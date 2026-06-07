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Drahé kolo neznamená lepší jízdu. Zjistěte, co chytrý cyklista nikdy nekoupí

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  11:45
Lákají vás drahé karbonové komponenty nebo celoodpružené rámy, i když jezdíte hlavně po cyklostezkách? Většina lidí při koupi kola zbytečně utrácí za funkce, které nevyužije. Přinášíme přehled pěti nejčastějších chyb a radíme, jak vybrat kolo, které bude spolehlivé a přitom vaši peněženku nezruinuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: TSBOHEMIA.CZ

Při výběru kola se často necháme zlákat líbivými obrázky a na doporučení profíků si „jen pro jistotu“ vezmeme něco lepšího. Mnohdy zcela zbytečně.

Většina z nás jezdí jen do práce, po cyklostezkách, nebo si jednou za čas vyjede s rodinou na výlet. V takovém případě se určitě nevyplatí kupovat závodní výbavu ani drahé komponenty. Málokdo si to však při koukání po novém kole uvědomí. Ve výsledku tak zaplatí mnohem víc, než je nutné.

Obsah

1. Celoodpružené kolo na cyklostezku

Jednou z vůbec nejdražších chyb je pořídit si celoodpružené kolo, pokud plánujete jezdit jen po cyklostezce. Celoodpružené horské kolo sice vypadá atraktivně, pro běžné ježdění po asfaltu nebo lehkých cestách však bývá naprosto zbytečné.

Takové kolo je mnohonásobně těžší, dražší a náročnější na servis. Většina lidí jeho schopnosti přitom nikdy nevyužije. Na běžné výlety si často vystačíte s obyčejným trekingovým nebo hardtail kolem.

Typ kolaOrientační cena
Trekingové kolood 5 000 Kč
Hardtail kolood 6 000 Kč
Celoodpružené kolood 15 000 Kč

2. Drahé karbonové komponenty

Karbon dnes působí jako jakýsi symbol kvality. Pro rekreační cyklistiku ovšem často nepřináší téměř žádný reálný rozdíl oproti jiným materiálům.

Karbonová řídítka, sedlovka nebo rám sice kolu ušetří pár set gramů, jako běžný jezdec to ale většinou nepoznáte. Zato vaše rozhodně peněženka ano. Hliníkové varianty bývají o dost levnější, odolnější a především o dost praktičtější pro každodenní použití.

3. Výkon, který nevyužijete

Elektrokola jsou obrovský hit. Spousta lidí si ale neuvědomuje, že zbytečně připlácí za silnější motory, větší baterie nebo prémiové modely určené do náročného terénu. Pokud většinu času jezdíte ve městě a zřídka kdy vyrazíte na výlet, bohatě si vystačíte se základním modelem.

Rozdíl mezi základním a prémiovým elektrokolem se může vyšplhat klidně i na čtyřicet tisíc korun. U dražších baterií navíc musíte počítat jak s vyšší pořizovací cenou, tak i vyššími náklady v případě budoucí výměny.

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4. Profesionální výbava

Když už si kupujeme nové kolo, proč bychom k němu nepřihodili i nějakou tu výbavičku navíc? Profesionální pedály, sportovní sedla, speciální oblečení, tretry, lahve – to vše stojí nemalé peníze. Jako rekreační jezdec polovinu těchto věcí vůbec nepotřebujete.

5. Špatně zvolený typ kola

Ač se to může zdát jako drobná chyba, na kterou si člověk časem zvykne, špatně zvolený typ kola bývá zpravidla tou největší a především nejdražší chybou ze všech. Proč?

Spousta lidí si koupí horské kolo jen proto, že vypadá sportovně, přestože většinu času jezdí po městě. Špatná prvotní volba má pak za následek pomalejší jízdu, větší odpor plášťů a celkově horší komfort.

Přitom existuje mnohonásobně levnější a o dost praktičtější řešení – městské či již výše zmíněné trekingové kolo. Správně zvolený typ kola vám navíc často ušetří peníze jak při nákupu, tak i za pozdější servis.

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Na co se zaměřit při výběru kola?

Při výběru kola se nevyplácí řídit jen cenou nebo vzhledem. Zaměřit byste se měli především na ty věci, které rozhodují o tom, jak se vám na kole bude jezdit a kolik vás jeho provoz bude stát.

  • Účel použití – nejdůležitější bod. Jiný typ kola je vhodný do města, jiný do lehkého terénu a jiný do hor.
  • Pohodlí a posed – kolo by vám mělo sedět už při krátké zkušební jízdě. Nepohodlný posed se později těžko řeší.
  • Velikost rámu – špatně zvolená velikost je častá chyba, která vede k bolesti zad, krku nebo kolen.
  • Odpružení – pro běžné ježdění často stačí přední odpružení, celoodpružení dává smysl jen v náročném terénu.
  • Brzdy a řazení – nemusíte hned sahat po nejdražších modelech. Kvalitní a spolehlivé komponenty vám každopádně mohou ušetřit starosti i peníze za servis.
  • Servis a dostupnost dílů – běžné komponenty bývají levnější na opravy a snadněji dostupné než exotické nebo prémiové systémy.
  • Hmotnost kola – lehčí kolo je příjemnější. Většinou však rozdíl prakticky nepoznáte, tedy pokud nejste sportovní jezdec.

Správně zvolené kolo není to nejdražší, ale to, které reálně odpovídá vašemu životnímu stylu. Právě ten totiž často rozhoduje o tom, jestli pro vás bude jízda radostí, nebo zbytečně drahým kompromisem.

Při výběru kola se vyplatí řídit hlavně tím, kde a jak často bude skutečně jezdit. Pro běžné používání bývá důležitější pohodlí, jednoduchý servis a správný typ kola než nejdražší výbava nebo závodní technologie. Právě honba za „lepším modelem“ totiž často stojí nejvíc peněz.

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