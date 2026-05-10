Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Drahá pomoc v nouzi: Za pár hovorů z ciziny dluží 5 400 Kč. Takhle vás pojišťovna vypeče

Autor:
  8:30
Paní Vendula v nouzi udělala vše správně, přesto ji po návratu z dovolené čekal šok: faktura za telefon na 5 400 Kč. Pojišťovna i cestovka odmítají zaplatit. Zjistěte, které české pojišťovny hovory proplatí a jak se vyhnout situaci, která hrozí každému, kdo cestuje mimo Evropskou unii.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dovolená v exotické Keni měla být splněným snem, skončila však nepříjemnou finanční dohrou. Když se kvůli vyostřené bezpečnostní situaci na Blízkém východě zrušily lety, paní Vendula nezpanikařila. Okamžitě začala jednat a strávila desítky minut na telefonu s českou asistenční linkou, aby si zajistila náhradní spojení domů pro sebe i svou rodinu.

Úkol splnila, vrátili se v pořádku. Skutečná krize se však dostavila až s vyúčtováním od mobilního operátora. Částka za hovory z Afriky se vyšplhala na 5 400 korun.

Pojišťovna paní Vendule sice vyplatila odškodné za zpoždění letu, ale proplatit účet za telefon odmítla. Tento případ není ojedinělý a odhaluje zásadní mezeru v povědomí českých cestovatelů o tom, co vlastně standardní cestovní pojištění kryje.

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Past jménem náklady na spojení

Většina turistů žije v domnění, že pokud mají sjednané cestovní pojištění s asistencí, pojišťovna automaticky přebírá odpovědnost za vše, co s řešením problému souvisí. Realita je však mnohem striktnější.

„Cestovní pojištění se vždy řídí pojistnými podmínkami konkrétního produktu. Náklady na kontaktování asistenčních služeb jsou pojistnými podmínkami zpravidla z plnění vyloučeny,“ vysvětluje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí online srovnávací služby RIXO.cz. Podobně jako za telefonáty se podle ní v rámci pojištění většinou nehradí ani náklady na překlady dokumentů nebo jiné vedlejší výdaje spojené s řešením pojistné události.

Dlouhodobé cestovní pojištění má mnohá plus. Produkt ale vybírejte pečlivě

Kdy se můžete domáhat peněz u cestovní kanceláře?

Pokud pojišťovna couvne, nabízí se poslední instance: cestovní kancelář nebo agentura. Hranice je tu však tenká a rozhoduje faktor: kdo nese vinu?

Jiřina Ekrt Jirušková, tisková mluvčí cestovní agentury Invia, uvádí: „Pokud klient řeší situaci, která vznikla prokazatelnou chybou cestovní kanceláře nebo zprostředkovatele, může se obrátit na daný subjekt s žádostí o kompenzaci. V takových případech se postupuje individuálně a je potřeba doložit například výpis hovorů nebo fakturu.“

Pokud by tedy cestovní kancelář například zapomněla paní Vendule poslat včasné informace o změně letu, šance na proplacení hovorů by byla vysoká. V tomto případě byla však na vině nepředpokládatelná událost: konflikt na Blízkém východě. „Pokud se nejedná o pochybení na straně prodejce ani cestovní kanceláře, ale o okolnosti mimo kontrolu všech stran, tyto náklady se zpětně neproplácejí,“ dodává Jirušková.

Srovnání pojišťoven Kdo hovory proplatí?

Trh je v této otázce rozdělen na tři tábory. Zatímco některé pojišťovny náklady na telefonáty výslovně vylučují, jiné je v omezené míře hradí. Třetí skupina pojišťoven má podmínky nejasné, což v praxi znamená nejistý výsledek a zdlouhavé dokazování.

PojišťovnaUhradí náklady na telefon? Co říkají pojistné podmínky
AXA, Direct, Slavia, UNIONNEVýslovně vyloučeno
UNIQAANOVýslovně hradí do 0,1 % z limitu asistence
ČSOB pojišťovnaANOVýslovně hradí do výše 5 000 Kč
Kooperativa, Komerční pojišťovnaANOVýslovně hradí
Generali Česká, Allianz, VZP, ČPPNEJISTÉNení výslovně vyloučeno, ani výslovně hrazeno
ERGO, SV pojišťovna, ColonnadeNEJISTÉNení výslovně vyloučeno, ani výslovně hrazeno

Zpracoval online srovnávač RIXO.cz k dubnu 2026. V případě, že se pojišťovna v podmínkách o hovorech nezmiňuje, nelze se na úhradu paušálně spolehnout. Pojišťovna může takový náklad považovat za nepřímý výdaj klienta, který nesouvisí přímo se samotnou škodní událostí. Uznání pak podléhá individuálnímu posouzení.

Cestovní pojištění: kličky, kvůli nimž nemusí pojišťovna platit

Právní pohled Má smysl se odvolávat?

Pokud skončíte jako paní Vendula, rozhoduje jediné: co stojí černé na bílém v pojistné smlouvě. Pokud jsou hovory ve výlukách, odvolání je prakticky marné. Pojišťovny totiž mají právo samy definovat „účelně vynaložený náklad“ a telefonní účet do něj bez výslovného sjednání zahrnou málokdy.

Poslední nadějí tak zůstává „obchodní gesto“ ze strany cestovní kanceláře. Na to však nemáte právní nárok, pokud cestovní kancelář problém přímo nezavinila.

Kdy může být roaming zpoplatněn a jak se liší od mezinárodního volání

Jak se pojistit proti telefonnímu bankrotu?

Abyste se příště vyhnuli tisícovým účtům, experti doporučují kombinaci prevence a moderních technologií:

  1. Prověřte si podmínky předem: Pokud cestujete mimo Evropskou unii, kde neplatí evropský roaming, hledejte pojišťovnu, která asistenční hovory hradí. Jak ukazuje naše tabulka, rozdíly jsou markantní.
  2. Využívejte data, ne minuty: Mnoho asistenčních služeb je dnes dostupných přes aplikace, WhatsApp nebo e-mail. Lokální SIM karta s daty nebo hotelová Wi-Fi vás vyjde na zlomek ceny mezinárodního hovoru.
  3. Dokumentujte každý krok: Pokud už volat musíte, vyžádejte si od operátora výpis hovorů. Bez přesného doložení času a čísla, na které jste volali, vám náklady neproplatí ani ta nejvstřícnější pojišťovna.
  4. Zpětná vazba od operátora: Někteří mobilní operátoři umožňují nastavit si finanční strop pro data i volání. Po jeho dosažení se služby zablokují a vy neriskujete dluhy.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Umíte si v kavárně správně objednat, nebo jen tipujete?

Ilustrační snímek

Pro někoho je káva ranní rituál, bez kterého nevstane z postele, pro jiného odměna po dobře odvedené práci či záminka pro rande. Ale ruku na srdce – víte, co vám přistane na stole, když si objednáte...

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerální doplňky stravy. Lidé po něm sahají především při únavě, stresu nebo svalových potížích. Nejde ale jen o to, kolik ho do těla dostanete. U některých...

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

ilustrační snímek

Nedělní ráno bude pro klienty jedné z bank v Česku ve znamení velkých omezení. Z důvodu rozsáhlé aktualizace systému naplánovala mBank odstávku, která na několik hodin zcela znemožní vybrané klíčové...

Drahá pomoc v nouzi: Za pár hovorů z ciziny dluží 5 400 Kč. Takhle vás pojišťovna vypeče

Ilustrační snímek

Paní Vendula v nouzi udělala vše správně, přesto ji po návratu z dovolené čekal šok: faktura za telefon na 5 400 Kč. Pojišťovna i cestovka odmítají zaplatit. Zjistěte, které české pojišťovny hovory...

10. května 2026  8:30

KVÍZ: Vošouch, pikador nebo kynuté blbečky. Domluvíte se v restauracích po celém Česku?

Gigant z Pojizeří. Vodáci, kteří se při splouvání Jizery, zastaví na svačinu ve...

Česká kuchyně není jen vepřo-knedlo-zelo. Stačí přejet hranice okresu a i obyčejný bramborák může mít najednou jiný název. Pokud nechcete být v restauraci za zmateného turistu a toužíte vědět, co vám...

vydáno 10. května 2026

Zvědavost nás stojí i sedm tisíc ročně. Mnoho podcastů je přitom zdarma

Podcasty si alespoň jednou týdně pustí 44 % dospělých Čechů.

Provází nás cestou do práce, při sportu i během osamělých večerů v kuchyni. Zvuk se stal nejdostupnější drogou dneška, za kterou jsme ochotni platit stále vyšší sumy. Z poslouchání podcastů se stal...

9. května 2026  18:20

Zápach z autoklimatizace věstí drahou opravu. Vyhněte se jí za 5 minut

Vyvětrat přehřátý interiér vozu pomocí výkonné klimatizace je samozřejmě...

Zápach z ventilace v autě není jen kosmetická nepříjemnost, ale varovný signál plísní v palubní desce. Pokud nezměníte jeden drobný návyk při dojezdu, koledujete si o zdravotní potíže i vysokou...

9. května 2026  15:20

Velký test drogerií: Styl Clean Girl za čtyři stovky i tisíce. Kdy jde o vyhozené peníze?

clean girl make-up

Toužíte po zářivé pleti a minimalistickém vzhledu, který ovládl sociální sítě? Fenomén „Clean Girl“ dorazil do českých drogerií. Prošli jsme regály DM, Rossmannu a Tety, abychom zjistili, kolik za...

9. května 2026  8:30

Den matek bez stresu. Tipy na rychlé dárky, které maminku skutečně potěší

Ilustrační snímek

Zapomněli jste na Den matek? Nejste v tom sami. Každý rok tisíce lidí řeší dárek na poslední chvíli – a paradoxně právě tyto nákupy často dopadnou nejlépe. Zapomeňte na složité vybírání nebo čekání...

9. května 2026

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

8. května 2026  18:20

Luxusní zahrada za pár tisíc? Těchto 5 věcí z bazaru se vyplatí, za zbytek vyhazujete peníze

Kvalitní zahradní nábytek z bazaru může sloužit léta.

Koupit nové, nebo zkusit bazar? Na první pohled může být odpověď jednoduchá: Proč utrácet, když můžu ušetřit? U zahradního vybavení se však často ukáže, že právě levnější varianta může být ve...

8. května 2026  15:20

Poznáte jahody od farmáře? 5 triků, jak nenaletět v obchodě

ilustrační snímek

Stánky plní jahody, které chuťově připomínají blátivou řepu, v ještě horším případě jsou bez chuti úplně. Většina plodů totiž strávila dny v kamionu. Naučte se poznat poctivou domácí jahodu podle...

8. května 2026  8:30

Fenomén nulkání: Srovnali jsme koly bez cukru. Která vítězí cenou i složením?

Lidé dávají přednost colovým nápojům bez cukru a bez kalorií.

Stále více Čechů sahá po nápojích bez cukru a kalorií. A není se čemu divit: průměrná sklenice klasické koly obsahuje až sedm kostek cukru. Na tento trend rychle reagovala i Kofola, která představila...

8. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jak mají obchody otevřeno na Den vítězství 8. května? Přehled, kde nakoupíte

Ilustrační snímek

V pátek 8. května 2026 je státní svátek Den vítězství a velké obchody musí zůstat zavřené. Rozvážka potravin ale fungovat bude. Jaká je provozní doba Woltu, Foodory či Košíku?

7. května 2026  18:25

Banka v Česku vypne v neděli internetové bankovnictví a platby kartou na internetu

ilustrační snímek

Nedělní ráno bude pro klienty jedné z bank v Česku ve znamení velkých omezení. Z důvodu rozsáhlé aktualizace systému naplánovala mBank odstávku, která na několik hodin zcela znemožní vybrané klíčové...

7. května 2026  15:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.