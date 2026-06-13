Cestování vlakem už dávno není jen o tom dostat se z bodu A do bodu B. Stále více lidí řeší pohodlí, služby na palubě ale i to, co a za kolik si mohou během cesty objednat. Právě občerstvení bývá jednou z věcí, která dokáže několikahodinovou cestu výrazně zpříjemnit nebo naopak zklamat.
Vyzkoušeli jsme nabídku dvou soukromých dopravců na české železnici. Během dvouhodinové cesty do Prahy a zpět jsme otestovali občerstvení ve vlacích LEO Express a RegioJet. V obou případech jsme cestovali druhou třídou a objednali si vždy tři chody: předkrm, hlavní jídlo a dezert.
LEO Express Pozorný servis, ale bez vody zdarma
Po deváté hodině ranní jsme nastoupili do vlaku LEO Express směr Praha hlavní nádraží. Krátce po usednutí nás oslovil stevard s nabídkou palubního menu. Při pokusu o objednávku jarní bagety jsme však narazili na vyprodané zásoby pečiva, což se týkalo i bagelů. Zbytek sortimentu byl ovšem dostupný bez omezení.
Nakonec jsme objednali tříchodové menu sestávající z hot dogu, kuřecího satay s rýží a jahodovo-rebarborového koláče. Protože na oběd bylo ještě brzy, požádali jsme obsluhu o uschování pokrmů. Domluvili jsme se, že jídlo zůstane v chladicím boxu a stevard nám ho donese před výstupem. K objednávce jsme přidali balenou vodu. Celková útrata činila 253 korun.
|Produkt
|Cena
|Hot Dog Classic s kečupem
|25 Kč
|Kuřecí satay s rýží
|139 Kč
|Koláč jahoda-rebarbora
|69 Kč
|Voda Mattoni
|20 Kč
|Jízdenka (1x Dospělý)
|239 Kč
|CELKEM
|492 Kč
Během úvodní půlhodiny cesty stevard vagon obešel dvakrát, aby ověřil potřeby cestujících; celkem jsme se s ním během jízdy setkali pětkrát. S dodržením domluvy nebyl problém. Asi deset minut před příjezdem do cílové stanice nám stevard přinesl objednané jídlo, které bylo po dobu cesty uschováno v chladicím boxu.
Jedinou drobnou výtku máme k absenci vody zdarma, kterou LEO Express přestal v rámci standardního servisu nabízet v září loňského roku. Společnost sice nadále deklaruje možnost získání denního tisku na palubě, v našem případě však nebyl k dispozici.
RegioJet Levnější jídlo vykoupené čekáním
Před třetí hodinou odpoledne jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem společnosti RegioJet. Odjezd ze stanice se opozdil o necelých deset minut. Zhruba čtvrt hodiny po startu nás stevardka oslovila s nabídkou balené vody a denního tisku, které jsou v ceně jízdenky.
Pro cestu jsme zvolili vůz druhé třídy typu Astra, kde se občerstvení objednává prostřednictvím mobilní aplikace. Ta nám však zpřístupnila jídelní lístek až po půl hodině jízdy. Během samotného procesu objednávání aplikace opakovaně vykazovala chyby a připojení vypadávalo.
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Objednali opět tři chody, tentokrát šunkový croissant, butter chicken a jablečný koláč s drobenkou. Za tato tři jídla jsme celkem zaplatili 104 korun, tedy o 149 korun méně, než nás stálo občerstvení v LEO Express.
Co jsme však ušetřili na jídle, jsme doplatili za jízdenku. Ve výsledku jsme za zpáteční cestu RegioJetem zaplatili jen o 44 korun méně.
|Produkt
|Cena
|Šunkový croissant
|25 Kč
|Butter Chicken
|69 Kč
|Jablečný koláč s drobenkou
|10 Kč
|Voda Rajec
|Zdarma
|Jízdenka (1x Dospělý)
|344 Kč
|CELKEM
|448 Kč
Stevardi byli na trase velmi vytíženi, o situaci nás informovalo i hlášení rozhlasu: dva stevardi zajišťovali obsluhu čtyř vagonů. Objednávku jsme, podobně jako většina ostatních cestujících, obdrželi hodinu po jejím zadání, tedy 90 minut po odjezdu. Kvalita servisu byla proměnlivá, zatímco zákusek byl v momentě podání hluboce zmrzlý, komunikace personálu s cestujícími působila vlivem vysokého pracovního tempa úsečně až konfliktně.
Ačkoliv byla cena občerstvení příznivější, úroveň poskytovaných služeb zaostala za očekáváním. Kromě dlouhé čekací doby na jídlo nám nebyla nabídnuta káva či čaj zdarma, na což jsou cestující u tohoto dopravce standardně zvyklí.
SROVNÁNÍ LEO Express vs. RegioJet
Který z obou dopravců je tedy lepší volbou? Jednoznačná odpověď neexistuje. Výsledek našeho redakčního testu ukazuje, že každý z dopravců sází na odlišnou strategii a nabízí jiný poměr mezi cenou a kvalitou služeb. Zde je přehled klíčových předností a nedostatků, které stojí za zvážení:
LEO Express
➕ Širší výběr občerstvení
➕ Věrnostní body za jízdu i nákup na palubě
➕ Možnost nakoupit kdykoliv během jízdy
➖ Žádný nápoj zdarma
➖ Vyšší ceny občerstvení
RegioJet
➕ Voda zdarma
➕ Horký nápoj zdarma
➕ Nižší ceny občerstvení
➖ Nákup jen na vyhrazené trase
➖ Žádný věrnostní program
Pokud při cestování vlakem preferujete flexibilitu a širší výběr občerstvení, může být LEO Express vhodnější volbou. Možnost objednávat si jídlo opakovaně po celou dobu jízdy doplňuje věrnostní program, v rámci kterého cestující získávají cashback v podobě bodů na další nákupy.
RegioJet se naproti tomu profiluje jako ekonomičtější varianta. K základním výhodám patří voda zdarma ve všech třídách a na vybraných spojích i horký nápoj bez příplatku. Cenová politika je zde nastavena velmi nízko: oběd pro čtyři osoby lze pořídit již od 236 korun.** Volba mezi oběma dopravci tak závisí zejména na tom, zda cestující preferuje širší nabídku a flexibilitu servisu, nebo nižší náklady na občerstvení.
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*V rámci úvodního servisu po odjezdu ze stanice Praha, hlavní nádraží si můžete dát kávu, čaj nebo mošt z vozíku zdarma.
**Nejlevnější hlavní chod, Caesar salát značky UGO, seženete již za 59 korun. Ostatní hlavní jídla začínají na 69 korunách.
Srovnání je založeno na jednorázové zkušenosti redaktora v konkrétní den a čas. Výsledky by se mohly lišit v závislosti na vytíženosti vlaku, směně personálu či aktuálních zásobách na palubě. Nejde o reprezentativní průzkum služeb, ale o redakční ochutnávku. V testu jsme se zaměřili výhradně na nabídku dvou největších soukromých dopravců, kteří na české železnici soupeří o cestující podobnou strategií palubního servisu. České dráhy jako národní dopravce mají odlišný systém správy jídelních vozů (často zajišťovaný externími dodavateli jako JLV), proto jsme je do tohoto konkrétního srovnání občerstvení nezahrnuli.