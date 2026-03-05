Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Veronika Reicheltová
  8:30
Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

Spokojení senioři | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Obsah

Jak žít do sta let?

Do diskuzí, zda je pro lidské zdraví lepší čistě rostlinná strava, nebo jídelníček s obsahem živočišných bílkovin, přibyl nový argument. Studie o dlouhověkosti z Číny ukázala, že je pravidelná konzumace masa pro seniory velmi důležitá. Vegetariáni a vegani, tedy ti, kteří jedli převážně rostlinnou stravu, měli nižší šance dožít se vysokého věku. Výsledky výzkumu netvrdí, že jíst pouze zeleninu je přímo špatné. Kouzlo dožití vysokého věku tkví v pestrosti jídelníčku.

Co jíst ve stáří?

Jídelníček pro seniory by se měl zaměřit především na kvalitní bílkoviny, jako je libové maso, vejce a mléčné výrobky. Právě ty pomohou udržet svalovou hmotu. Do stravy je vhodné zařadit také potraviny bohaté na vlákninu, které pomohou správnému trávení. Důraz je kladen také na vápník, který je důležitý pro zdraví kostí, vitamín D a zdravé tuky. Naopak pozor je potřeba dát na přejídání a nedostatečný příjem kalorií. Oba extrémy mají vliv na zdraví, a právě podvýživa je jedním z faktorů, který podle čínských vědců nepříznivě ovlivňuje délku života.

Jak jste na tom s dlouhověkostí? Otestujte se a změňte svůj životní styl

Proč je důležité jíst maso?

Konzumace masa je podle čínských vědců zásadní pro dlouhodobou vitalitu organismu. Jaké jsou její výhody?

  • Kvalitní bílkoviny: Nezbytné pro udržení svalové hmoty, jejíž úbytek (sarkopenie) je ve stáří kritickým rizikem.
  • Vitamín B12 a železo: Klíčové prvky pro krvetvorbu a nervovou soustavu, které se z rostlinných zdrojů vstřebávají mnohem hůře.
  • Aminokyseliny: Specifické složení živočišných tuků a bílkovin podporuje regeneraci buněk.
Jaké maso je nejzdravější?
Typ masaPřínos pro organismus
Ryby a mořské plodyZdroje omega-3 mastných kyselin a jódu. Podpora srdce a mozku.
DrůběžLehce stravitelné bílkoviny s nízkým obsahem tuku.
Hovězí masoVýznamný zdroj železa, zinku, selenu a vitamínů skupiny B, zejména B12.
Vepřové masoKompletní zdroj bílkovin, draslíku, kreatinu a vitamínů skupiny B.

Kde lidé žijí nejdéle?

Výzkumníky zdravého životního stylu dlouhodobě fascinují takzvané modré zóny, což jsou oblasti s nejvyšším počtem lidí, kteří se dožívají vysokého věku. Během pozorování přišli na několik spojitostí, které mají tyto oblasti společné. Týkají se životního stylu, pravidelného pohybu a také stravy. V současné době existuje těchto pět modrých zón, ve kterých žije nejvíce stoletých obyvatel.

  • Okinawa (Japonsko)
  • Sardinie (Itálie)
  • Ikaria (Řecko)
  • Nicoya (Kostarika)
  • Loma Linda (Kalifornie)

Longevity: jak si prodloužit život

Nemusíte žít přímo v modré zóně dlouhověkosti, aby se vaše šance na dožití sta let rapidně zvýšily. Toto jsou stravovací a životní návyky, které vědci vypozorovali u nejdéle žijících obyvatel na světě.

Podle výzkumníka dlouhověkosti Dana Buettnera, který je známý pozorováním obyvatel v modrých zónách, existují čtyři oblasti, které mají tito lidé společné.

  • Přirozený pohyb: Pro obyvatele modrých zón je pravidelný pohyb součástí dne i ve vyšším věku. Není to o návštěvách posilovny, ale o zařazení aktivit jako je zahrádkaření, procházky, cesty do kostela na pravidelné mše a další.
  • Přístup k životu: Mít důvod, proč vstát ráno z postele, je důležitý nejen pro dlouhověkost. Může to být víra, koníčky či jiná forma naplnění volného času.
  • Správné stravování: Pestrý jídelníček, doplněný pravidlem „jez do polosyta,“ je základem pro zdravý život.
  • Společnost: Rodina, zájmové skupiny a další společenské aktivity pomáhají udržet zdravého ducha.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

Labubu má roztomilého nástupce. Robotický plyšák Mirumi vybral miliony

Mirumi reaguje na dotek díky senzoru v hlavě a na zvuk pomocí čidel ukrytých v...

Labubu má konkurenta. Svět se nadchl pro malého robotického plyšáka Mirumi, který má jediný hlavní úkol: být roztomilý. Jeho tvůrci v crowdfundingové kampani vybrali v přepočtu více než 10 milionů...

Test ubytovacích portálů: Hra s cenami, za kterou si připlatíte

Premium
ilustrační snímek

Je únorový podvečer. Venku je tma a ideální počasí zalézt si do postele a pustit film. U Slámových je ale rušno. Maminka Andrea svolává rodinnou poradu: „Je nejvyšší čas zamluvit letní dovolenou, než...

S omezením úroků raději opatrně, říkají experti. Aby nekvetla lichva

ilustrační snímek

Omezení maximální ceny úvěrů chystá novela zákona o spotřebitelském úvěru, na níž Česko pracuje už třetím rokem. Nová studie Centra ekonomických a tržních analýz ale varuje, že pokud bude cena úvěrů...

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

Dlouhověkost má nečekaný háček. Bez masa to možná nepůjde

Spokojení senioři

Které potraviny prodlužují život? Nové zjištění čínských vědců vás možná překvapí. Pravidelná konzumace masa totiž může být jedním z klíčových faktorů pro dosažení hranice 100 let. Ale všeho s mírou.

5. března 2026  8:30

Zubní hygiena psa: Co většina Čechů podceňuje a draze za to platí

Miroslav Valentin se věnuje výcviku a chování psů, zároveň pro ně provozuje...

Zápach z tlamy, žlutý povlak na zubech nebo neochota kousat tvrdé granule nejsou drobnosti, které lze přehlížet. U psů jde často o začátek bolestivého onemocnění dutiny ústní, jehož léčba stojí...

5. března 2026

Jarní slunce může poškodit zrak. Oči jsou po zimě nejzranitelnější

Slunečné počasí, ilustrační foto

Po dlouhé zimě přichází první ostré sluneční paprsky a většina lidí je vítá bez obav. Právě teď jsou ale oči nejméně připravené na intenzivní světlo a UV záření. Pokud ochranu podceníte, riskujete...

4. března 2026  15:20

Zalando spouští second-hand dětské oblečení. Rodiče mohou výrazně ušetřit

Německý internetový prodejce módy Zalando

Dětské oblečení je jednou z nejčastěji se opakujících položek v rodinném rozpočtu. Zalando nyní v Česku spouští prodej ověřeného second-hand dětského oblečení, které prošlo kontrolou kvality a lze...

4. března 2026  11:45

Boneless nebo klasika? Jak vybrat pohovku, která se neprosedí ani neomrzí

Interiéru domu vévodí neutrální palety barev inspirované Skandinávií. A majitel...

Pohovka je srdcem obývacího pokoje. Každý den na ní odpočíváme, pracujeme i vítáme návštěvy. Jak vybrat takovou, která bude skutečně odpovídat vašemu životnímu stylu, prostoru i očekáváním? A vyplatí...

4. března 2026  8:30

Jak vybrat správný prací prostředek: Co ovlivní barvu i životnost oblečení

Do koupelny se vešla i pračka a sušička.

Výběr pracího prostředku většina lidí řeší podle ceny nebo zvyku. Jenže špatná volba může znamenat vybledlé barvy, zašedlé bílé prádlo, podrážděnou pokožku nebo zbytečně vysoké výdaje za energie....

4. března 2026

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

Jak vybrat kvalitní jogurt: Co jsou probiotika a co jen marketing

ilustrační snímek

Regály českých supermarketů jsou plné jogurtů s nápisy „bio“, „probiotický“, „light“ nebo „bez laktózy“. Jenže mezi skutečně kvalitním výrobkem a marketingovou iluzí může být velký rozdíl. Pokud se...

3. března 2026

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Čištění kůže v autě: Jak udržet sedadla jako nová i po 10 letech

Ve druhé řadě jsou samostatná sedadla s výsuvnými podnožkami jako v nějaké...

Kožený interiér dodá autu luxus, ale bez správné péče rychle ztrácí barvu, pružnost i hodnotu. Popraskaná a vyšisovaná sedadla mohou snížit cenu vozu při prodeji o desítky tisíc korun. Poradíme, jak...

2. března 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Co skutečně víte o potravinách? Velký soutěžní kvíz o vitaminech a minerálech

Nabídka ovoce a zeleniny je v Chorvatsku bohatší než v ČR. Ceny jsou většinou...

Víte, která potravina překoná pomeranč v obsahu vitaminu C? Kde je skutečně nejvíc železa? A co vám uleví při nadýmání rychleji, než čekáte? Otestujte se v 15 otázkách zaměřených na nutriční složení...

vydáno 2. března 2026

Kakao, které kupujete, není vždy kakao. Jak poznat kvalitu od sladké směsi

Že většina čokolády pochází z Afriky, to platí dnes. Ale v 17. století tomu tak...

V regálu vypadají podobně, ale složením i dopadem na zdraví se mohou zásadně lišit. Pokud sáhnete po nesprávném balení, zaplatíte hlavně za cukr a ochudíte se o chuť i přirozené benefity kakaa....

1. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.