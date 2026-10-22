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Do regálů míří vánoční Coca-Cola. Na colu s prebiotiky si Češi ještě počkají

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  4:30
Souboj dvou gigantů dostává nový rozměr. Pepsi loni představila nápoj s...

Souboj dvou gigantů dostává nový rozměr. Pepsi loni představila nápoj s neobvyklým složením, s vlastním colovým nápojem s prebiotiky nově přichází i konkurenční Coca-Cola. Vedle toho chystá také vánoční limitovanou edici pro české zákazníky, která bude k dispozici v klasické variantě i ve variantě bez cukru. | foto: Coca-Cola

Pepsi spustila prodej coly s prebiotiky už loni. Výrobce se chlubí složením bez...
Pepsi Prebiotic Cola se prodává i ve variantě Cherry Vanilla, tedy s příchutí...
Coca-Cola představila limitovanou vánoční edici. Coca-Cola Zero Sugar Holiday...
Vánoční Coca-Cola s příchutí vanilky se bude prodávat v klasické i zero...
7 fotografií
Souboj dvou gigantů dostává nový rozměr. Pepsi loni představila nápoj s neobvyklým složením, s vlastním colovým nápojem s prebiotiky nově přichází i konkurenční Coca-Cola. Vedle toho chystá také vánoční limitovanou edici pro české zákazníky, která bude k dispozici v klasické variantě i ve variantě bez cukru.

Coca-Cola přichází s novinkou, kterou potěší své fanoušky. V listopadu přiveze do českých obchodů vánoční edici Holiday Creamy Vanilla, v USA představí pro změnu variantu s prebiotiky.

Děje se tak v době, kdy se značce opravdu daří. Její tržby vzrostly ve 2. čtvrtletí roku 2026 meziročně o sedm procent a v USA se nově dostane do bezedných nápojů v KFC namísto konkurenční Pepsi.

Obsah

Kofola naděluje předčasný vánoční dárek. Vrací oblíbenou vanilkovou příchuť

Do Česka míří cola s příchutí krémové vanilky

Limitovaná edice Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla zamíří do obchodů už v listopadu. Klasickou chuť doplní krémová vanilka, která má připomínat vanilkový dezert a vánoční cukroví.

Novinka bude dostupná ve dvou variantách: v klasické a variantě Coca-Cola Zero Cukru Holiday Creamy Vanilla. Na své si tedy přijdou i zákazníci, kteří dávají přednost nápojům bez cukru.

Zda se limitovaná edice objeví ve všech obchodních řetězcích a kolik bude stát, zatím není jasné.

Coca-Cola představila limitovanou vánoční edici. Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla má mít příchuť krémové vanilky. | foto: Coca-Cola

Colu s prebiotiky už nabízí konkurenční Pepsi

Ač to pro mnohé může znít šíleně, na trhu už je dostupná i cola s prebiotiky. Se zdravější variantou coly přišla jako první Pepsi, která svou Prebiotic Colu představila už v roce 2025 a v únoru 2026 uvedla na americký trh. Teď přichází s vlastní variantou Coca-Cola.

Prebiotika jsou látky, které slouží jako potrava pro některé prospěšné střevní bakterie. V nápojích tohoto typu jde konkrétně o vlákninu. Neznamená to však, že jsou automaticky zdravé nebo že mohou nahradit běžné zdroje vlákniny ve stravě. Zákazníci by měli vždy sledovat především skutečné složení a výživové údaje.

Rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky nezná většina lidí, kteří je berou

SROVNÁNÍ Je lepší Coca-Cola, nebo Pepsi?

Obě značky nabízejí alternativu ke klasické cole. Jejich receptury se však liší hned v několika důležitých bodech.

Srovnání nápojů: Pepsi Prebiotic Cola vs. Coca-Cola Zero Sugar Prebiotic Soda
PepsiCoca-Cola
ZnačkaPepsiCoca-Cola
Cukr5 g na plechovku0 g
Prebiotická vláknina3 g na plechovku6 g na plechovku
Energetická hodnota30 kcal na plechovku0 kcal (bez cukru)
SladidlaCukr a extrakt ze stévie; bez umělých sladidelUmělá sladidla

Pepsi prebiotický nápoj nabízí ve variantách Original Cola a Cherry Vanilla, tedy s příchutí třešní a vanilky. V jedné plechovce o objemu 355 mililitrů výrobce uvádí pět gramů cukru a tři gramy prebiotické vlákniny. Nápoj neobsahuje umělá sladidla a má 30 kalorií.

Právě složení je hlavním rozdílem oproti klasické Pepsi. Sladkost kromě cukru zajišťuje také extrakt ze stévie a součástí receptury je rozpustná kukuřičná vláknina. Pepsi Prebiotic Cola je zatím dostupná pouze na americkém trhu, oficiální uvedení v Česku není potvrzené.

Coca-Cola Zero má nově červenou plechovku jako klasická. Jak je rozeznáte?

Coca-Cola nabízí prebiotickou variantu pouze ve variantě Coca-Cola Zero Sugar Prebiotic Soda. V jedné plechovce kombinuje klasickou chuť značky s šesti gramy prebiotické vlákniny, oproti Pepsi tak nabízí dvojnásobné množství vlákniny. Podle výrobce tato Coca-Cola neobsahuje cukr, ve složení jsou uvedená umělá sladidla.

Zatímco Pepsi staví na menším množství cukru a absenci umělých sladidel, Coca-Cola zdůrazňuje nulový obsah cukru a vyšší podíl vlákniny. Ani jedna varianta však není běžnou náhradou vody a obě je potřeba posuzovat podle celého složení, nikoli jen podle etikety.

Bohužel, ani prebiotická Coca-Cola zatím není v Česku dostupná. Aktuálně je k dostání pouze na americkém trhu.

FOTO: Colu s prebiotiky nově vyrábí i Coca-Cola

Souboj dvou gigantů dostává nový rozměr. Pepsi loni představila nápoj s neobvyklým složením, s vlastním colovým nápojem s prebiotiky nově přichází i konkurenční Coca-Cola. Vedle toho chystá také vánoční limitovanou edici pro české zákazníky, která bude k dispozici v klasické variantě i ve variantě bez cukru.
Pepsi spustila prodej coly s prebiotiky už loni. Výrobce se chlubí složením bez přidaných sladidel.
Pepsi Prebiotic Cola se prodává i ve variantě Cherry Vanilla, tedy s příchutí třešní a vanilky.
Coca-Cola představila limitovanou vánoční edici. Coca-Cola Zero Sugar Holiday Creamy Vanilla má mít příchuť krémové vanilky.
Vánoční Coca-Cola s příchutí vanilky se bude prodávat v klasické i zero variantě. Do obchodů má dorazit v listopadu.
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