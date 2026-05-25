Do Lidlu pro výrobník ledu a zmrzlinovač. Horka přečkáte se zmrzlinou za 8 korun

Vedra ještě pořádně nezačala a Lidl už spouští letní nákupní horečku. V akčním letáku na tento týden představil hned dva spotřebiče, které mají našlápnuto stát se absolutním hitem: domácí výrobník ledu a domácí zmrzlinovač značky SilverCrest. Pokud je chcete mít i vy, měli byste si pospíšit. Za tuto cenu se brzy vyprodají.

Lidl nabízí zmrzlinovač značky SilverCrest jen za 399,90 korun. | Zdroj: lidl.cz | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Ještě nedávno patřil domácí výrobník ledu mezi dražší kuchyňské vychytávky, které si pořizovali hlavně nadšenci do domácích barů nebo ti, kteří si libují v častých zahradních oslavách.

Tento týden si ho ale můžete pořídit i vy. V Lidlu ho totiž nabízí za tak nízkou cenu, že na trhu prakticky nemá konkurenci. A nejen to, za pár stovek můžete do košíku přihodit i domácí zmrzlinovač.

SROVNÁNÍ Stejný výkon, ale úplně jiné ceny

V aktuálním letáku Lidl pro tento týden si nejde nevšimnout výrobníku ledu značky SilverCrest za akčních 1 299 korun. Pokud se totiž podíváme na parametry, nejde o žádný mini model bez výkonu. Přístroj pracuje s příkonem 105 Wattů a je vybaven nádrží s kapacitou 1,3 litru. Ve srovnání s konkurencí tedy nabízí stejný výkon, ovšem za úplně jinou cenu.

ModelCena
Výrobník ledu SilverCrest1 299 Kč
Gorenje IMD1200SB3 489 Kč
Rohnson R-400123 599 Kč
Výrobník ledu Kaufland Online Marketplace6 383 Kč

Cena 1 299 korun platí pouze s aplikací Lidl Plus. Běžná cena bez aplikace činí 1 599 korun. Ať už však máte aplikaci nebo ne, v obou případech ušetříte na kvalitním výrobníku ledu více než čtyři tisíce, aniž byste museli slevit ze svých požadavků na kvalitu.

Nakupujete s aplikací nebo bez? Cenový rozdíl u pokladny může vystoupat i na 600 korun

TIP Do košíku přihoďte i zmrzlinovač

Druhým tahákem tohoto týdne je bezpochyby zmrzlinovač značky SilverCrest, který s aplikací Lidl Plus seženete za pouhých 399,90 korun, bez aplikace pak jen o sto korun dráž.

Pokud si koupíte zmrzlinovač spolu s výrobníkem ledu, dáte za oba stroje dohromady méně než dva tisíce korun, s aplikací dokonce jen 1 689,90 korun.

ModelCenaPříkonKapacita
SilverCrest SECM 12 F2399,90 Kč12 Waž 1 l
Sage BCI6008 999 Kč200 Waž 1 l
Guzzanti GZ 154A999 Kč12 Waž 0,5 l
Domo DO9302I1 289 Kč12 Waž 2 l

Kopeček zmrzliny za osm vs. padesát korun

Je horkého odpoledne a vyrazíte si s rodinou na procházku. Při zpáteční cestě míjíte stánek se zmrzlinou. Neodoláte, zastavíte se odměníte se celá rodina: všichni čtyři si dáte po dvou kopečcích.

Kopeček zmrzliny dnes pořídíte zhruba okolo padesáti korun. Pokud tedy budeme počítat s čtyřmi osobami, kdy každá sní dva kopečky zmrzliny, dostaneme se na částku 400 korun, tedy na stejnou částku, za kterou byste v Lidlu pořídili domácí zmrzlinovač. Jinými slovy: jedna jediná letní zastávka na zmrzlinu může stát skoro stejně jako koupě nového spotřebiče.

Manuál, jak se vyznat ve zmrzlinách a sorbetech. A tipy na domácí výrobu

A teď ještě z jiného soudku. Představme si, že si od června do září všichni čtyři dopřejete jeden kopeček zmrzliny vždy jednou týdně, tedy celkem 68 kopečků. Za jednu sezonu tak jen u stánku se zmrzlinou necháte 3 400 korun. A to počítáme jen s jedním kopečkem na osobu!

Se zmrzlinovačem SilverCrest s využitelným objemem jeden litr připravíte přibližně osm až deset běžných kopečků zmrzliny. Klasický kopeček ve stánku má totiž většinou kolem 100 až 120 ml. Jediná várka domácí zmrzliny tak může nahradit návštěvu cukrárny za čtyři až pět stovek.

U domácí zmrzliny ze zmrzlinovače SilverCrest vychází cena přibližně na osm až dvanáct korun za jeden kopeček. Samozřejmě záleží na použitých surovinách. Ve srovnání s běžnou cenou ve stánku vás tak domácí varianta vyjde přibližně pětkrát levněji.

