Co je to longevity?
Jak řekl kanadský lékař a biolog, Hans Selye, zakladatel moderního výzkumu stresu: „Longevity není o tom, jak přidat roky k životu, ale jak přidat život k vašim rokům.“
Cílem dlouhověkosti není přežívání, naopak. Longevity je snaha udržet si maximální vitalitu, jasnou mysl a pružnou mobilitu bez ohledu na věk.
Ještě před několika lety byla dlouhověkost tématem vědců. Dnes se však slovíčko longevity objevuje jako zaklínadlo úplně všude, od podcastů přes fitness až po medicínu. Nestačí nám jen přemýšlet, jak žít déle. Chceme zůstat co nejdéle aktivní, samostatní a mentálně svěží.
Zatímco ve dvaceti letech nám tělo odpouští téměř vše, po třicítce už regenerační procesy začínají nenápadně zpomalovat.
Třicet let je kritický věk, kdy se rozhoduje o tom, jak budeme vypadat a jak se budeme cítit za dalších dvacet či třicet let. Investice do správné výživy není v tomto kontextu luxusem, nýbrž strategickým rozhodnutím.
|
Zapomeňte na únavu. Objevte trik pro denní rutinu, který po třicítce nakopne mozek i svaly
TOP 5 Jaké látky vás dovedou k dlouhověkosti?
Pokud chcete proces stárnutí efektivně zpomalit, měli byste se zaměřit na těchto pět esenciálních složek:
- Hořčík je zásadní pro tvorbu energie v buňkách, klidný spánek a regeneraci nervové soustavy. Bez dostatku hořčíku neumí tělo efektivně odpočívat, což může vést k chronické únavě.
- Omega-3jsou klíčovým palivem pro mozek, zároveň taky strážcem cév. Pomáhají udržovat krevní oběh v kondici a ostrou mysl.
- Vitamin C chrání tělo před oxidativním stresem, jedním z hlavních viníků předčasného stárnutí a poškození tkání.
- Ashwagandhaučí tělo lépe zvládat psychickou zátěž. Chronický stres je totiž největším urychlovačem stárnutí.
- Kreatin pomáhá chránit svalovou hmotu, jejíž úbytek je po padesátce fatální, a prokazatelně podporuje kognitivní funkce mozku.
|
Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky
Podle čeho poznám kvalitní kapsle?
Při výběru doplňků pro dlouhověkost se často dopouštíme jedné chyby: Buď se rozhodujeme jen na základě ceny, nebo podle líbivého obalu. Jak ale rozeznat produkt, který našemu tělu skutečně pomůže, od toho, který jím bez užitku jen projde?
Pozor na etiketu
Mnoho lidí si myslí, že by si měli vybírat podle počtu vitamínů. Čím více vitamínů v jedné tabletě najdou, tím lépe.
To je však mýtus. V praxi je mnohem důležitější vstřebatelnost a čistota. Český výrobce NUTREND využívá formy, které tělo skutečně umí využít.
Důvěryhodný výrobce kvalitních kapslí by vždy měl mít:
- jasnou historii, vlastní vývoj i kontrolu nad výrobou
- certifikaci kvality a bezpečnosti (IFS)
- vlastní laboratorní kontroly
- jasně uvedené dávkování a složení
Etiketa kapslí by vždy měla být srozumitelná, transparentní a bez nejasných směsí nebo skrytých ingrediencí. Důraz je třeba klást i na dlouhodobý wellbeing – kvalitní doplněk by neměl přinést rychlý efekt, ale pomoci s podporou vitality, regenerace a celkového zdraví v dlouhodobém horizontu.
Proč zvolit kapsle od NUTRENDU?
Česká značka NUTREND své produkty kompletně vyvíjí a vyrábí ve vlastním areálu v Olomouci. Na rozdíl od konkurence tak můžete mít jistotu, že to, co si přečtete na etiketě, skutečně najdete i uvnitř.
NUTREND se navíc může pochlubit i certifikací IFS, jednou z nejpřísnějších potravinářských certifikací na světě, díky které může garantovat nejvyšší standardy čistoty a bezpečnosti.
Moderní kapsle od NUTRENDU jsou navrženy tak, aby se snadno dávkovaly, byly šetrné k žaludku a zachovávaly si maximální stabilitu účinných látek. Značka sází na vysoce kvalitní složení, které nezatěžuje organismus, ale podporuje jeho přirozenou vitalitu.
Mimo to navíc nabízí i praktické hotové kombinace, například balíček Longevity na každý den, který spojuje klíčové látky podporující vitalitu, regeneraci i zdravé stárnutí do jednoho uceleného řešení.
Jak si nastavit vlastní longevity rituál?
Nejčastěji lidé chybují zejména v tom, že čekají okamžité výsledky. Longevity však není sprint a nemůžete se spoléhat na to, že se na vás první změny začnou projevovat hned po první kapsli. Dlouhověkost je už podle svého názvu dlouhodobý proces, běžeckou terminologií poctivý maraton.
Nejen z tohoto důvodu je třeba myslet na to, že mnohem důležitější než krátkodobé detoxy je dopřát tělu kvalitní spánek, pravidelný pohyb, naučit se pracovat se stresem a doplňovat dostatek klíčových živin.
Dobře fungující kombinací bývá například hořčík a omega-3. Zatímco hořčík podporuje regeneraci a nervovou soustavu, omega-3 pomáhají chránit srdce a mozek. Společně tak vytvářejí základ, který může dlouhodobě podpořit energii i celkovou vitalitu.