Kupujeme si luxusní přípravky s nápisem collagen v naději, že vyplní prázdná místa v naší pokožce. Realita je však neúprosná: molekula kolagenu je příliš velká na to, aby pronikla hluboko až do dermis, vrstvy kůže, kde se skutečně tvoří její struktura.
Kolagen je bílkovina, kterou si tělo musí vyprodukovat samo. Představte si to jako stavbu domu. Krém je sice pěkná fasáda, ale pokud organismu nedodáte cihly (aminokyseliny) a maltu (vitamíny a minerály), stěny se začnou hroutit. Po pětadvacátém roce života navíc produkce vlastního kolagenu klesá zhruba o procento ročně a po čtyřicítce se tento propad drasticky zrychluje. Výsledkem je povadlá pleť, křehčí kosti a opotřebované klouby.
Tělo nečaruje, tělo syntetizuje
Aby tělo vytvořilo jedinou molelu kolagenu, potřebuje přesnou kombinaci živin. Pokud jediná chybí, syntéza se přeruší. Častou chybou je spoléhat se pouze na kolagenové drinky v prášku. I ty nejlepší doplňky stravy musí žaludek nejdříve rozložit na aminokyseliny a následně z nich kolagen znovu poskládat. Právě v této fázi rozhoduje vaše strava.
5 klíčových potravin pro restart tvorby kolagenu
- Červená paprika: Bez vitamínu C, hojně obsaženého v paprikách, je jakákoliv konzumace bílkovin pro pleť zbytečná. Céčko funguje jako lepidlo, které drží aminokyseliny pohromadě. Červená paprika ho obsahuje až třikrát více než pomeranč a navíc nese lykopen, který chrání kůži před UV zářením.
- Poctivý vývar z kostí: Obsahuje kolagen v jeho nejpřirozenější formě. Dlouhým tažením se z kostí uvolňuje želatina bohatá na aminokyseliny prolin a glycin. Pro tělo je tato forma nejsnáze využitelná k okamžité opravě tkání.
- Vejce: Žloutky i bílky jsou unikátním zdrojem síry a prolinu. Síra je minerál nezbytný pro pevnou strukturu kolagenu a zabraňuje jeho předčasnému rozpadu.
- Dýňová semínka: Zinek v dýňových semínkách aktivuje proteiny, které syntetizují kolagen. Bez něj je obnova buněk pomalá a neefektivní. Obsažené zdravé tuky navíc udržují hydratovanou kožní bariéru.
- Tučné mořské ryby: Divoký losos nebo makrela dodávají tělu omega-3 mastné kyseliny. Ty sice kolagen přímo netvoří, ale tlumí mikro-záněty v podkoží, které by nově vytvořená vlákna jinak předčasně zničily.
Proč samotný prášek nestačí?
Užíváte drahý kolagen v prášku, ale vaše strava je chudá na mikroživiny? Pak vyhazujete peníze. Tělo má své priority. Pokud strádá, použije aminokyseliny z doplňků k opravě životně důležitých orgánů nebo svalů, nikoliv k vyhlazení vrásek. Estetika je pro organismus luxus, který si dopřeje, až když má dostatek základních stavebních prvků.
Tři největší zabijáci kolagenu
Vaši snahu o omlazení spolehlivě zlikvidují tito tři nepřátelé:
- Cukr: Procesem glykace poškozuje bílkoviny v těle. Kolagenová vlákna kvůli němu tuhnou a lámou se.
- Nadměrné UV záření: Slunce bez ochranného faktoru (SPF) doslova rozkládá kolagen v hlubokých vrstvách kůže.
- Nedostatek spánku: Během hlubokého spánku se uvolňuje růstový hormon. Bez něj tělo tkáně prostě neopravuje.