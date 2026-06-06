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Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

  14:19
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry, olivami, sýry a kaviárem. V nabídce nechybí mražené produkty - pelmeně, dorty, ryby či mořské plody. Sortiment doplňují sušené ryby, cukrovinky, slané pochutiny, alkoholické nápoje, občerstvení i drogistické potřeby.
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. (6. června 2026) | foto: Gjurses Siderov

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...
42 fotografií

Slavnostní zahájení doprovodil program před prodejnou, jehož součástí byla tombola, DJ, živý zpěv, ochutnávky produktů i velký dort. Prvních sto zákazníků navíc získalo dárkovou tašku s ukrajinskými produkty.

„Český trh vnímáme jako perspektivní. Ukrajinské potraviny nabízejí vysokou kvalitu, široký výběr a velmi dobrý poměr ceny a kvality. Náš obchod se rozprostírá na ploše přibližně 140 metrů čtverečních. Zákazníkům nabízí široký sortiment ukrajinských i východoevropských specialit. V prvních dvou hodinách od otevření obchod obsloužil více než 200 zákazníků,“ uvedl CEO společnosti Best Market Dmytro Ostrovskyi.

Společnost Best Market dlouhodobě působí v Polsku, kde provozuje maloobchod, velkoobchod i e-shop a dosahuje ročního obratu přibližně 40 milionů eur. Centrála společnosti sídlí ve Varšavě, odkud prozatím budou řídit i český cílový trh. Best Market prodává také prostřednictvím platformy Allegro, rozvážkové služby Glovo a vlastních webových stránek.

Společnost provozuje v Polsku mobilní aplikaci, nabízí věrnostní program a pravidelné akční nabídky. V nejbližších dnech spustí akční ceny i v Česku. Spuštění českého webu a e-shopu je plánováno během tří až čtyř měsíců.

Best Market nechce v Česku působit pouze jako maloobchod. Plánuje vybudovat velkoobchodní distribuci a dodávat zboží dalším obchodníkům a spolupracovat s vietnamskými večerkami.

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. (6. června 2026)
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. (6. června 2026)
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. (6. června 2026)
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. (6. června 2026)
42 fotografií
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