Jak žít do sta let?
Do diskuzí, zda je pro lidské zdraví lepší čistě rostlinná strava, nebo jídelníček s obsahem živočišných bílkovin, přibyl nový argument. Studie o dlouhověkosti z Číny ukázala, že je pravidelná konzumace masa pro seniory velmi důležitá. Vegetariáni a vegani, tedy ti, kteří jedli převážně rostlinnou stravu, měli nižší šance dožít se vysokého věku. Výsledky výzkumu netvrdí, že jíst pouze zeleninu je přímo špatné. Kouzlo dožití vysokého věku tkví v pestrosti jídelníčku.
Co jíst ve stáří?
Jídelníček pro seniory by se měl zaměřit především na kvalitní bílkoviny, jako je libové maso, vejce a mléčné výrobky. Právě ty pomohou udržet svalovou hmotu. Do stravy je vhodné zařadit také potraviny bohaté na vlákninu, které pomohou správnému trávení. Důraz je kladen také na vápník, který je důležitý pro zdraví kostí, vitamín D a zdravé tuky. Naopak pozor je potřeba dát na přejídání a nedostatečný příjem kalorií. Oba extrémy mají vliv na zdraví, a právě podvýživa je jedním z faktorů, který podle čínských vědců nepříznivě ovlivňuje délku života.
|
Jak jste na tom s dlouhověkostí? Otestujte se a změňte svůj životní styl
Proč je důležité jíst maso?
Konzumace masa je podle čínských vědců zásadní pro dlouhodobou vitalitu organismu. Jaké jsou její výhody?
- Kvalitní bílkoviny: Nezbytné pro udržení svalové hmoty, jejíž úbytek (sarkopenie) je ve stáří kritickým rizikem.
- Vitamín B12 a železo: Klíčové prvky pro krvetvorbu a nervovou soustavu, které se z rostlinných zdrojů vstřebávají mnohem hůře.
- Aminokyseliny: Specifické složení živočišných tuků a bílkovin podporuje regeneraci buněk.
|Typ masa
|Přínos pro organismus
|Ryby a mořské plody
|Zdroje omega-3 mastných kyselin a jódu. Podpora srdce a mozku.
|Drůběž
|Lehce stravitelné bílkoviny s nízkým obsahem tuku.
|Hovězí maso
|Významný zdroj železa, zinku, selenu a vitamínů skupiny B, zejména B12.
|Vepřové maso
|Kompletní zdroj bílkovin, draslíku, kreatinu a vitamínů skupiny B.
Kde lidé žijí nejdéle?
Výzkumníky zdravého životního stylu dlouhodobě fascinují takzvané modré zóny, což jsou oblasti s nejvyšším počtem lidí, kteří se dožívají vysokého věku. Během pozorování přišli na několik spojitostí, které mají tyto oblasti společné. Týkají se životního stylu, pravidelného pohybu a také stravy. V současné době existuje těchto pět modrých zón, ve kterých žije nejvíce stoletých obyvatel.
- Okinawa (Japonsko)
- Sardinie (Itálie)
- Ikaria (Řecko)
- Nicoya (Kostarika)
- Loma Linda (Kalifornie)
Longevity: jak si prodloužit život
Nemusíte žít přímo v modré zóně dlouhověkosti, aby se vaše šance na dožití sta let rapidně zvýšily. Toto jsou stravovací a životní návyky, které vědci vypozorovali u nejdéle žijících obyvatel na světě.
Podle výzkumníka dlouhověkosti Dana Buettnera, který je známý pozorováním obyvatel v modrých zónách, existují čtyři oblasti, které mají tito lidé společné.
- Přirozený pohyb: Pro obyvatele modrých zón je pravidelný pohyb součástí dne i ve vyšším věku. Není to o návštěvách posilovny, ale o zařazení aktivit jako je zahrádkaření, procházky, cesty do kostela na pravidelné mše a další.
- Přístup k životu: Mít důvod, proč vstát ráno z postele, je důležitý nejen pro dlouhověkost. Může to být víra, koníčky či jiná forma naplnění volného času.
- Správné stravování: Pestrý jídelníček, doplněný pravidlem „jez do polosyta,“ je základem pro zdravý život.
- Společnost: Rodina, zájmové skupiny a další společenské aktivity pomáhají udržet zdravého ducha.