„Dobrý den, prsa ven.“ Tak zní slogan, kterým Penny v aktuálním letáku upozorňuje na více než padesátiprocentní akci na kuřecí prsní řízky. Ty prodává za cenu 99,90 koruny za kilogram.
Řetězec ostatně s dvojsmysly a provokativní reklamou nepracuje poprvé. V minulosti už několikrát ukázal, že klasické fotografie zboží, cenu a procento slevy umí v letáku nahradit mnohem odvážnější komunikací.
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TOP SLEVY Nejlevnější kuřecí řízky tohoto týdne
Teď ale na chvíli odskočme od reklamního sloganu a podívejme se čistě na ceny. Pokud jde o cenu za jeden kilogram, je Penny absolutním vítězem tohoto týdne. Kilogram kuřecích prsních řízků zde koupíte za pouhých sto korun. Za stejnou cenu pak pořídíte stehenní řízky v Kauflandu.
Jen pro srovnání, v Penny tento týden zaplatíte za kilogram masa o čtyřicet korun méně než v Lidlu. Pokud neřešíte druh kuřecího masa, v Albertu pak za 130 korun seženete mix prsních a stehenních řízků.
|Obchod
|Nabídka
|Cena za 1 kg
|Platnost
|Penny
|kuřecí prsní řízky
|99,90 Kč
|28. 8. – 30. 8.
|Kaufland
|kuřecí stehenní řízky
|99,90 Kč
|28. 8. – 30. 8.
|Albert
|mix prsní a stehenní řízky
|129,90 Kč
|26. 8. – 1. 9.
|Lidl
|kuřecí prsní řízky
|139,90 Kč
|24. 8. – 26. 8.
Kontroverze, které přitahují pozornost
Zpátky ke kontroverzím Penny Marketu. Aktuální slogan totiž není prvním případem, kdy řetězec vsadil na velmi výraznou nadsázku nebo dvojsmysly.
Na začátku roku 2025 se v rámci kampaně „Akce, jak si račte přát“ mohli zákazníci zařadit do slosování o poněkud nesourodý mix výher, kde se vedle praktické pomoci s hypotékou objevila právě i silikonová prsa, minuta nakupování zdarma nebo odvoz na nákup limuzínou. Na podzim pak řetězec pokračoval další kampaní, tentokrát s dvojsmyslnými obrázky potravin v letácích a na sociálních sítích.
Nejkontroverznější reklamy Penny
Kdy reklama překračuje hranici?
Podobně laděné kampaně obecně v českém prostředí pravidelně otevírají diskusi o tom, kde leží hranice mezi vtipem, nadsázkou a za hranou ležícím sexismem. V Česku na toto téma deset let upozorňovala anticena Sexistické prasátečko, kterou pořádalo brněnské občanské sdružení Nesehnutí.
Soutěž skončila v roce 2018. Organizátoři tehdy uvedli, že jedním z jejích hlavních cílů bylo vyvolat společenskou diskusi o reklamě, což se podle nich podařilo. Zároveň upozorňovali, že sexistická reklama není totéž co reklama obsahující sexuální prvek. Podstatná je například diskriminace nebo zobrazování lidí ve stereotypních rolích.
Na webu Sexistického prasátečka i nadále najdete archiv materiálů věnovaných sexistické reklamě. Organizace upozorňuje i na reklamy, které používají dvojsmyslná nebo předsudečná vyjádření.
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Ať už spotřebitelé hodnotí podobnou komunikaci jako povedenou nadsázku, nebo jako příliš výraznou provokaci, marketingový účel plní spolehlivě. Fakt, že jsou kuřecí prsa tento týden v akci, si díky ní zapamatuje málokdo přehlédne.