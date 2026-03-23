Domácí beránek vás vyjde na neuvěřitelných 40 Kč. V obchodě za něj přitom dáte čtyřnásobek

Chystáte se na velikonoční pečení? Než vyrazíte do obchodu, podívejte se, jak ušetřit stovky korun. Pondělní účtenka detailně rozkládá cenu surovin na domácího svátečního beránka a srovnává s cenami hotového z obchodu. Rozdíl je obří: domácí je až čtyřikrát levnější.
ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

V rámci Pondělní účtenky jsme prozkoumali aktuální letáky a porovnali ceny forem na beránka i základních ingrediencí na velikonoční pečení napříč obchodními řetězci po celé republice a vybrali ty, které se nejvíce vyplatí. Možná vás překvapí, jak moc se ceny v jednotlivých obchodech liší.

Formu na beránka seženete za devadesát korun

Jak upéct beránka?

  • Troubu předehřejte na 180  stupňů. Formu vymažte máslem a vysypte moukou.
  • Máslo vyšlehejte s cukrem do pěny. Přidejte vejce.
  • Vmíchejte mouku s práškem do pečiva, dokud nevznikne hladké těsto.
  • Těsto nalijte do formy a uhladťe povrch.
  • Pečte zhruba 40 až 45 minut.
  • Po vychladnutí formu opatrně otevřete a beránka vyklopte.

Tradiční velikonoční beránek je v podstatě těsto na klasickou bábovku, vtip je ve tvaru formy. Využijete ji jen jednou za rok na jaře, proto se dobře rozhodněte, kolik do ní chcete investovat.

Vybírat můžete z různých rozměrů i materiálů. Nejkvalitnější jsou keramické, bohatě si ale vystačíte s obyčejnou hliníkovou formou, kterou navíc seženete i v běžném supermarketu za poměrně nízkou cenu.

Billa89,90 Kč
Tesco90,90 Kč
Albert99,90 Kč

Hliníková forma však může stát i výrazně víc. Například v obchodní síti Hruška se prodává za 179,90 korun, tedy zhruba dvojnásobek. U keramických forem se pak cena pohybuje okolo 250 korun, forma na beránka od značky Tescoma dokonce 699 korun.

Dobrou volbou pro začátečníky může být i silikonová forma. Ta se běžně prodává za 200 korun, občas ji dokonce seženete levněji. Silikonová forma je lehká, nepřilnavá, snadno se vyklápí i myje, na druhou stranu však hůře drží tvar.

Za vejce čtyři koruny nebo jedenáct

Velikonoční pečení stojí hlavně na několika základních surovinách: mouce, cukru, vejcích a tuku. Bez těchto surovin se zkrátka neobejdete, ať už pečete beránka, jidášky či mazanec. Právě u vajec se přitom ceny mezi řetězci liší nejvíce.

Cena vajec v akci se pohybuje okolo 49,90 až 159,90 Kč za jedno balení, což při přepočtu na jeden kus vychází na čtyři až jedenáct korun za jedno vejce. Rozdíl mezi dvěma obchody tak může být více než dvojnásobný, většinou přitom nejde ani tak o kvalitu či původ vajec.

Nejlevněji vychází vejce v Lidlu, nejdráže pak v Kauflandu. Lidl nabízí plato dvaceti vajec za 89,90 Kč, Kaufland deset vajec za 109,90 Kč. Vejce do pěti korun za kus koupíte v Lidlu, Albertu, Tescu a Penny.

Lidl4,50 Kč
Albert5 Kč
Tesco5 Kč
Penny5,30 Kč
Hruška6,70 Kč
Billa7,80 Kč
Kaufland11 Kč

Máslo do dvaceti korun, mouka a mléko do desíti

Výrazné rozdíly můžeme vidět i napříč značkami. Zatímco u kila mouky od privátní značky se vlezete pod deset korun, za značkovou mouku si můžete připlatit více než dvacet korun. Stejně je tomu i u mléka, kdy litr trvanlivého polotučného mléka seženete v akci za 8,90 Kč.

Bez laktózy i lepku

Čím nahradit mouku?

  • rýžovou moukou
  • kukuřičnou moukou
  • bramborovou moukou

Čím nahradit mléko?

  • bezlaktózovým mlékem
  • ovesným mlékem
  • mandlovým mlékem

Čím nahradit máslo?

  • rostlinným tukem

Bezlepkové těsto bývá trochu hutnější. Nezapomeňte formu důkladně vymazat a lehce vysypat moukou.

Mezi nejdůležitější suroviny patří i máslo, které ještě nedávno patřilo k nejdražším položkám v nákupním košíku. Kostka másla se běžně prodávala za padesát korun, dnes ji v akci koupíte za devatenáct korun. Vyplatí se proto předzásobit a rovnou koupit více kostek.

Ještě více ušetříte, pokud si vystačíte s rostlinnou Herou, která bývá o něco levnější, seženete ji za čtrnáct korun. Klasické máslo ale dodává moučníkům výraznější chuť a vůni.

Pokud budete chtít beránka ozdobit čokoládovou polevou, zajisté oceníte akční slevy na čokoládu na vaření. Albert nabízí čokoládu značky Orion za 24,90 Kč, Kaufland pak čokoládu značky Figaro za 19,90 Kč.

Domácím pečením ušetříte i sto korun

Pro lepší představu o cenovém rozdílu mezi kupovaným a domácím beránkem jsme podle akčních cen z letáků spočítali, na kolik korun vyjdou jednotlivé suroviny v nákupním seznamu.

U výpočtu jsme se řídili základním receptem:

  • 4 vejce
  • 200 g cukru krupice
  • 250 g polohrubé mouky
  • 1 prášek do pečiva
  • 100 g másla
  • trochu mouky na vysypání formy
Cena baleníPoužité množstvíCena v receptu
Vejce (20 ks)89,90 Kč4 ks17,98 Kč
Cukr krupice (1 kg)14,90 Kč200 g2,98 Kč
Polohrubá mouka (1 kg)8,90 Kč250 g2,23 Kč
Prášek do pečiva (5 ks)12,90 Kč1 ks2,58 Kč
Máslo (250 g)19,90 Kč100 g7,96 Kč
Mouka na vysypání8,90 Kčcca 10 g0,1 Kč

Za suroviny tedy zaplatíme přibližně 34 korun. K surovinám je třeba připočítat energii na pečení v troubě. Při pečení po dobu asi 45 minut na 180 stupňů spotřebuje běžná elektrická trouba zhruba 0,8 kWh energie. Při průměrné ceně šest korun za kWh tedy náklady vychází na zhruba pět korun.

Hotový velikonoční beránek v obchodě stojí obvykle 120 až 160 korun. Naproti tomu domácí beránek vyjde přibližně na 42 korun. Pokud se tedy rozhodnete beránka upéct doma, můžete ušetřit i více než sto korun.

Při pečení doma máte navíc plnou kontrolu nad surovinami, můžete zvolit kvalitní máslo, bio vejce nebo vyzkoušet bezlepkovou či bezlaktózovou alternativu. Přestože je pečení náročnější než koupit hotového beránka, výsledná chuť a vůně stojí za to.

SIM karta za 79 Kč pro děti: Internet zdarma a plná kontrola nad výdaji

Ilustrační snímek

První mobil je pro dítě velký krok – a pro rodiče často velká obava. Kolik to bude stát? Nepřijde vysoká faktura? Právě proto je předplacená karta od MOBIL.CZ jedním z nejbezpečnějších řešení. Nabízí...

20. března 2026  11:45

