Do Česka se chystá vstoupit nový řetězec zaměřený na levné potřeby pro domácnost, kutily či zahradu, ale i elektroniku či papírnictví. Malajská síť MR. DIY (Mr. do it yourself, přibližně pan udělej si sám) klade důraz na dostupnost dle sloganu „Always low prices,“ tedy „vždy nízké ceny.“
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Řetězec Normal míří do Prahy. Jakou hlášku vymyslí dánský obchod pro Čechy?
Začít chce zhruba dvacítkou obchodů v Praze a dalších velkých městech, počet poboček by se však měl postupně dostat na stovku po celé zemi.
Zcela první obchod nicméně otevře v ostravském nákupním centru Forum Nová Karolina, jak v rozhovoru pro server e15 uvedla šéfka regionálního rozvoje MR. DIY Magdalena Nazarewicz. Otevřít by měla koncem léta.
Česko páté v Evropě
Nabízeným sortimentem i cenovou politikou hodlá zaútočit na obdobné a již zavedené řetězce – polské Pepco, německý Kik nebo nizozemský Action. Český trh nicméně láká diskontní řetězce ve velkém, svou první pobočku by měl v Praze již brzy otevřít také dánský Normal.
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Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět
Malajsijská společnost MR. D.I.Y Group, která v patnácti zemích v Asii, Africe a Evropě provozuje téměř šesti tisíc poboček, oznámila svůj vstup na tuzemský trh počátkem července. Pokračuje tím v expanzi na starém kontinentě, nyní má pobočky ve Španělsku, Polsku, Rumunsku a Turecku.
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Lidl, Ikea, ale i Primark a Pepco. Které lovebrandy vám neudělají díru do kapsy?
Vstupem do Česka slibuje již z počátku vytvořit stovky nových pracovních míst. S otevíráním dalších poboček by pak dle tiskové zprávy mělo jít o tisíce dalších.