Do výplaty daleko? Zkuste 5 levných receptů pro celou rodinu do 30 Kč za porci

Veronika Reicheltová
  15:20
Kritický týden před výplatou je tady a vy s obavami sledujete svůj účet? I v takové situaci lze nakrmit celou rodinu. Existuje řada jídel, která zasytí, stojí pár korun a vykouzlíte je z trvanlivých potravin z vašich domácích zásob.
Těstoviny s čočkou a olivami | foto: Petr Klíma, Zeleninová kuchařka

Co vařit, když nejsou peníze?

Většina domácností má ve spíži často železnou zásobu trvanlivých potravin, na které se práší. Čočka, rýže, zapomenutá plechovka rajčat nebo balíček krup. Prvním krokem k přežití týdne bez nákupu je důkladná revize. Pokud najdete základní sacharidy a zbylou cibuli, máte vyhráno. Právě z těchto surovin se totiž rodí ta nejvydatnější jídla, která vás zasytí na dlouhé hodiny a chuťově přitom neurazí ani náročné strávníky.

Co vařit levně a rychle?

Klíčem k úspoře je efektivita. Uvařte si na začátku týdne velký hrnec luštěnin nebo rýže.

  • První den může jít o klasickou čočku nakyselo s osmaženou cibulkou.
  • Druhý den zbylou luštěninu proměníte v základ pro vydatnou polévku.
  • Třetí den z ní vytvoříte s trochou koření a mouky smažené placky.

Tento systém „upcyklace“ surovin je nejen časově efektivní, ale zároveň předejde plýtvání a vyhazování potravin.

Dýňové rizoto

Jídelníček na týden pro rodinu za 30 Kč na porci

Levný jídelníček na celý týden
PokrmSurovinyCelková odhadovaná cenaPočet porcíCena za porci
Čočkový dhal s rýžíČervená čočka, rýže, cibule, rajčata v plechovce, koření176 Kč822 Kč
Zapečené těstoviny2x balení těstovin, 500 g uzeného, 10 vajec, mléko224 Kč828 Kč
Bramboračka s kroupami2 kg brambor, kořenová zelenina, kroupy, česnek108 Kč618 Kč
Bramborové noky se špenátem2 kg brambor, mouka, vejce, 2x mražený špenát150 Kč625 Kč
Rizoto s játry1 kg rýže, 1 kg kuřecích jater, mražená zelenina208 Kč826 Kč

Co udělat k večeři, když doma nic není?

Když dojde inspirace, vzpomeňte si na italské venkovany. Legendární těstoviny Aglio e Olio vyžadují jen česnek, olej a chilli.

Špagety aglio e olio

Pravé italské špagety Aglio Olio e Peperoncino – Rychlá a pálivá klasika s česnekem a parmazánem

Recept

Lehké

20 min
  • Pokud máte ve spíži plechovku tuňáka nebo sardinek, rázem vykouzlíte luxusní večeři.
  • Stačí kousek tvrdého sýra nebo i jen strouhanka osmažená na pánvi s bylinkami, která dodá jídlu potřebnou texturu a punc originality.
  • I s rozpočtem v řádu korun se dá hodovat jako v restauraci.
Špagety aglio olio, pokrm, který se bez petržele neobejde.

Co vařit bez masa?

Brambory a mouka jsou dvě suroviny, které zachraňovaly generace před námi. Pokud vám v lednici zbyl kousek másla nebo sádla, můžete vykouzlit nekonečné variace. Od klasických bramboráků přes lokše až po hustou bramborovou polévku. Tyto recepty jsou důkazem, že pocit sytosti není přímo úměrný ceně surovin, ale spíše šikovnosti kuchaře a správnému dochucení pomocí základního koření.

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem

Bramborové lokše se zelím a trhaným husím masem: Poctivý recept pro milovníky tradice

Recept

Střední

35 min

Jaké potraviny mít vždy doma?

Přečkat týden ze zásob je skvělá škola skromnosti a kreativity. Aby vás ale příští měsíc podobná situace nezaskočila, začněte budovat „fond spíže“. Stačí při každém běžném nákupu přihodit jednu položku s dlouhou trvanlivostí navíc, například balení těstovin nebo luštěnin. Až se příště výplata zase o pár dní zpozdí, nebudete už v panice, ale s úsměvem sáhnete po osvědčeném plánu B.

