Ještě nedávno patřil domácí výrobník ledu mezi dražší kuchyňské vychytávky, které si pořizovali hlavně nadšenci do domácích barů nebo ti, kteří si libují v častých zahradních oslavách.
Tento týden si ho ale můžete pořídit i vy. V Lidlu ho totiž nabízí za tak nízkou cenu, že na trhu prakticky nemá konkurenci. A nejen to, za pár stovek můžete do košíku přihodit i domácí zmrzlinovač.
SROVNÁNÍ Stejný výkon, ale úplně jiné ceny
V aktuálním letáku Lidl pro tento týden si nejde nevšimnout výrobníku ledu značky SilverCrest za akčních 1 299 korun. Pokud se totiž podíváme na parametry, nejde o žádný mini model bez výkonu. Přístroj pracuje s příkonem 105 Wattů a je vybaven nádrží s kapacitou 1,3 litru. Ve srovnání s konkurencí tedy nabízí stejný výkon, ovšem za úplně jinou cenu.
|Model
|Cena
|Výrobník ledu SilverCrest
|1 299 Kč
|Gorenje IMD1200SB
|3 489 Kč
|Rohnson R-40012
|3 599 Kč
|Výrobník ledu Kaufland Online Marketplace
|6 383 Kč
Cena 1 299 korun platí pouze s aplikací Lidl Plus. Běžná cena bez aplikace činí 1 599 korun. Ať už však máte aplikaci nebo ne, v obou případech ušetříte na kvalitním výrobníku ledu více než čtyři tisíce, aniž byste museli slevit ze svých požadavků na kvalitu.
TIP Do košíku přihoďte i zmrzlinovač
Druhým tahákem tohoto týdne je bezpochyby zmrzlinovač značky SilverCrest, který s aplikací Lidl Plus seženete za pouhých 399,90 korun, bez aplikace pak jen o sto korun dráž.
Pokud si koupíte zmrzlinovač spolu s výrobníkem ledu, dáte za oba stroje dohromady méně než dva tisíce korun, s aplikací dokonce jen 1 689,90 korun.
|Model
|Cena
|Příkon
|Kapacita
|SilverCrest SECM 12 F2
|399,90 Kč
|12 W
|až 1 l
|Sage BCI600
|8 999 Kč
|200 W
|až 1 l
|Guzzanti GZ 154A
|999 Kč
|12 W
|až 0,5 l
|Domo DO9302I
|1 289 Kč
|12 W
|až 2 l
Kopeček zmrzliny za osm vs. padesát korun
Je horkého odpoledne a vyrazíte si s rodinou na procházku. Při zpáteční cestě míjíte stánek se zmrzlinou. Neodoláte, zastavíte se odměníte se celá rodina: všichni čtyři si dáte po dvou kopečcích.
Kopeček zmrzliny dnes pořídíte zhruba okolo padesáti korun. Pokud tedy budeme počítat s čtyřmi osobami, kdy každá sní dva kopečky zmrzliny, dostaneme se na částku 400 korun, tedy na stejnou částku, za kterou byste v Lidlu pořídili domácí zmrzlinovač. Jinými slovy: jedna jediná letní zastávka na zmrzlinu může stát skoro stejně jako koupě nového spotřebiče.
A teď ještě z jiného soudku. Představme si, že si od června do září všichni čtyři dopřejete jeden kopeček zmrzliny vždy jednou týdně, tedy celkem 68 kopečků. Za jednu sezonu tak jen u stánku se zmrzlinou necháte 3 400 korun. A to počítáme jen s jedním kopečkem na osobu!
Se zmrzlinovačem SilverCrest s využitelným objemem jeden litr připravíte přibližně osm až deset běžných kopečků zmrzliny. Klasický kopeček ve stánku má totiž většinou kolem 100 až 120 ml. Jediná várka domácí zmrzliny tak může nahradit návštěvu cukrárny za čtyři až pět stovek.
U domácí zmrzliny ze zmrzlinovače SilverCrest vychází cena přibližně na osm až dvanáct korun za jeden kopeček. Samozřejmě záleží na použitých surovinách. Ve srovnání s běžnou cenou ve stánku vás tak domácí varianta vyjde přibližně pětkrát levněji.