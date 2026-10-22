Coca-Cola přichází s novinkou, kterou potěší své fanoušky. V listopadu přiveze do českých obchodů vánoční edici Holiday Creamy Vanilla, v USA představí pro změnu variantu s prebiotiky.
Děje se tak v době, kdy se značce opravdu daří. Její tržby vzrostly ve 2. čtvrtletí roku 2026 meziročně o sedm procent a v USA se nově dostane do bezedných nápojů v KFC namísto konkurenční Pepsi.
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Kofola naděluje předčasný vánoční dárek. Vrací oblíbenou vanilkovou příchuť
Do Česka míří cola s příchutí krémové vanilky
Limitovaná edice Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla zamíří do obchodů už v listopadu. Klasickou chuť doplní krémová vanilka, která má připomínat vanilkový dezert a vánoční cukroví.
Novinka bude dostupná ve dvou variantách: v klasické a variantě Coca-Cola Zero Cukru Holiday Creamy Vanilla. Na své si tedy přijdou i zákazníci, kteří dávají přednost nápojům bez cukru.
Zda se limitovaná edice objeví ve všech obchodních řetězcích a kolik bude stát, zatím není jasné.
Colu s prebiotiky už nabízí konkurenční Pepsi
Ač to pro mnohé může znít šíleně, na trhu už je dostupná i cola s prebiotiky. Se zdravější variantou coly přišla jako první Pepsi, která svou Prebiotic Colu představila už v roce 2025 a v únoru 2026 uvedla na americký trh. Teď přichází s vlastní variantou Coca-Cola.
Prebiotika jsou látky, které slouží jako potrava pro některé prospěšné střevní bakterie. V nápojích tohoto typu jde konkrétně o vlákninu. Neznamená to však, že jsou automaticky zdravé nebo že mohou nahradit běžné zdroje vlákniny ve stravě. Zákazníci by měli vždy sledovat především skutečné složení a výživové údaje.
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Rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky nezná většina lidí, kteří je berou
SROVNÁNÍ Je lepší Coca-Cola, nebo Pepsi?
Obě značky nabízejí alternativu ke klasické cole. Jejich receptury se však liší hned v několika důležitých bodech.
|Pepsi
|Coca-Cola
|Značka
|Pepsi
|Coca-Cola
|Cukr
|5 g na plechovku
|0 g
|Prebiotická vláknina
|3 g na plechovku
|6 g na plechovku
|Energetická hodnota
|30 kcal na plechovku
|0 kcal (bez cukru)
|Sladidla
|Cukr a extrakt ze stévie; bez umělých sladidel
|Umělá sladidla
Pepsi prebiotický nápoj nabízí ve variantách Original Cola a Cherry Vanilla, tedy s příchutí třešní a vanilky. V jedné plechovce o objemu 355 mililitrů výrobce uvádí pět gramů cukru a tři gramy prebiotické vlákniny. Nápoj neobsahuje umělá sladidla a má 30 kalorií.
Právě složení je hlavním rozdílem oproti klasické Pepsi. Sladkost kromě cukru zajišťuje také extrakt ze stévie a součástí receptury je rozpustná kukuřičná vláknina. Pepsi Prebiotic Cola je zatím dostupná pouze na americkém trhu, oficiální uvedení v Česku není potvrzené.
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Coca-Cola Zero má nově červenou plechovku jako klasická. Jak je rozeznáte?
Coca-Cola nabízí prebiotickou variantu pouze ve variantě Coca-Cola Zero Sugar Prebiotic Soda. V jedné plechovce kombinuje klasickou chuť značky s šesti gramy prebiotické vlákniny, oproti Pepsi tak nabízí dvojnásobné množství vlákniny. Podle výrobce tato Coca-Cola neobsahuje cukr, ve složení jsou uvedená umělá sladidla.
Zatímco Pepsi staví na menším množství cukru a absenci umělých sladidel, Coca-Cola zdůrazňuje nulový obsah cukru a vyšší podíl vlákniny. Ani jedna varianta však není běžnou náhradou vody a obě je potřeba posuzovat podle celého složení, nikoli jen podle etikety.
Bohužel, ani prebiotická Coca-Cola zatím není v Česku dostupná. Aktuálně je k dostání pouze na americkém trhu.
FOTO: Colu s prebiotiky nově vyrábí i Coca-Cola