V rámci Pondělní účtenky jsme prozkoumali aktuální letáky a porovnali ceny forem na beránka i základních ingrediencí na velikonoční pečení napříč obchodními řetězci po celé republice a vybrali ty, které se nejvíce vyplatí. Možná vás překvapí, jak moc se ceny v jednotlivých obchodech liší.
Formu na beránka seženete za devadesát korun
Jak upéct beránka?
Tradiční velikonoční beránek je v podstatě těsto na klasickou bábovku, vtip je ve tvaru formy. Využijete ji jen jednou za rok na jaře, proto se dobře rozhodněte, kolik do ní chcete investovat.
Vybírat můžete z různých rozměrů i materiálů. Nejkvalitnější jsou keramické, bohatě si ale vystačíte s obyčejnou hliníkovou formou, kterou navíc seženete i v běžném supermarketu za poměrně nízkou cenu.
|Billa
|89,90 Kč
|Tesco
|90,90 Kč
|Albert
|99,90 Kč
Hliníková forma však může stát i výrazně víc. Například v obchodní síti Hruška se prodává za 179,90 korun, tedy zhruba dvojnásobek. U keramických forem se pak cena pohybuje okolo 250 korun, forma na beránka od značky Tescoma dokonce 699 korun.
Dobrou volbou pro začátečníky může být i silikonová forma. Ta se běžně prodává za 200 korun, občas ji dokonce seženete levněji. Silikonová forma je lehká, nepřilnavá, snadno se vyklápí i myje, na druhou stranu však hůře drží tvar.
Za vejce čtyři koruny nebo jedenáct
Velikonoční pečení stojí hlavně na několika základních surovinách: mouce, cukru, vejcích a tuku. Bez těchto surovin se zkrátka neobejdete, ať už pečete beránka, jidášky či mazanec. Právě u vajec se přitom ceny mezi řetězci liší nejvíce.
Cena vajec v akci se pohybuje okolo 49,90 až 159,90 Kč za jedno balení, což při přepočtu na jeden kus vychází na čtyři až jedenáct korun za jedno vejce. Rozdíl mezi dvěma obchody tak může být více než dvojnásobný, většinou přitom nejde ani tak o kvalitu či původ vajec.
Nejlevněji vychází vejce v Lidlu, nejdráže pak v Kauflandu. Lidl nabízí plato dvaceti vajec za 89,90 Kč, Kaufland deset vajec za 109,90 Kč. Vejce do pěti korun za kus koupíte v Lidlu, Albertu, Tescu a Penny.
|Lidl
|4,50 Kč
|Albert
|5 Kč
|Tesco
|5 Kč
|Penny
|5,30 Kč
|Hruška
|6,70 Kč
|Billa
|7,80 Kč
|Kaufland
|11 Kč
Máslo do dvaceti korun, mouka a mléko do desíti
Výrazné rozdíly můžeme vidět i napříč značkami. Zatímco u kila mouky od privátní značky se vlezete pod deset korun, za značkovou mouku si můžete připlatit více než dvacet korun. Stejně je tomu i u mléka, kdy litr trvanlivého polotučného mléka seženete v akci za 8,90 Kč.
Bez laktózy i lepku
Čím nahradit mouku?
Čím nahradit mléko?
Čím nahradit máslo?
Bezlepkové těsto bývá trochu hutnější. Nezapomeňte formu důkladně vymazat a lehce vysypat moukou.
Mezi nejdůležitější suroviny patří i máslo, které ještě nedávno patřilo k nejdražším položkám v nákupním košíku. Kostka másla se běžně prodávala za padesát korun, dnes ji v akci koupíte za devatenáct korun. Vyplatí se proto předzásobit a rovnou koupit více kostek.
Ještě více ušetříte, pokud si vystačíte s rostlinnou Herou, která bývá o něco levnější, seženete ji za čtrnáct korun. Klasické máslo ale dodává moučníkům výraznější chuť a vůni.
Pokud budete chtít beránka ozdobit čokoládovou polevou, zajisté oceníte akční slevy na čokoládu na vaření. Albert nabízí čokoládu značky Orion za 24,90 Kč, Kaufland pak čokoládu značky Figaro za 19,90 Kč.
Domácím pečením ušetříte i sto korun
Pro lepší představu o cenovém rozdílu mezi kupovaným a domácím beránkem jsme podle akčních cen z letáků spočítali, na kolik korun vyjdou jednotlivé suroviny v nákupním seznamu.
U výpočtu jsme se řídili základním receptem:
- 4 vejce
- 200 g cukru krupice
- 250 g polohrubé mouky
- 1 prášek do pečiva
- 100 g másla
- trochu mouky na vysypání formy
|Cena balení
|Použité množství
|Cena v receptu
|Vejce (20 ks)
|89,90 Kč
|4 ks
|17,98 Kč
|Cukr krupice (1 kg)
|14,90 Kč
|200 g
|2,98 Kč
|Polohrubá mouka (1 kg)
|8,90 Kč
|250 g
|2,23 Kč
|Prášek do pečiva (5 ks)
|12,90 Kč
|1 ks
|2,58 Kč
|Máslo (250 g)
|19,90 Kč
|100 g
|7,96 Kč
|Mouka na vysypání
|8,90 Kč
|cca 10 g
|0,1 Kč
Za suroviny tedy zaplatíme přibližně 34 korun. K surovinám je třeba připočítat energii na pečení v troubě. Při pečení po dobu asi 45 minut na 180 stupňů spotřebuje běžná elektrická trouba zhruba 0,8 kWh energie. Při průměrné ceně šest korun za kWh tedy náklady vychází na zhruba pět korun.
Hotový velikonoční beránek v obchodě stojí obvykle 120 až 160 korun. Naproti tomu domácí beránek vyjde přibližně na 42 korun. Pokud se tedy rozhodnete beránka upéct doma, můžete ušetřit i více než sto korun.
Při pečení doma máte navíc plnou kontrolu nad surovinami, můžete zvolit kvalitní máslo, bio vejce nebo vyzkoušet bezlepkovou či bezlaktózovou alternativu. Přestože je pečení náročnější než koupit hotového beránka, výsledná chuť a vůně stojí za to.