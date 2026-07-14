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Do Česka míří diskont MR. DIY. Slibuje tisíce věcí za pár korun

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  8:30

Květnové otevřené polské pobočky MR. D.I.Y. Nyní se chystá i do Česka. | foto: MR. D.I.Y.

Na konci léta v Česku otevřou první pobočky obchodů MR. DIY s cenově dostupným vybavením pro domácnost, kosmetikou či drobnou elektronikou. Malajsijský diskontní řetězec hodlá zaútočit hned na několik zavedených značek.

Do Česka se chystá vstoupit nový řetězec zaměřený na levné potřeby pro domácnost, kutily či zahradu, ale i elektroniku či papírnictví. Malajská síť MR. DIY (Mr. do it yourself, přibližně pan udělej si sám) klade důraz na dostupnost dle sloganu „Always low prices,“ tedy „vždy nízké ceny.“

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Začít chce zhruba dvacítkou obchodů v Praze a dalších velkých městech, počet poboček by se však měl postupně dostat na stovku po celé zemi.

Zcela první obchod nicméně otevře v ostravském nákupním centru Forum Nová Karolina, jak v rozhovoru pro server e15 uvedla šéfka regionálního rozvoje MR. DIY Magdalena Nazarewicz. Otevřít by měla koncem léta.

Česko páté v Evropě

Nabízeným sortimentem i cenovou politikou hodlá zaútočit na obdobné a již zavedené řetězce – polské Pepco, německý Kik nebo nizozemský Action. Český trh nicméně láká diskontní řetězce ve velkém, svou první pobočku by měl v Praze již brzy otevřít také dánský Normal.

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Malajsijská společnost MR. D.I.Y Group, která v patnácti zemích v Asii, Africe a Evropě provozuje téměř šesti tisíc poboček, oznámila svůj vstup na tuzemský trh počátkem července. Pokračuje tím v expanzi na starém kontinentě, nyní má pobočky ve Španělsku, Polsku, Rumunsku a Turecku.

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Vstupem do Česka slibuje již z počátku vytvořit stovky nových pracovních míst. S otevíráním dalších poboček by pak dle tiskové zprávy mělo jít o tisíce dalších.

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Do Česka míří diskont MR. DIY. Slibuje tisíce věcí za pár korun

Květnové otevřené polské pobočky MR. D.I.Y. Nyní se chystá i do Česka.

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