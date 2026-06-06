Slavnostní zahájení doprovodil program před prodejnou, jehož součástí byla tombola, DJ, živý zpěv, ochutnávky produktů i velký dort. Prvních sto zákazníků navíc získalo dárkovou tašku s ukrajinskými produkty.
„Český trh vnímáme jako perspektivní. Ukrajinské potraviny nabízejí vysokou kvalitu, široký výběr a velmi dobrý poměr ceny a kvality. Náš obchod se rozprostírá na ploše přibližně 140 metrů čtverečních. Zákazníkům nabízí široký sortiment ukrajinských i východoevropských specialit. V prvních dvou hodinách od otevření obchod obsloužil více než 200 zákazníků,“ uvedl CEO společnosti Best Market Dmytro Ostrovskyi.
Společnost Best Market dlouhodobě působí v Polsku, kde provozuje maloobchod, velkoobchod i e-shop a dosahuje ročního obratu přibližně 40 milionů eur. Centrála společnosti sídlí ve Varšavě, odkud prozatím budou řídit i český cílový trh. Best Market prodává také prostřednictvím platformy Allegro, rozvážkové služby Glovo a vlastních webových stránek.
Společnost provozuje v Polsku mobilní aplikaci, nabízí věrnostní program a pravidelné akční nabídky. V nejbližších dnech spustí akční ceny i v Česku. Spuštění českého webu a e-shopu je plánováno během tří až čtyř měsíců.
Best Market nechce v Česku působit pouze jako maloobchod. Plánuje vybudovat velkoobchodní distribuci a dodávat zboží dalším obchodníkům a spolupracovat s vietnamskými večerkami.