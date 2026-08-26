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„Dobrý den, prsa ven.“ Penny láká na levné kuřecí v akci kontroverzním sloganem

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kuřecí řízky jsou tento týden v akci hned v několika řetězcích. Nejlevněji nakoupíte v Kauflandu a v Penny. Penny je propaguje kontroverzním sloganem, který překvapuje zákazníky. Penny v reklamách balancuje na hraně již déle.

„Dobrý den, prsa ven.“ Tak zní slogan, kterým Penny v aktuálním letáku upozorňuje na více než padesátiprocentní akci na kuřecí prsní řízky. Ty prodává za cenu 99,90 koruny za kilogram.

Řetězec ostatně s dvojsmysly a provokativní reklamou nepracuje poprvé. V minulosti už několikrát ukázal, že klasické fotografie zboží, cenu a procento slevy umí v letáku nahradit mnohem odvážnější komunikací.

Všichni čekali konec letáků. Místo toho sílí, říká šéf marketingu Penny

TOP SLEVY Nejlevnější kuřecí řízky tohoto týdne

Teď ale na chvíli odskočme od reklamního sloganu a podívejme se čistě na ceny. Pokud jde o cenu za jeden kilogram, je Penny absolutním vítězem tohoto týdne. Kilogram kuřecích prsních řízků zde koupíte za pouhých sto korun. Za stejnou cenu pak pořídíte stehenní řízky v Kauflandu.

Jen pro srovnání, v Penny tento týden zaplatíte za kilogram masa o čtyřicet korun méně než v Lidlu. Pokud neřešíte druh kuřecího masa, v Albertu pak za 130 korun seženete mix prsních a stehenních řízků.

PŘEHLED – nejlevnější kuřecí řízky
ObchodNabídkaCena za 1 kgPlatnost
Pennykuřecí prsní řízky99,90 Kč28. 8. – 30. 8.
Kauflandkuřecí stehenní řízky99,90 Kč28. 8. – 30. 8.
Albertmix prsní a stehenní řízky129,90 Kč26. 8. – 1. 9.
Lidlkuřecí prsní řízky139,90 Kč24. 8. – 26. 8.

Kontroverze, které přitahují pozornost

Nejvíce rozruchu vzbudila kampaň Akce, jak si račte přát. Řetězec tehdy propagoval silikonová prsa.

Zpátky ke kontroverzím Penny Marketu. Aktuální slogan totiž není prvním případem, kdy řetězec vsadil na velmi výraznou nadsázku nebo dvojsmysly.

Na začátku roku 2025 se v rámci kampaně „Akce, jak si račte přát“ mohli zákazníci zařadit do slosování o poněkud nesourodý mix výher, kde se vedle praktické pomoci s hypotékou objevila právě i silikonová prsa, minuta nakupování zdarma nebo odvoz na nákup limuzínou. Na podzim pak řetězec pokračoval další kampaní, tentokrát s dvojsmyslnými obrázky potravin v letácích a na sociálních sítích.

Nejkontroverznější reklamy Penny

Penny Market je známý svými kontroverzními reklamy. V roce 2025 rozjel akci s kódem CHCIPRSA.
Dvě velmi kontroverzní kampaně proběhly také na podzim 2025. Tehdy byly hlavní slogany Nabídka, co stojí za to a Nabídka, co má koule.
Mnohokrát obchod využíval ve svých reklamách také dvojsmysly. Během listopadu 2025 například propagoval Koule nejsou jen na ozdobu.
V lednu 2026 jste mohli v Penny letáku zahlédnout také nastřelení vlasů zdarma.
6 fotografií

Kdy reklama překračuje hranici?

Podobně laděné kampaně obecně v českém prostředí pravidelně otevírají diskusi o tom, kde leží hranice mezi vtipem, nadsázkou a za hranou ležícím sexismem. V Česku na toto téma deset let upozorňovala anticena Sexistické prasátečko, kterou pořádalo brněnské občanské sdružení Nesehnutí.

Soutěž skončila v roce 2018. Organizátoři tehdy uvedli, že jedním z jejích hlavních cílů bylo vyvolat společenskou diskusi o reklamě, což se podle nich podařilo. Zároveň upozorňovali, že sexistická reklama není totéž co reklama obsahující sexuální prvek. Podstatná je například diskriminace nebo zobrazování lidí ve stereotypních rolích.

Na webu Sexistického prasátečka i nadále najdete archiv materiálů věnovaných sexistické reklamě. Organizace upozorňuje i na reklamy, které používají dvojsmyslná nebo předsudečná vyjádření.

Soutěž Sexistické prasátečko končí. Firmy vábí na sex i ženy v kuchyni

Ať už spotřebitelé hodnotí podobnou komunikaci jako povedenou nadsázku, nebo jako příliš výraznou provokaci, marketingový účel plní spolehlivě. Fakt, že jsou kuřecí prsa tento týden v akci, si díky ní zapamatuje málokdo přehlédne.

Co si myslíte o kontroverzních reklamách Penny?

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