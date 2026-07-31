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Deset korun, nebo dvě stě tisíc. O ceně desetikoruny rozhoduje jeden detail

Tereza Hrabinová
  5:00

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Za několik desítek tisíc korun se v aukci na serveru Aukro.cz prodala desetikoruna z roku 1993. | foto: aukro.cz

Většina desetikorun má hodnotu pouhých 10 Kč. Existují ale dvě výjimky, které mezi sběrateli patří k nejvyhledávanějším českým oběhovým mincím. Pokud na ně narazíte, jejich cena může být mnohonásobně vyšší než nominální hodnota.

Desetikoruna z roku 2000 s motivem Petrova

Na první pohled vypadá jako běžná desetikoruna s motivem brněnské katedrály sv. Petra a Pavla (Petrov). Právě ročník 2000 je ale výjimečný.

V tomto roce totiž Česká národní banka vydala dvě různé desetikoruny. Běžnou pamětní variantu s motivem hodinového strojku připomínající přelom tisíciletí (tzv. vzor milénium) a zároveň jen malé množství mincí s tradičním motivem Petrova.

Zatímco desetikorun s motivem milénia vzniklo přibližně 10 milionů kusů, klasických desetikorun s Petrovem bylo vyraženo pouze okolo 30 tisíc. Právě nízký náklad z nich udělal vyhledávanou sběratelskou raritu s potenciálem dalšího růstu hodnoty.

Jaká je její cena?

Cena závisí především na zachovalosti mince. Oběhové kusy se běžně prodávají za několik stovek korun, velmi zachovalé exempláře mohou dosahovat hodnoty několika tisíc korun. Pokud si nejste jistí, jakou variantu vlastníte, zaměřte se především na motiv na rubové straně – vzácnější mince nese katedrálu sv. Petra a Pavla, nikoli hodinový strojek.

Zkušební desetikoruna z roku 1993

Za nejvzácnější českou oběhovou desetikorunu je považována zkušební ražba z roku 1993. Nejde přitom o chyboražbu, jak se často mylně uvádí, ale o zkušební variantu původního návrhu.

Po jejím vyražení autor mince akademický sochař Ladislav Kozák upravil podobu symbolu Kč na rubové straně, který se mu zdál příliš malý. Do běžného oběhu se následně dostala už přepracovaná verze.

Zkušební varianta se od běžné desetikoruny liší právě menším symbolem „Kč“, jehož horní část se pouze těsně dotýká horní linky. Mince navíc nebyla vyražena v České mincovně, ale v hamburské mincovně Hamburgische Münze.

Podle dostupných informací se do oběhu dostalo přibližně tisíc kusů, část z nich mohla být později zničena, což jejich vzácnost ještě zvyšuje.

Jaká je její cena?

Hodnota této desetikoruny závisí na aktuální poptávce sběratelů a především na stavu mince. V perfektní zachovalosti se podle numismatických katalogů může pohybovat až kolem 200 000 Kč. I opotřebované kusy ale mají zpravidla velmi vysokou sběratelskou hodnotu.

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