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Z oblíbené hračky je bezpečnostní problém
Mačkací knedlíčky připomínající dim sum patří letos mezi oblíbené dětské hračky. Prodávají se v uzavřených baleních, takže děti při nákupu nevědí, jakou variantu dostanou. Některé kousky jsou navíc vzácnější než jiné. K popularitě hraček přispívají také sociální sítě a videa z jejich rozbalování.
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Spolu s oblibou těchto hraček se na trhu objevují také jejich padělané a nevyhovující napodobeniny. Na jejich možná rizika nyní upozornila americká Komise pro bezpečnost spotřebitelských výrobků (CPSC). Ta varuje, že se podobné hračky prodávají prostřednictvím různých prodejců, včetně online obchodů, sociálních sítí nebo kamenných prodejen. V Česku na mačkací knedlíčky narazíte i v menších obchodech a večerkách.
Na varování amerického úřadu mezitím zareagoval také Amazon. Z jeho nabídky začaly mizet některé mačkací hračky, které nesplňovaly bezpečnostní požadavky nebo pravidla pro prodej na platformě.
Padělky mohou skrývat nebezpečné látky
Problémem není samotný princip mačkací hračky, ale především její nekontrolované napodobeniny. U padělků nemusí být splněny bezpečnostní požadavky ani provedeno požadované testování a certifikace.
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CPSC upozorňuje, že padělky mohou obsahovat například olovo, zakázané ftaláty nebo jiné nebezpečné chemické látky. Uvnitř některých hraček se mohou nacházet také vodní kuličky, gel, tekutina, prášek nebo písek. Pokud se obal při hraní roztrhne, dítě se může k jejich obsahu dostat.
Rizikem jsou také malé části, které se mohou z hračky uvolnit a být nebezpečné zejména pro malé děti. Hrozí spolknutí vodních kuliček, které mohou v těle nabýt na objemu a způsobit vážné komplikace.
Jak poznat bezpečnou mačkací hračku
Při výběru mačkací hračky se nestačí řídit jen vzhledem nebo cenou. Rodiče by měli zkontrolovat především několik základních údajů:
- Zkontrolujte označení CE: U hraček prodávaných v Evropské unii musí být uvedeno označení CE. To znamená, že výrobce deklaruje splnění příslušných bezpečnostních požadavků EU.
- Podívejte se na výrobce a dovozce: Na hračce, obalu nebo přiložených dokumentech musí být uvedeny potřebné identifikační údaje výrobce a u dovážených hraček také dovozce. Chybějící informace jsou varovným signálem.
- Všímejte si věkového doporučení: Dodržujte uvedené věkové omezení a bezpečnostní upozornění. Zvýšenou pozornost vyžadují především hračky s malými částmi určené malým dětem.
- Hračku prohlédněte: Nekupujte výrobek, který je natržený, propíchnutý, vytéká z něj náplň nebo má neobvykle lepkavý či mastný povrch.
- Pozor na silný chemický zápach: Výrazný chemický zápach patří mezi varovné signály, na které CPSC doporučuje dávat pozor.
- Chraňte ji před horkem: Mačkací hračky nenechávejte na přímém slunci, v rozpáleném autě ani u topení. Nikdy je také neohřívejte v mikrovlnce. Mohou se zahřát, prasknout a způsobit popáleniny.
- Zpozorněte u podezřele nízké ceny: Výrazně nižší cena sama o sobě neznamená, že je hračka nebezpečná. Může však být jedním ze signálů, že jde o padělek.
Máte podezřelou hračku doma?
Pokud máte doma hračku, která je natržená, vytéká z ní náplň, uvolňují se z ní části nebo máte pochybnosti o její bezpečnosti, raději ji dítěti nedávejte. Obal a doklad o nákupu si případně uschovejte, pokud byste chtěli výrobek reklamovat nebo na něj upozornit úřady. Při podezření na nebezpečný výrobek mohou spotřebitelé podat podnět České obchodní inspekci (ČOI). Ta bezpečnost hraček kontroluje a u nevyhovujících výrobků může zakázat jejich další prodej nebo distribuci.
Mačkací hračky samy o sobě nejsou problém. Riziko představují především výrobky, u kterých není jasný jejich původ nebo nesplňují bezpečnostní požadavky. Při nákupu proto nestačí sledovat jen cenu a vzhled. Vyplatí se zkontrolovat označení CE, údaje o výrobci a dovozci, věkové doporučení i samotný stav hračky.
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