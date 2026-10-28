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Devět z deseti lidí potěší stejný dárek. Víme jaký a stihnete ho včas

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Podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných.

Podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných. | foto: Slevomat

Se Slevomatem zvládnete dárky za pár minut a věnujte ušetřený čas tomu...
Podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných.
Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru.
Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru.
7 fotografií
Konec roku staví každého z nás před stejnou výzvu. Mezi shonem, přípravami a nekonečným seznamem povinností musíte vyřešit to nejdůležitější – jak udělat upřímnou radost svým blízkým, rodině i přátelům.

Místo zdlouhavého bloumání přeplněnými obchody a vymýšlení dárků, které pak často končí bez užitku v šuplíku nebo zaprášené na poličce, vsaďte na jistotu a vyřešte vše pohodlně z domova na pár kliknutí přes Slevomat.

Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru. Není divu, že podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných – každý si totiž zvolí přesně to, po čem v danou chvíli touží. Ať už je to zasloužený relax ve wellness, romantický víkendový pobyt na horách, degustační večeře v prvotřídní restauraci, nevšední zážitek nebo praktické vybavení do domácnosti.

Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru.

Nedáváte jim další nepadnoucí svetr, univerzální kosmetickou sadu ani jiný lapač prachu, ale možnost splnit si vlastní přání a prožít něco hezkého.

Velkou výhodou poukazů je naprostý klid bez předvánočního stresu. Žádné dlouhé fronty, nervy na poště ani obavy, zda zásilka dorazí včas. Je jen na vás, zda zvolíte bleskovou elektronickou variantu, kterou máte v e-mailu během několika minut (a která spolehlivě zachrání situaci i na Štědrý den), nebo reprezentativní dárkovou kartu.

Se Slevomatem zvládnete dárky za pár minut a věnujte ušetřený čas tomu nejdůležitějšímu – sváteční pohodě a chvílím stráveným s těmi nejbližšími.
Podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných.
Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru.
Díky dárkovým poukazům ze Slevomatu věnujete plnou svobodu výběru.
7 fotografií

Obě možnosti nabízejí vlastní design, osobní věnování a volbu libovolné hodnoty. Stylově a bez námahy tak obdarujete každého, na kom vám záleží.

Zvládněte se Slevomatem dárky za pár minut a věnujte ušetřený čas tomu nejdůležitějšímu – sváteční pohodě a chvílím stráveným s těmi nejbližšími.

Inspiraci pro výběr najdete na Slevomat.cz/darkovy-poukaz.

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Devět z deseti lidí potěší stejný dárek. Víme jaký a stihnete ho včas

Ve spolupráci
Podle průzkumů udělají vouchery radost 9 z 10 obdarovaných.

Konec roku staví každého z nás před stejnou výzvu. Mezi shonem, přípravami a nekonečným seznamem povinností musíte vyřešit to nejdůležitější – jak udělat upřímnou radost svým blízkým, rodině i...

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