korun navíc během prvních pěti let.
Abychom však byli féroví, nutno podotknout, že existují i momenty, kdy může být dřevo správnou volbou. Do dřeva se vyplatí investovat například tehdy, pokud pro vás pravidelná péče není přítěží a rádi u ní relaxujete.
Stejně tak se vyplatí, pokud plánujete stavět jen malou plochu, například u balkonu, kde jsou náklady na údržbu zanedbatelné. V poslední řadě dřevo oceníte tehdy, pokud toužíte po autentickém doteku přírody a jste ochotni za něj dlouhodobě platit.