Téměř polovina reklam na doplňky stravy neprošla kontrolou. Češi je polykají jako bonbony

Miliony Čechů sahají po vitaminech, minerálech, přípravcích na podporu imunity nebo po doplňcích slibujících rychlé hubnutí či více energie. Většina z nás je vnímá jako běžnou součást života. Odborníci však varují, že se jejich užívání nevyplatí podceňovat.
Právě doplňky stravy totiž patří mezi produkty, u nichž se můžeme snadno stát terčem zavádějícího marketingu. A pokud nakupujeme na internetu, je podle nich riziko o to větší.
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Tři čtvrtiny Čechů se rozhodují podle ceny
Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2025 považuje více než polovina Čechů bezpečnost potravin za samozřejmost. Když ale přijde na samotný nákup, pro 76 procent spotřebitelů zůstává nejdůležitějším faktorem cena. Bezpečnost uvádí jako hlavní prioritu pouze třetina respondentů.
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Skrytá rizika nejsou na první pohled vidět
Nebezpečné výrobky lze dohledat online
Potraviny na pranýři zveřejňují přehled nevyhovujících a nebezpečných potravin odhalených dozorovými orgány. Jen během roku 2025 zde bylo zveřejněno 390 záznamů o nevyhovujících šaržích. Celkem 262 z nich bylo vyhodnoceno jako nebezpečné.
Podle Ministerstva zemědělství jsou spotřebitelé nejslabším článkem celého potravinového řetězce.
„Nemají šanci pouhým okem odhalit skrytá rizika, jako jsou třeba zbytky pesticidů, těžké kovy, ale třeba i zavádějící marketingová tvrzení,“ upozorňuje Ing. Jindřich Fialka, vrchní ředitel Sekce potravinářství Ministerstva zemědělství.
Problémem však zdaleka není jen samotné složení výrobku. Riziko představují také nepodložené sliby, které vytvářejí dojem, že doplněk stravy dokáže léčit nebo předcházet nemocem.
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Téměř polovina reklam nevyhověla kontrolám
Že nejde o okrajový problém, potvrzují výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce.
Výroční zpráva za rok 2025 ukázala, že pochybení bylo zjištěno u 46 procent kontrol reklam na potraviny (111 kontrol u 59 subjektů). Nejvíce nevyhovujících zjištění se týkalo internetové reklamy, především u doplňků stravy.
Pomoci má kampaň Safe2Eat
Na bezpečnost potravin a doplňků stravy dlouhodobě upozorňuje také celoevropská iniciativa Safe2Eat, za kterou stojí Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Do kampaně se každoročně zapojuje i výše zmíněné Ministerstvo zemědělství.
Cílem projektu je poskytovat spotřebitelům srozumitelné a ověřené informace o bezpečnosti potravin, pomoci jim orientovat se v nabídce na trhu a naučit je rozpoznávat rizikové produkty či zavádějící tvrzení.
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TIP Podle čeho si vybírat doplňky stravy?
Trh s doplňky stravy nabízí tisíce produktů a orientovat se mezi nimi není zrovna jednoduché. Obecně však odborníci doporučují vybírat podle toho, co váš organismus skutečně potřebuje.
Kde doplňky stravy nakupovat?
Nejbezpečnější volbou jsou kamenné lékárny nebo lékárenské e-shopy. Nejenže si můžete vybrat z vícero variant, navíc svůj výběr můžete konzultovat s odborníkem.
Zvýšenou opatrnost byste pak měli věnovat neznámým zahraničním e-shopům, online tržištím nebo webům, které slibují zázračné účinky, aniž by je mohly jakkoliv dokázat.
Varovným signálem mohou být například tvrzení typu:
- vyléčí vysoký tlak
- nahradí léky
- spálí tuk bez diety a pohybu
- zaručeně vyléčí bolesti kloubů
Podle legislativy nesmí doplňky stravy slibovat léčbu nemocí.
Které doplňky mají podle odborníků smysl?
Mezi nejčastěji doporučované doplňky stravy můžeme zařadit například:
Ani u těchto přípravků ale neplatí, že více znamená lépe. Nadměrné dávky některých vitaminů a minerálů mohou být pro tělo naopak škodlivé.
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Na které produkty je lepší si dát pozor?
Pokud byste si na něco měli dát pozor, pak jsou to doplňky slibující rychlé a zázračné výsledky. Rizikovější bývají přípravky na rychlé hubnutí, doplňky slibující okamžité spalování tuků nebo detoxikační kúry.
Obzvlášť rizikové pak bývají přípravky, které výrobce prezentuje jako vhodnou alternativu k lékařské léčbě. Právě u těchto výrobků se častěji objevují zavádějící tvrzení nebo složení, které nemusí odpovídat reklamě.
Nejdůležitější je pestrá strava
Doplňky mají už podle názvu jídelníček pouze doplňovat a rozhodně jimi nemůžete nahradit zdravý životní styl. Žádná kapsle ani tableta nedokáže nahradit pestrou stravu a pravidelný pohyb.
Pokud si nejste jistí, zda doplňky skutečně potřebujete, vždy byste se měli nejdříve poradit s lékařem nebo lékárníkem.