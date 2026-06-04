Dovolená v Chorvatsku se může nepěkně prodražit. Řeč však zdaleka není jen o ubytování nebo restauracích, ale i o běžném nákupu potravin. Překvapivým příkladem je třeba máslo.
I tato základní položka stojí v Chorvatsku mnohonásobně více než v Česku. Podle aktuálních akčních letáků se navíc vysoké ceny týkají i výrobků s výrazně nižším obsahem tuku.
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Šok v regálech: Za nejlevnější máslo dáte v Chorvatsku 36 korun
Na začátku týdne jsme v chorvatském Lidlu narazili na máslo v akci. Nejlevněji vyšlo máslo privátní značky Pilos s obsahem tuku 60 procent. Kostka 200 gramů byla v akci za 1,49 eur, tedy přibližně za 36 korun.
Tip Spotřebitele
Chcete ušetřit? Pokud jedete na dovolenou autem, vyplatí se vzít trvanlivé potraviny včetně másla z domova. V Chorvatsku se zaměřte na místní diskonty mimo hlavní turistické trasy, kde bývají ceny vždy příznivější.
Ve stejném obchodě jsme pak našli ještě další dvě másla v akci, a to větší kostku značky Pilos 250 gramů s minimálním obsahem mléčného tuku 82 procent za 1,99 eur (přibližně 48 korun) a domácí máslo 250 gramů za 2,49 eur (zhruba 60 korun).
Během jedné návštěvy jsme si tak všimli jednoho důležitého rozdílu. Zatímco v Česku je za máslo považován výrobek s minimálně 80 procenty mléčného ruku, v Chorvatsku běžně narazíte i na výrobky s výrazně nižším obsahem tuku. Nemluvě o tom, že vás vyjdou o dost dráž.
Pozor na složení: V Chorvatsku často narazíte na výrobky označené jako máslo, které mají jen 60 % tuku. V Česku je standardem 82 %.
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SROVNÁNÍ Chorvatská drahota vs. české akce
Aktuálně vychází v chorvatských řetězcích nejlépe Weideglück Maslac 250 gramů v obchodě Pivac za 1,49 eur, v přepočtu na koruny za 36 korun. Nejdráže vychází Dukat Maslac 250 gramů v obchodech Konzum a Studenac, které pořídíte za neuvěřitelných šedesát korun.
|Obchod
|Produkt
|Cena
|Pivac
|Weideglück Maslac 250 g
|36,06 Kč
|Plodine
|Doline Maslac 250 g (82 %)
|38,72 Kč
|KTC
|Zdenka Maslac 250 g
|48,16 Kč
|Tommy
|Dukat Maslac 125 g
|48,16 Kč
|Lidl
|Deluxe Maslac s morskom soli 250 g
|50,58 Kč
|Kaufland
|Kerrygold Irski maslac 200 g
|55,42 Kč
|Interspar
|Kerrygold Irski maslac 200 g
|57,84 Kč
|Konzum
|Dukat Maslac 250 g
|60,26 Kč
|Studenac
|Dukat Maslac 250 g
|60,26 Kč
Ceny uvedené v článku jsou aktuální k 1. 6. 2026 v Lidlu v chorvatském Umagu na adrese Ulica Poduzetnika 3.
Když si chorvatské akce porovnáme s aktuálními českými akcemi, vyzní to až neuvěřitelně. U nás koupíte máslo za 19,90 korun v Tescu, Bille a Kauflandu, v Albertu a Penny pak za kostku nedáte víc než 25 korun.
|Obchod
|Cena
|Datum
|Billa
|19,90 Kč
|8. 6. – 9. 6.
|Kaufland
|19,90 Kč
|3. 6. – 9. 6.
|Tesco
|19,90 Kč
|5. 6. – 7. 6.
|Albert
|24,90 Kč
|3. 6. – 9. 6.
|Penny
|24,95 Kč
|3. 6. – 9. 6.
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Jedno máslo v Chorvatsku za cenu tří v Česku
Nejlevnější chorvatské máslo je přibližně o 16 korun dražší než nejlevnější máslo v Česku. To však ani zdaleka není ten největší rozdíl. Například máslo Dukat v akci za šedesát korun stojí více než trojnásobek ceny akčního másla v Česku.
Rozdíl je o to výraznější, pokud bychom počítali s cenou za jeden kilogram. Aktuálně nejlevnější máslo v Chorvatsku vychází při nákupu čtyř kostek na 144 korun. Naproti tomu české máslo za akční cenu 19,90 korun stojí v přepočtu na kilogram pouze 80 korun.
Vysoké ceny potravin v Chorvatsku jsou dlouhodobým fenoménem, který ovlivňuje zejména vysoká marže obchodníků v turistických oblastech a logistické náklady na dovoz zboží.
Jedno kilo másla tak v Česku vyjde téměř o polovinu levněji. Nehledě na to, že za chorvatskou cenu byste v Česku nepořídili čtyři, ale rovnou sedm kostek másla, a to navíc s vyšším obsahem tuku.